FT België: voorwaardelijke sluiting tribune Club na oerwoudgeluiden? - Kara mag hopen op play-offs - Operatie voor Penneteau

16 februari 2018

15u24 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Charleroi-doelman Penneteau moet geopereerd worden aan de knie

Charleroi zal doelman Nicolas Penneteau enkele weken moeten missen. De Franse sterkhouder van de Carolo's liep donderdag op training een knieblessure op. "Hij gaat maandag onder het mes", liet Charleroi weten.

Een MRI-scan bracht donderdagnamiddag een kwetsuur aan de meniscus aan het licht. "Maandag wordt Penneteau geoppereerd. Pas daarna zal duidelijk zijn hoe lang hij onbeschikbaar zal zijn", tweet Charleroi. Wellicht mist Penneteau wel de rest van de reguliere competitie.

Zijn vervanger voor de Waalse klassieker tegen Standard komend weekend wordt wellicht Parfait Mandanda. De Congolese goalie stond dit seizoen enkel de drie bekerwedstrijden van Charleroi tussen de palen.

Lokeren riskeert 2.000 euro voor projectielen en anti-Waalse gezangen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft in totaal 2.000 euro boete gevorderd als sanctie tegen Lokeren, dat zich moest verdedigen voor supportersincidenten in de thuismatch tegen Standard op 3 februari.

Lokeren werd vervolgd op basis van de verslagen van scheidsrechter Alexandre Boucaut en match delegate Fernand Meese. Supporters zouden assistent-scheidsrechter Florian Lemaire geviseerd hebben na de strafschop en de gele kaart voor Terki. Lemaire getuigde dat hij een vijftal minuten onder vuur werd genomen en minstens twee keer werd belaagd. De assistent bevestigde ook dat hij de beruchte leuze "Wallon, c'est du caca", zoals beschreven in het verslag van de match delegate, heeft gehoord. "Al duurde dat niet lang", aldus Lemaire.

Lokeren "betwist de spreekkoren ten sterkste", zo zei veiligheidsverantwoordelijke Patrick Custers. "Daar zijn geen bewijzen van. Zelfs mijn collega van Standard had ze niet gehoord." Custers relativeerde verder de projectielen die geworpen werden. "Het gebeurt bij zo goed als alle matchen in de Jupiler Pro League. We keuren het af, maar het is 'verdomme' moeilijk om dat tegen te houden. Er was minstens 1 steward voor 50 fans, dat zijn er meer dan het bondsreglement voorschrijft (1 per 300). Voetbal is emotie en gaat nu eenmaal gepaard met alcohol. Bovendien was er geen invloed op het verloop van de partij", aldus Custers, die nog aanhaalde dat Lokeren niet bekendstaat voor het wangedrag van de fans.

Een deel van de 2.000 euro die het bondsparket vorderde komt voort uit een voorwaardelijke sanctie van eind vorig jaar. Toen kreeg Lokeren 1.000 euro met uitstel voor incidenten tegen Anderlecht.

Club Brugge riskeert 5.000 euro boete en voorwaardelijke tribunesluiting

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft 5.000 euro boete gevorderd tegen Club Brugge voor de incidenten met supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi van 4 februari. Bovenop die maximumboete vraagt het Bondsparket de voorwaardelijke sluiting van Tribune Oost.

Club Brugge wordt vervolgd op basis van de verslagen van scheidsrechter Wim Smet en de aanwezige match delegate. Er wordt de Bruggelingen drie zaken ten laste gelegd. Behalve racistische spreekkoren aan het adres van Charleroi-speler Fabrice Nganga zouden er ook aanstekers en bierbekers gegooid zijn vanuit de tribunes. Bovendien wordt Club een "gebrekkige organisatie" verweten, omdat een supporter zomaar het veld kon betreden om een rode kaart te tonen aan Smet.

"Dit is al de derde keer dat Club Brugge zich dit seizoen moet verantwoorden voor het gedrag van haar supporters. Volgende week moet de club voor gelijkaardige feiten opnieuw voorkomen. Oerwoudgeluiden zijn manifest racistisch. Zo'n gedrag hoort niet thuis in een stadion en moet streng bestraft worden", verklaarde bondsprocureur Steven De Winter de strafvordering.

