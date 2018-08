FT België. Vertenten moet kraker in goede banen leiden - Beste Genkse start sinds kampioenenjaar - Imke Courtois opnieuw Red Flame... in de zaal De voetbalredactie

21 augustus 2018

07u47 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Imke Courtois is opnieuw Red Flame... in de zaal

In 2019 wordt het eerste EK futsal voor vrouwen georganiseerd. De eerste kwalificatieronde start voor de Belgische ploeg vandaag in Noord-Ierland. België zit in groep A. De tegenstanders in die eerste groepsronde zijn Nederland, Zweden en Noord-Ierland. Alleen als België groepswinnaar wordt in de eerste voorronde, dan stoten ze door naar een tweede voorronde. De tegenstanders in die kwalificatieronde zijn Rusland, Slovenië en Kroatië. Wanneer ze ook die groep kunnen winnen, plaatsen ze zich voor de eindronde. Kwalificatie is dus niet evident. Zeker omdat op de eigenlijke eindronde in februari maar 4 landen strijden om eindwinst.

Opvallende aanwezige in de selectie van bondscoach Luca Cragnaz is Imke Courtois. De voormalige Red Flame moet samen met 11 andere vrouwelijke zaalvoetballers voor een stunt zorgen in Noord-Ierland. Courtois is in het zaalvoetbal actief bij ZVK Gelko Eisden-Dorp.

Vertenten moet duel in goede banen leiden

Bart Vertenten is aangeduid om de topper tussen Club Brugge en Anderlecht in goede banen te leiden. Voor de 30-jarige ref wordt het al zijn tweede topper in vier maanden tijd. Vorig seizoen leidde hij ook al de play-offconfrontatie in het Astridpark. Vertenten krijgt zondag hulp van lijnrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche is vierde ref. (VDVJ)

Beste Genkse start sinds kampioenenjaar

Met een 10 op 12 is Racing Genk uitstekend aan het seizoen begonnen, in de rangschikking moeten ze enkel Anderlecht laten voorgaan. Knap, gezien de drukke Europese agenda. Voor de Limburgers is het de beste competitiestart sinds het seizoen 2010-2011. Onder Aimé Anthuenis startte Racing Genk de competitie toen met vier overwinningen op rij, 12 op 12. Op het einde van dat seizoen pakte Genk de derde en voorlopig laatste landstitel uit de geschiedenis. In de twee andere titelcampagnes ('98-'99 en '01-'02) begon Racing Genk het seizoen telkens met 7/12. (KDZ)

Anderlecht oefent tegen OHL

Anderlecht gaat verder met zijn beproefde recept. Na de vriendschappelijke partij van vorige week tegen Al-Batin (0-0) oefent paars-wit vandaag tegen tweedeklasser OH Leuven. Hein Vanhaezebrouck wil dat soort wedstrijden gebruiken om jongens met minder speelminuten - zoals Kara, Obradovic, Najar en Bakkali - ritme te laten opdoen. De match vindt plaats in Tubeke achter gesloten deuren. (PJC)