FT België. Voetbalbond vervolgt KV Kortrijk voor racistische spreekkoren tegen Standard - Dennis en Denswil keren terug in selectie Club Brugge De voetbalredactie

26 november 2018

21u45 1

Voetbalbond vervolgt KV Kortrijk voor racistische spreekkoren tegen Standard

KV Kortrijk wordt door het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgd voor racistische gezangen tegen Standard. De Kerels moeten vrijdag om 13u00 verschijnen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, die het dossier in eerste aanleg behandelt.

Na de competitiewedstrijd tussen Standard en Kortrijk trok doelpuntenmaker Mpoku fel van leer tegen de West-Vlaamse supporters. Die zouden hem en ploegmaat Luyandima met racistische gebaren en spreekkoren van de wijs gebracht hebben.

Een fan bood via social media zijn verontschuldigingen aan, Mpoku aanvaardde die ook. De man in kwestie ging over het incident in gesprek met de clubleiding. KV Kortrijk wil de man gebruiken in een positieve campagne om te sensibiliseren en deed daaromtrent een voorstel bij de Pro League. Daar werd het initiatief goed onthaald, maar voorlopig is het wachten op groen licht voor het actieplan. Via politie en spotters in het stadion gingen de Kerels op zoek naar de andere daders, voorlopig zonder resultaat.

Ook vorige jaar kwamen de Kortrijkse supporters in opspraak, nadat ze het aan de stok hadden gekregen met Standard-speler Uche Agbo. Ook die kreeg onder meer oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd. In de nasleep daarvan rolde de Pro League een actieplan uit tegen racisme in de voetbalstadions. Dat houdt onder meer de ondubbelzinnige veroordeling in van de spreekkoren.

Dennis en Denswil weer in selectie Club Brugge voor wedstrijd tegen Dortmund

Club Brugge kan woensdag op bezoek bij Borussia Dortmund op de vijfde en voorlaatste speeldag in groep A van de Champions League opnieuw een beroep doen op centrale verdediger Stefano Denswil en winger Dennis, zo maakte de landskampioen vandaag bekend op Twitter. Beide spelers zitten dan ook in de selectie voor de CL-wedstrijd.

Het tweetal stond de voorbije weken geblesseerd aan de kant. Dennis was net iets meer dan een maand out met een blessure aan de hamstrings. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 24 oktober in de Champions League tegen Monaco (1-1). De vleugelspits trainde voluit en is helemaal verlost van zijn spierblessure. Vraag is of Leko het aandurft om Dennis na een wekenlange afwezigheid meteen in de basis te zetten in Dortmund. Gezien het belang van de wedstrijd tegen Standard vier dagen later is het misschien meer opportuun om de Nigeriaan in de uiterst lastige Champions League-match nog even aan de kant te houden. Naast Dennis lijkt voorlopig geen enkele vleugelspeler zijn rentree te vieren. Cools (pubalgie) neemt rust, terwijl Vlietinck en Diatta (spierblessures) het bij lopen houden. Ook Danjuma moet nog enkele weken toekijken. Achterin kan Denswil, die twee weken geleden in Charleroi een enkelblessure opliep, de plaats van de tegenvallende Saulo Decarli innemen. Onder meer door de talrijke afwezigheden bleven de Bruggelingen de voorbije weken ondermaats, wat in een 6 op 21 resulteerde in de Jupiler Pro League.

Club staat in Dortmund voor zijn laatste uitwedstrijd in de groepsfase, die medio december wordt afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. Dankzij de vier op zes tegen AS Monaco zijn de Bruggelingen met nog twee speeldagen voor de boeg zo goed als zeker van Europese overwintering in de Europa League. Een stek in de top twee van de groep lijkt enkel theoretisch nog haalbaar. Na vier speeldagen delen het Borussia van Axel Witsel en Atlético de leidersplaats met negen punten.

Voor de wedstrijd van woensdagavond in het mythische Westfalenstadion is de Litouwer Gediminas Mažeika aangesteld als scheidsrechter. Eerder dit seizoen floot hij al het duel tussen Bröndby en Racing Genk in de play-offs van de Europa League en de groepswedstrijd tussen Sevilla en Standard.

Racing Genk geeft zestienjarige doelman eerste profcontract

Bij competitieleider Racing Genk heeft de zestienjarige doelman Vic Chambaere afgelopen weekend zijn eerste contract getekend, zo maakte de club vandaag bekend. De jeugdinternational kwam drie jaar geleden over van KV Kortrijk. “De club feliciteert Vic met deze stap, en kijkt uit naar zijn volgende stappen bij KRC Genk”, zo klinkt het in de mededeling.

Anderlecht stelt woensdag sportief departement voor

Michael Verschueren, sportief directeur bij RSC Anderlecht, zal woensdag zijn strategie voor het sportief departement van de Brusselse club uit de doeken doen.

Paars-wit gaat door een woelige periode met een vroegtijdige uitschakeling in zowel de Europa League als de Beker van België. En ook in de Jupiler Pro League loopt, met afgelopen weekend nog een 4-2 nederlaag op Sint-Truiden, niet alles op wieltjes. Voorzitter Marc Coucke schoof daarom Michael Verschueren, zoon van oud-manager Michel Verschueren, naar voren als nieuwe sterke man binnen de sportieve structuur.

