FT België. Vertonghen zeker nog tot december out, Januzaj weer fit - Thorup begint met zege bij Gent Redactie

12 oktober 2018

07u14 0

Vertonghen tot december out

Over oktober mocht hij al een kruis maken, over november nu ook. Tottenham verwacht dat Jan Vertonghen (31) pas in december weer voluit zal kunnen gaan. Onze recordinternational blesseerde zich eind september tegen Huddersfield - Vertonghen liep die avond een scheur in de hamstring op. De voorbije twaalf dagen werd zijn blessure nauwkeurig opgevolgd. "Bijkomend onderzoek heeft een goede eerste reactie in het revalidatieproces aangetoond", klinkt het bij de Spurs. Vertonghen mist dus niet alleen het tweeluik Zwitserland - Nederland, ook volgende maand tegen IJsland (15 november) en in Zwitserland (18 november) zal hij er niet bij zijn. (NP)

Januzaj weer fit

Zo blij als een kind is hij. Adnan Januzaj (23) heeft de groepstrainingen hervat. De talentvolle winger van Real Sociedad is eindelijk hersteld van een aanslepende knieblessure die hij tijdens het WK in Rusland opliep. Januzaj miste daardoor de knock-outfase, net als de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de eerste acht speeldagen in La Liga. Een operatie was overigens nooit een optie. Januzaj herstelde van zijn knieletsel dankzij verschillende infiltraties. (NP)

Thorup debuteert met winst

Eerste match van AA Gent onder leiding van Jess Thorup, al viel dat niet meteen op. De Deen keek de boel vooral aandachtig aan en coachte z'n team in alle stilte. Hij bleef een hele match in z'n dug-out zitten. Bij de Buffalo's maakten Neto (90') en Smith (60') hun opwachting. Bij Lokeren viel Benchaib in de eerste helft geblesseerd uit (omgeslagen linkerenkel). Gent kwam op voorsprong via een strafschop van Neto na een haakfout van Diaby op Limbombe. Vijf minuten later kopte Andrijasevic de 0-2 binnen. Na rust kon Jovanovic op hoekschop van Mujangi Bia milderen. (MVS)