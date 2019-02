FT België. Vossen hervat groepstraining - Vranjes weigert Roemeense club - Vandaag D-day voor overheidssteun aan voetbalclubs De voetbalredactie

05 februari 2019

Vossen hervat groepstraining

Goed nieuws voor Club Brugge. Na een afwezigheid van vier maanden is Jelle Vossen volledig hersteld van zijn knieblessure. De aanvaller trainde deze voormiddag voor het eerst met de groep en kan binnen afzienbare tijd zijn rentree vieren. Vossen viel in oktober in de slotfase van de wedstrijd uit met een zwaar knieletsel op het veld van Waasland-Beveren, nadat de Limburger met vier goals in zes matchen geen slechte seizoensstart kende. Voor Club Brugge, dat na de winterstop enkel in Oostende kon winnen, is de terugkeer van de doelpuntenmaker alvast een goeie zaak.

Vranjes weigert Roemeense club

Ognjen Vranjes (29) houdt woord. Nadat het Bosnische woelwater had aangekondigd niet zomaar te zullen vertrekken bij Anderlecht, weigerde hij een aanbieding uit Roemenië. Paars-wit blijft zoeken naar een overnemer voor Vranjes, hij moet weg na zijn fratsen op en naast het veld en zit in de B-kern. In sommige landen is de transfermarkt nog open. (PJC)

D-Day voor overheidssteun aan voetbalclubs

Hoeveel blijft er over van de fiscale overheidssteun en RSZ-voordelen voor de voetbalclubs? Mogelijk zullen we daar vandaag wijzer over worden. Het Paritair Comité - met vertegenwoordigers uit de verschillende sporttakken, de vakbonden en de overheid - verzamelt om te bepalen welke maatregelen de overheid zal nemen tegen het gunstregime van de sportsector. Voetbalclubs krijgen jaarlijks zo'n 70 miljoen euro RSZ-korting, en houden tussen de 50 en 70 miljoen over aan het niet-doorstorten van de bedrijfsvoorheffing. Momenteel betaalt een voetballer maandelijks maximaal 885 euro sociale bijdragen. De Pro League stelt nu voor om dat bedrag te verdubbelen, en de clubs gradueel extra sociale lasten te laten betalen op lonen vanaf 6.800 euro. Zo wil het voetbal de andere sporten, waar atleten zelden meer dan 6.800 euro verdienen, sparen. Volgens onze informatie zou de politiek het voorstel positief ontvangen, al zal er vandaag wel verder over onderhandeld worden. Blijft de vraag: wat met de bedrijfsvoorheffing? (NVK)