Door zijn gebrek aan ervaring in de transferwereld zou Verschueren worden bijgestaan door enkele “vakmensen met een paars-wit DNA”. Het Zweedse clubicoon Pär Zetterberg werd zo al teruggehaald naar het Constant Vanden Stockstadion. Hij treedt vanaf januari toe tot de sportieve staf van paars-wit als assistent van hoofdtrainer Hein Vanhaezebrouck.

Carcela’s “catastrofe”

Opvallend zaterdag op Sclessin tijdens de 3-0-zege van Standard tegen Eupen: de haarkleur van Mehdi Carcela. De Marokkaanse flankaanvaller van de Rouches heeft zijn blonde coupe van de afgelopen weken vervangen door een roze. “Een catastrofe”, lachte ploegmaat Mpoku. Carcela zelf kreeg er een vraag over voor de tv-camera’s. Een grijns volgde. “Mijn nicht zei dat ze een soort roze shampoo had en vroeg of ik het wou testen. Ik zei ja.” Eens een artiest, altijd een artiest. (FDZ)

Nog meer eigen jeugd aan aftrap? 63 jaar geleden

Yari Verschaeren (17), Albert Sambi Lokonga (19), Francis Amuzu(19), Alexis Saelemaekers (19) en Sebastiaan Bornauw (19). Met vijf stonden ze aan de aftrap, de jeugdproducten van Anderlecht. Van 6 februari 1955 was het geleden dat paars-wit nóg straffer deed. Toen stonden bij het 2-0-verlies bij Standard zes jongeren uit de eigen opleiding in de basis: Jef Jurion (17), Pierre Hanon (18), Jozef Denis (20), Martin Lippens (20), Joseph Borremans (21) en Jules De Caerlé (21).

Mpoku op recordkoers

Paul-José Mpoku is aardig op weg om een persoonlijk record te verbeteren. De kapitein van Standard scoorde twee keer tegen Eupen en zit nu in totaal aan vijf competitiegoals (waarvan vier uit een strafschop). Mpoku doet nu al even goed als vorig seizoen. Acht doelpunten maken, zoals in het seizoen 2013-2014, zit er zeker in. Zelf relativeert hij het allemaal enigszins. “Als je scoort, vindt iedereen je de beste, maar ik heb ook al veel goede matchen gespeeld zonder doelpunt, hoor”, knipoogt de Congolese Belg. “Het belangrijkste is dat de ploeg tegen Eupen deed wat ze moest doen. Dat geeft vertrouwen voor het tweeluik Sevilla-Club Brugge. Ook positief is dat enkele jongens die dit seizoen nog niet zo vaak aan de bak kwamen, zich hebben getoond. Kosanovic, Vanheusden en Sá deden het prima en dan was er nog de rentree van Oulare. Dat is goed voor het vervolg van de competitie.” (KDC)

Triest record Waasland-Beveren: 1 2x op rij zonder thuiswinst

Waasland-Beveren kon zaterdag voor de twaalfde keer op rij thuis niet winnen in de reguliere competitie. Dat is een evenaring van het clubrecord, dat dateert uit de periode 2001-2002. Van 3 november 2001 tot en met 28 april 2002 speelde Beveren 4 keer gelijk en verloor het 8 keer op eigen bodem. De Waaslanders eindigden dat seizoen als laatste met 14 punten uit 34 wedstrijden.

Ook Lierse (12 matchen zonder thuiswinst in ‘88-’89), Standard (12 in ‘51-’52), Racing Jet Brussel (12 in ‘87-’88), RCS Verviers (12 in ‘25-’26), RC Gent (12 in 1908-1909), KV Mechelen (13 in ‘66-’67), Hasselt (14 in ‘79-’80) en Aalst (15 in 2001-2002) noteerden in het verleden lange reeksen zonder thuiswinst. Het absolute record staat op naam van Berchem Sport, dat in het seizoen 1975-1976 17 matchen op rij thuis niet wist te winnen. (MVS/GLA)

Bolat: “Cynisch gebaar achteraf? O, dat was voor mijn familie”

Sinan Bolat blijft een hoog niveau halen, alweer een clean sheet én de minst gepasseerde keeper van de competitie. In de slotminuut in de Ghelamco Arena toonde hij opnieuw zijn klasse. Oog in oog met Odjidja - die hij eerst nog iets toesprak - om dan de bal tegen de paal te duwen. “Dat doet enorm veel deugd. We waren in mijn ogen de betere ploeg en hadden recht op de drie punten. Gelukkig stop ik die bal en vertrekken we toch nog met een goed gevoel.”

Na die strafschopredding maakte Bolat cynisch een VAR-gebaar. “Ik weet niet of het fout was, Jelle belette hem niet om te trappen of zo. Je kan er zeker over discussiëren. Dat gebaar? (grijnst) O, dat was niet naar de VAR. Het was voor mijn familie bedoeld. Ik wou zeggen dat ze thuis maar eens goed moesten kijken of ik hem goed gepakt had. (lacht)” Bolat hield in Gent opnieuw de nul. Al voor de achtste keer in zestien duels. Geen enkele keeper doet beter. Bekijk hier alle controversiële fases uit Gent - Antwerp. (SJH)

Van Damme mist STVV

Faris Haroun zat gisteren zijn schorsingsdag uit in Gent en volgende week is het aan Jelle Van Damme. De verdediger van Antwerp slikte geel voor zijn strafschopovertreding op Souquet. Zijn vijfde van het seizoen en dus moet hij de wedstrijd van zaterdag tegen STVV laten schieten. (SJH)