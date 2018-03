FT België: Vormer traint weer voluit - voormalig Rode Duivel weg bij Nederlandse tweedeklasser De voetbalredactie

28 maart 2018

06u25 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vormer weer voluit

Gouden Schoen Ruud Vormer hervatte de groepstraining nadat hij een tijdje rust moest nemen met een enkelblessure. Ook Mitrovic (hamstring) ging weer voluit. Diaby en Cools sloten weer aan na interlands. Zo is enkel Poulain out bij het begin van play-off 1. (WDK)

Ogunjimi weg bij Maastricht

MVV Maastricht en Marvin Ogunjimi hebben in overleg besloten om uit elkaar te gaan. Het contract van de 30-jarige ex-Rode Duivel, dat nog liep tot medio 2019, werd per direct ontbonden. "Ogunjimi sukkelde dit seizoen met meerdere kwaaltjes en door hetgeen zijn vader overkwam, heeft Marvin nooit zijn stempel kunnen drukken", zo laat MVV weten in een persbericht. Ogunjimi scoorde twee keer in dertien duels voor de club uit Maastricht. (KDZ)

Najar traint mee met groep, maar Gent komt nog te vroeg

Mirakels bestaan niet. Het is niet omdat Andy Najar (25), eind vorig jaar geopereerd aan een hamstringblessure, de groepstrainingen bij Anderlecht gedeeltelijk hervat heeft, dat hij komend weekend ook effectief zal spelen. De Hondurees zal normaal gezien ten vroegste op speeldag vijf van de play-offs, op 21 april tegen Racing Genk, zijn rentree kunnen vieren. Een tegenvaller voor Hein Vanhaezebrouck, die gehoopt had om Najar al tegen AA Gent te recupereren, maar op rechts moet de Anderlechtcoach nu in eerste instantie op zoek naar een andere vervanger voor de geblesseerde Dennis Appiah. Najar is sinds 18 december out. (PJC)