De Geschillencommissie Hoger Beroep buigt zich over het dossier, maar zal vrijdagnamiddag geen vonnis meer uitspreken. Dat volgt wellicht volgende week pas.

Club Brugge keurt racisme niet goed, maar "het zijn individuele gevallen"

Er wordt Club Brugge drie dingen ten laste gelegd. Enerzijds was er de supporter die erin slaagde het veld te betreden. Het Bondsparket concludeert dat de "organisatie van Club Brugge te wensen overliet". Ook zouden er projectielen gegooid zijn. Club Brugge had voor beide elementen echter geen pleidooi voorbereid, omdat het Bondsparket de club niet op de hoogte zou gebracht hebben van de redenen voor de oproeping. "We moeten toch niet zelf gaan uitvissen waarvoor we worden vervolgd?", vroeg advocaat Walter Van Steenbrugge zich af. "We riskeren een heel zware sanctie, maar we weten zelfs niet waarvoor we ons moeten komen verantwoorden. Dat zijn inbreuken op het legaliteitsbeginsel en op het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens."

Club Brugge vermoedde dat de spreekkoren, waarover de media massaal berichtten, tot het onderwerp van vervolging zouden behoren en bereidde zich enkel daarop voor. "Club Brugge wordt hier eigenlijk vervolgd voor de acties van derden. De Match Delegate noemde het gedrag van onze supporters 'uitstekend'. Het gaat hier duidelijk om een heel klein aantal supporters", merkt Van Steenbrugge op. "Bovendien steekt Nganga zijn tong uit naar de supporters. Die had toen eigenlijk zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Dat had ik graag aan scheidsrechter Wim Smet voorgelegd, maar hij is jammer genoeg niet aanwezig. De speler in kwestie wordt daarvoor niet gesanctioneerd, maar Club Brugge riskeert een zware boete en imagoschade."

"Het is een geïsoleerde actie en de club is meteen op zoek gegaan naar de daders", zegt Van Steenbrugge nog. Volgens de advocaten van blauw-zwart zou het gaan om twee groepjes van telkens vier man. Supporters die in de buurt zaten van die individuen hebben via e-mail getuigd over mannen die oerwoudgeluiden maakten en een aap imiteerden. In combinatie met de camerabeelden spoort Club Brugge die mannen op om ze nadien via de burgerrechter uit het stadion te weren, legt meester D'Hoop uit. "Club Brugge is een pionier met betrekking tot diversiteit. Onze werking wordt er Europees om gelauwerd", aldus D'Hoop, die voorbeelden opsomde van de preventieve werking van Club. "We willen dit incident niet onder de mat schuiven, maar we zijn ervan overtuigd dat de supporter van Club Brugge niet racistisch is."

Marcq voor onbepaalde tijd out met klierkoorts

Domper voor Zulte Waregem. Recordaankoop Damien Marcq is voor onbepaalde tijd out met klierkoorts. “Specialisten volgen zijn situatie verder op”, vertelde Francky Dury op zijn persconferentie. “Maar momenteel kunnen we moeilijk inschatten of de ziekte in een begin- of eindfase zitten. We zijn er om Damien te helpen. Hij zal terugkeren op het gepaste moment, maar momenteel kunnen we daar geen termijn opplakken.” Davy De fauw is hersteld van zijn hamstringblessure en zit opnieuw in de selectie. (VDVJ)

Nieuwe speler voor Oostende

KV Oostende mag dan binnenkort wel hun voorzitter kwijt zijn, ze hebben er ook een kraakverse speler bij. Sterspeler/-reporter van dienst: Thomas Huyghe. Hij ging voor De Ideale Wereld, de satirische talkshow op Canvas, even meetrainen met de jongens van Adnan Custovic en dat leverde onderstaand beeldmateriaal op.

