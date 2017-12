FT België: Versluys Arena helemaal klaar voor bekerkraker, Kortrijk doet warme oproep De voetbalredactie

10u27 0 Twitter KV Oostende Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Veld Oostende helemaal klaar

In de kwartfinales van de Beker van België ontvangt Oostende vanavond Standard. Om de match in de beste omstandigheden te kunnen laten doorgaan, werd er een zeil op het veld gelegd. Zonet werd dat doek opnieuw verwijderd. "Het veld is klaar voor de bekerkraker tegen Standard", laten de Kustboys weten via Twitter.

Het zeil wordt weggehaald, het veld is klaar voor bekerkraker tegen @Standard_RSCL . #CrokyCup #sneeuw pic.twitter.com/xnCEKEiHaP KV Oostende(@ kvoostende) link

Super 👍🏼 Wij starten alvast de motor om tijdig te arriveren aan de kust ❄️ #kvosta pic.twitter.com/VYviOUcHyC Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

In Kortrijk hebben ze nog werk

Ook Kortrijk en AA Gent kijken elkaar vanavond in de ogen voor het bekertreffen, maar in het Guldensporenstadion zijn nog heel wat handen nodig om het terrein speelklaar te krijgen. Daarom zoeken 'de Kerels' steun bij de eigen supporters. De club doet een warme oproep om sneeuw te komen ruimen. "Soep en koffie worden voorzien", schrijft Kortrijk op haar twitteraccount.

⚠️ Warme oproep aan alle supporters om deze voormiddag sneeuw te komen ruimen! ❄️



☕️ Soep en koffie worden voorzien! 🔴⚪️



➡️ https://t.co/glh0MIecUJ pic.twitter.com/iNPlZu3UZF KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Ziet Clement Genk wel zitten?

Racing Genk heeft zijn zinnen gezet op Philippe Clement. De club is gecharmeerd door het voetbal dat hij met Waasland-Beveren brengt. Of Clement Genk ziet zitten, is een andere vraag. Morgen staan beide ploegen tegenover mekaar in de kwartfinale van de beker van België.

Clement staat voor attractief en dominant voetbal, een belangrijke pijler binnen de Genkse filosofie. Nog een pluspunt: hij heeft een verleden bij Racing Genk. Clement vierde in Limburg de promotie naar eerste klasse en won er de beker.

BELGA

Gezien de belangrijke bekerwedstrijd van morgen ligt dit dossier heel gevoelig. Nú al contact zoeken met Clement zou zeer onkies zijn. Het is ook lang niet zeker dat Clement wíl ingaan op eventuele Genkse interesse. Toen Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht vertrok, werd Clement door AA Gent gecontacteerd, maar weigerde toen de gesprekken 'uit ethische overwegingen'. Genk zal dus sterke papieren moeten hebben wil het Clement overtuigen.

Terwijl Genk speurt naar een nieuwe coach trok de oude gisteren definitief de deur dicht. Albert Stuivenberg nam van elke speler individueel afscheid. In de nasleep van zijn ontslag stopt Genk overigens ook de samenwerking met zijn assistent Rob Meppelink. Voorlopig wordt beloftentrainer Domenico Olivieiri assistent van T1 ad interim Jos Daerden. (KDZ)

BELGA

Thuis won Kortrijk in de beker altijd van Gent

Drie keer speelde KV Kortrijk thuis tegen AA Gent voor de Beker van België. Drie keer won het, maar slechts één keer ging het door.

In 1998-'99 was er geen discussie: KVK poeierde de Buffalo's af met 5-2. In 2007-'08 won de tweedeklasser met 5-1 van Gent, maar ging het in het Ottenstadion met dodelijke 4-0 onderuit. En in 2013-'14 maakte Kortrijk de 1-0-nederlaag van de heenmatch goed dankzij een doelpunt van de Gent-huurling Benito Raman nog wel, maar in de strafschoppen (4-5) trapte... Hannes Van Der Bruggen voor Gent het beslissende doelpunt tegen het net. (ESK)

Photo News Brecht Dejaegere en Hannes Van Der Bruggen.

Wordt David Nakhid (ex-Waregem) baas op Lierse?

Vertegenwoordigers van de David Nakhid-voetbalacademie waren afgelopen weekend op Lierse om te praten over een eventuele overname van de club uit 1B. Ex-Waregemspeler Nakhid - die twee jaar geleden nog kandidaat-voorzitter was bij de FIFA - heeft in Libanon een voetbalschool en zoekt nu naar een Europese club waar hij zijn talenten in de kijker kan zetten. Liersevoorzitter Maged Samy zoekt dan weer een kandidaat-koper.

Of de investeringsgroep rond David Nakhid dé topkandidaat is om Samy uit te kopen, is niet duidelijk. Mogelijk zijn er ook nog andere kapers op de kust. De voorbije maanden zat de Egyptenaar aan tafel met geïnteresseerden uit landen als Japan, Saoedi-Arabië en Kazachstan. Op het Lisp valt te horen dat er hoe dan ook nog dit kalenderjaar witte rook te verwachten is in het overnamedossier. (KDC)

afp David Nakhid.

ANDERLECHT heeft de boete van 2.000 euro na supportersincidenten tijdens het bekerduel tegen Standard (0-1) aanvaard. Delferière leidt zondag de topper tegen Club Brugge. Er zal geen videoref aanwezig zijn. (PJC/WDK)

STVV Goed nieuws voor De Petter (bloeding). Hij mag vandaag voorzichtig hervatten. (FKS)

ZULTE WAREGEM Volgens de eerste onderzoeken valt de blessure van Sander Coopman mee. Hij liep een enkelverstuiking op in Sint-Truiden. Het is wel nog onduidelijk hoelang hij out zal zijn. Essevee hoopt Olayinka klaar te stomen voor Antwerp. (VDVJ)

WAASLAND-BEVEREN De Reviewcommissie besliste om Angban te laten vervolgen door het Bondsparket na z'n overtreding op Agbo (Standard). Moren (heup) onderging een scan. (MVS)