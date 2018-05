FT België: Versterking voor Waasland-Beveren - 'Beste gokker ter wereld' wordt hoofdaandeelhouder van Union - Standard gaat "als vrienden" uit elkaar met Sa Pinto Redactie

21 mei 2018

14u20 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Standard gaat "als vrienden" uit elkaar met Sa Pinto

Standard bevestigt op de teamwebsite het vertrek van coach Ricardo Sa Pinto. De 45-jarige Portugees had het nieuws zondag zelf al aangekondigd na de laatste competitiewedstrijd tegen Charleroi. Volgens de Rouches werd de beslissing in onderling overleg genomen en gaan beide partijen "als vrienden" uit elkaar.

"Dit seizoen was niet altijd gemakkelijk, maar eindigde uiteindelijk in schoonheid met een achtste bekeroverwinning in maart en een tweede plaats op het einde van play-off 1 waarmee de kwalificatie werd afgedwongen voor de derde voorronde van de Champions League", laat Standard weten. "Vanaf nu moet de toekomst voorbereid worden om dit mooie seizoenseinde te bestendige en ons project verder te zetten, op lange termijn."

"Onze club wil Ricardo Sa Pinto en zijn staff (Rui Mota, Guilherme Goems, Ricardo Pereira en Mauro Moderno) van harte bedanken voor alles wat ze dit seizoen hebben bijgebracht en wenst hen het beste toe in hun verdere profcarrières", besluit het bericht.

Sa Pinto zal in Luik worden opgevolgd door Michel Preud'homme. Standard moet de terugkeer van het clubicoon nog bevestigen.

Engelsman Tony Bloom wordt hoofdaandeelhouder van Union

Royale Union Saint-Gilloise heeft met de Engelsman Tony Bloom een nieuwe investeerder aangetrokken. Hij wordt hoofdaandeelhouder van de club, zo bericht het team uit 1B op zijn website.

De 48-jarige Bloom is al eigenaar en voorzitter van Premier League-club Brighton & Hove Albion FC, het team van José Izquierdo en Mathew Ryan. Hij vergaarde zijn fortuin in de gokwereld.

"Ik ben bijzonder blij dat ik de mogelijkheid kreeg om in een traditieclub als Union te mogen investeren, met een dergelijk verleden. Union Saint-Gilloise maakt deel uit van de geschiedenis van het Belgisch voetbal, en kende grote successen in het verleden. Wij zijn dan ook vol ongeduld om hierop verder te bouwen en om de talrijke fans nieuwe successen te bezorgen", zegt Bloom op de website van Union. "Ik ben ook heel blij dat Jürgen Baatzsch aan boord blijft, als voorzitter van de Club. Hij heeft de laatste jaren veel bijgebracht en deed dit met grote onderscheiding, ook in moeilijke momenten. Zijn leiderschap zal belangrijk zijn om nog meer vooruitgang te boeken met Union."

Baatzsch is op zijn beurt "blij Tony Bloom te mogen verwelkomen als nieuwe investeerder". "Tony staat bekend om zijn enorme passie voor voetbal, maar hij kent ook de filosofie van het spel. Zijn investering in onze Club komt op het juiste moment, met de nakende terugkeer naar het gerenoveerde Marienstadion. Dit is een nieuwe start voor Union, en met de steun van Tony, ben ik ervan overtuigd dat ons een mooie toekomst te wachten staat."

Omdat Bloom al bestuursfuncties bekleedt bij Brighton, zal hij geen officiële rol opnemen bij Union. "Onze club blijf over zijn onafhankelijke managementstructuur beschikken", besluit het bericht.

Waasland-Beveren haalt Servische verdediger Aleksandar Vukotic

Waasland-Beveren heeft de Serviër Aleksandar Vukotic aangetrokken. Dat meldt de Wase club vandaag op zijn website. De 22-jarige verdediger komt over van de Bosnische eersteklasser FK Krupa en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Vukotic verruilde in de zomer van 2014 het Servische Sloga Kraljevo, de club van zijn geboorteplaats, voor Dolina Padina. Hij speelde een seizoen bij de Servische club vooraleer hij er werd weggeplukt door de Bosnische tweedeklasser FK Krupa. In zijn openingsseizoen speelde hij meteen kampioen met de club in tweede klasse. Dit seizoen droeg Vukotic er de aanvoerdersband en speelde hij 28 competitiewedstrijden, waarin hij tweemaal tot scoren kwam.

"Vukotic is een impressionante verschijning, dat is zeker. Met zijn 2m02 en zijn stevige lichaamsbouw is hij duelkrachtig", zegt hoofdscout Daniël Declerck op de website van Waasland-Beveren. "Hij is echter nog voldoende wendbaar, wat van een absoluut groot belang is. De linksvoetige verdediger is heel kopbalsterk, zowel verdedigend als aanvallend. Hij heeft bovendien een goede inspeelpass en is een tegen een heel moeilijk te passeren. Hij was kapitein bij zijn ploeg, wat ook toont dat hij een ploeg kan sturen."

Vukotic is al de achtste inkomende transfer van Waasland-Beveren voor volgend seizoen. Eerder haalde de Wase club Lamine Ndao, Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita, Alexis Gamboa en Oscar Threlkeld binnen en werd de uitleenbeurt van doelman Davy Roef verlengd.

Vier mogelijke tegenstanders voor Standard

Eén dag na het afscheid van coach Ricardo Sá Pinto en de kwalificatie voor de derde voorronde van de Champions League kent Standard al zijn mogelijke tegenstanders. De Luikenaars krijgen straks in augustus voor potentiële rivalen voor een ticket voor de CL-groepsfase: Benfica, Dinamo Kiev, Basel en Ajax. Op 23 juli weten we meer, dan staat de loting voor de derde voorronde op het programma. Afwachten dus voor Standard, dat met Michel Preud'homme voor volgend seizoen zo goed als zeker een nieuwe coach heeft. Een nieuwe kans voor de gewezen doelman dus om zich te bewijzen op het kampioenenbal.