Kara mag hopen op play-offs

Ramón Cugat heeft Kara Mbodj goed nieuws bezorgd. Tijdens een controlebezoek bij de Spaanse dokter in Barcelona is aangetoond dat de Senegalees fit zou moeten raken voor de play-offs. "Ik denk dat dat me moet lukken", bevestigde de verdediger ons gisteren op het oefencomplex van Anderlecht. Kara liet zich eind vorig jaar opereren aan de knie en revalideerde tot vorige week in Senegal. In principe blijft hij nu in Brussel om aan de rest van zijn herstel te werken. (PJC)

Delferière geeft verstek voor topper

Geen Sébastien Delferière (36) zaterdag in Club Brugge - Racing Genk. De scheidsrechter is lichtgeblesseerd en moet forfait geven voor de topper. Delferière wordt vervangen door de 32-jarige Bram Van Driessche. (TTV)

Turcq (Gent) of Plancke (Roeselare) opvolger Devroe bij KVO?

Door het nakende vertrek van technisch directeur Luc Devroe naar Anderlecht buigt KV Oostende zich over het sportieve beleid van de club. Wie de nieuwe sportieve baas wordt en wanneer die in dienst zal treden, wordt begin volgende week besproken wanneer Marc Coucke terug is uit Dubai en de overgang van Devroe geofficialiseerd wordt. Aan kandidaten alvast geen gebrek. Onder hen Johan Plancke, vriend van Devroe en technisch verantwoordelijke bij SV Roeselare. Die zou naar verluidt niet meer zo stevig in het zadel zitten op Schiervelde en openstaan voor een job bij KVO. Ook Patrick Turcq, tegenwoordig teammanager bij AA Gent, is een kanshebber. Dat de neef van Devroe eerder van sportief coördinator tot teammanager gedegradeerd werd, doet vermoeden dat hij makkelijk kan vertrekken bij de Buffalo's. Een andere naam die circuleert is die van Sven Jaecques, eerder technisch coördinator bij Cercle Brugge en vandaag aan de slag bij Antwerp, maar de West-Vlaming geeft aan het liefst op de Bosuil te blijven. Voorlopig is er nog geen beslissing genomen. Het is aannemelijk dat de nieuwe voorzitter Peter Callant volgende week in samenspraak met algemeen directeur Orlans, maar ook met Coucke en Devroe het sportieve beleid zal uitstippelen.

Nieuwe TD voor Malinwa?

Er zijn veranderingen op til bij KV Mechelen. Marc Faes werd eerder al commercieel directeur in plaats van algemeen directeur en nu zou Malinwa ook op zoek moeten naar een nieuwe TD. Rik Vande Velde - twee jaar in dienst - zou hebben aangegeven niet verder te willen in zijn functie. Hij zou wél nog hoofdscout worden. Wie Vande Velde gaat opvolgen - en of iedereen akkoord gaat binnen het bestuur - valt af te wachten. Al wordt Dennis Henderickx, technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding, steeds meer betrokken bij de sportieve leiding. (FDZ)

Nieuw veld voor Antwerp bij kwalificatie play-off 1

De verbouwingswerken aan tribune 4 werden (tijdelijk) gestaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om die te renoveren, maar intussen overweegt voorzitter Gheysens om ook rechts van de nieuwe tribune te bouwen. Voorlopig wordt nog nagegaan wat de beste optie is. Ook het veld, dat stilaan zwaar te lijden heeft onder de wedstrijden en de trainingen, krijgt bij het behalen van play-off 1 een nieuwe grasmat. Het gazon van de Bosuil lag er de voorbije wedstrijden steeds slechter bij. De oefenvelden zijn niet in goede staat. Daarom traint Bölöni de dag voor de wedstrijd graag in het stadion. Dat begint nu door te wegen en dus wordt er een nieuw veld aangelegd als Antwerp zich in de top zes handhaaft. Wordt het play-off 2, dan moet er verder op het huidige veld gespeeld worden. (SJH)

Ticinovic naar Hajduk Split

Lokeren heeft Mario Ticinovic (26, nog contract tot juni 2019) tot het einde van het seizoen verhuurd aan Hajduk Split, dat ook een aankoopoptie afdwong. De Kroaat kwam na Nieuwjaar slechts één match in actie en zat de voorbije weken vooral op de tribune. Split staat tweede in Kroatië. De wintermercato was er open tot middernacht. (MVS)