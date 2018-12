FT België. Vormer & co tonen hun warme hart - Goed nieuws voor AA Gent Redactie

19 december 2018

09u51

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Vormer en co tonen hun warme hart

Naar goede gewoonte bracht Club Brugge ook dit jaar tijdens de eindejaarsperiode een bezoek aan de kinderafdeling van het ziekenhuis. Zo werd de 9-jarige Kiandra gisteren in het AZ Sint-Jan in Brugge verrast door Vormer, Ngonge, Amrabat en assistent-coach Simons: “In de kerstperiode maken we met plezier even tijd vrij voor een bezoek aan deze kinderen, die we graag cadeautjes uitdelen”, aldus Vormer. “De lach op hun gezicht is goud waard. Ze vergeten even al hun zorgen.” (TTV)

Kalinic mogelijk vrijdag terug tegen Cercle

AA Gent moest het gisteravond op Stayen doen zonder Lovre Kalinic, die met een lichte voetblessure kampte. Onderzoek wees uit dat er nog te veel vochtophoping in de voet was. Kalinic werd vervangen door Yannick Thoelen, maar mogelijk raakt hij al hersteld voor de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Cercle Brugge. Voor de uitwedstrijd op Genk van volgende week zal Kalinic sowieso weer paraat zijn. (RN)

Christophe Diedhiou (Moeskroen) één speeldag geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro opgelegd aan Moeskroen-verdediger Christophe Diedhiou. Die sanctie houdt de Senegalees over aan zijn rode kaart in de bekerwedstrijd tegen KV Oostende. Meteen na de rust trok Diedhiou aan de noodrem door aan het shirt van de doorgebroken Guri te hangen, met een rode kaart als gevolg. De Henegouwers hielden met 10 man stand en dwongen in de verlengingen strafschoppen af, maar slaagden er niet in de kwartfinales van de Croky Cup te bereiken.

Diedhiou zelf stuurde dinsdag zijn kat naar de Geschillencommissie, die de vordering van het Bondsparket dan maar bevestigde. Tenzij Moeskroen in beroep gaat, mist de verdediger de thuiswedstrijd van zaterdag tegen RSC Anderlecht.