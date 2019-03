FT België. Verschaeren verlengt contract bij Anderlecht tot 2022 - Carcela ook in beroep niet geschorst voor ‘bras d’honneur’ De voetbalredactie

29 maart 2019

Verschaeren verlengt contract bij Anderlecht tot 2022

Anderlecht heeft zijn goudhaantje Yari Verschaeren langer aan zich gebonden. De 17-jarige middenvelder, die dit seizoen helemaal doorbreekt, tekende bij tot 2022. Dat meldt paars-wit op de clubwebsite.

“De ondertekening van dit contract staat symbool voor het beleid van RSC Anderlecht, een beleid waarin de jeugd een centrale rol speelt”, verklaart Sportief Directeur Michael Verschueren. “We zijn bijzonder blij dat Yari zijn contract heeft verlengd. Het bewijst dat hij gelooft in het plan dat RSC Anderlecht voor hem, en de rest van de jeugd, heeft uitgewerkt.”

“Dat Yari een toptalent is, hoeven we niet uit te leggen. Dat bewijst hij wekelijks bij de A-ploeg”, voegt Youth Director Jean Kindermans toe. “Ik ben dan ook erg blij met deze contractverlenging. Het toont aan dat hij gelooft in het traject dat wij sinds de U9 met hem uitbouwen en ook in de toekomst willen verderzetten.”

Verschaeren trad dit seizoen al elf keer aan in de Jupiler Pro League, sinds hij op 25 november zijn debuut vierde in Sint-Truiden. Ondanks zijn jonge leeftijd drukte hij de voorbije weken zijn stempel op het spel van Fred Ruttens team.

Irvin Cardona (Cercle Brugge) is zes weken out

Cercle Brugge moet het een zestal weken zonder Irvin Cardona stellen. De 21-jarige Franse aanvaller, die gehuurd wordt van AS Monaco, liep twee weken geleden in het competitieduel met Lokeren (3-1 nederlaag) een spierscheur op in de rechterhamstring. Dat heeft de Vereniging bekendgemaakt. Cardona speelde dit seizoen al 20 wedstrijden voor Cercle, waarin hij zes keer raak trof. Cercle Brugge begint morgen (20u) aan Play-off IIb met een uitduel tegen Union.

Geen straf voor handgebaar Mehdi Carcela naar scheidsrechter

Standard-middenvelder Mehdi Carcela gaat vrijuit voor zijn handgebaren in de Clasico tegen Anderlecht, omdat de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond zich onbevoegd vindt om erover te oordelen. “Dit is een lacune in het bondsreglement”, reageerde bondsprocureur Kris Wagner bij persagentschap Belga.

De Geschillencommissie Hoger Beroep kwam tot de conclusie dat ze niet bevoegd is om over deze zaak te oordelen. Ter herinnering: Carcela maakte op zondag 3 februari in de beladen Clasico thuis tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde ‘bras d’honneur’ nadat zijn weergaloze doelpunt na tussenkomst van de videoref was afgekeurd. Het incident ontsnapte aan de aandacht van de ref, de VAR en de match delegate. “Er is geen sprake van een scheidsrechtersrapport of het verslag van de match delegate, en bijgevolg heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep geen disciplinaire bevoegdheid”, luidde het oordeel. De feiten zelf werden niet beoordeeld, en dus komt Carcela zonder schorsing weg.

Bondsprocureur Kris Wagner, die al in beroep was gegaan tegen de vrijspraak in eerste aanleg, vindt het beter om de zaak nu even te laten rusten. “Binnen het huidige reglementair kader is er geen ander orgaan waar Carcela nog berecht kan worden. Er is voor dit specifieke geval een lacune in het reglement”, zegt Wagner.

In theorie zou het Bondsparket nog in evocatie kunnen gaan, maar Wagner bevestigde dat niet te zullen doen. “Volgens de huidige stand van het reglement is er over deze kwestie te veel discussie mogelijk. Dus meent het Bondsparket dat het beter is om deze zaak te laten rusten en te ijveren voor een verbetering van het reglement.”

Scheidsrechtersbaas duidt vijf videorefs aan voor play-off 1

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft de namen van de vijf Video Assistent Referees (VAR) bekendgemaakt die tijdens de wedstrijden in PO1 plaats mogen nemen in het busje.

Onder de vijf uitverkorenen vinden we drie semiprofessionele scheidsrechters terug. Het gaat om Erik Lambrechts, Lawrence Visser en Alexandre Boucaut. Ex-scheidsrechters Tim Pots en Kris Bellon vervolledigen het vijftal dat alle play-off 1-duels voor zijn rekening zal nemen. Aanvankelijk zal dat makkelijk te verdelen zijn, maar naarmate de competitie in de eindfase komt, zullen er wel wedstrijden op hetzelfde moment plaatsvinden. Voor de twee laatste speeldagen betekent dat ook dat Lambrechts, Visser of Boucaut niet zelf zullen fluiten.

Eerder maakte scheidsrechtersbaas Johan Verbist ook al de namen van de zeven scheidsrechters bekend die aangeduid zijn voor matchen in Play-off 1. Naast Visser, Lambrechts en Boucaut zijn dat Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Jonathan Lardot en Nicolas Laforge. Voor Play-off 1 selecteerde Verbist ook twaalf assistenten.

Gokzaak tegen Deschacht, Musona, Henkinet en Dierckx is verjaard

Profvoetballers Olivier Deschacht, Knowledge Musona, Laurent Henkinet en Tuur Dierckx zullen door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet worden gestraft voor mogelijke gokpraktijken die in de herfst van 2016 aan het licht kwamen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vrijdag en wordt bevestigd aan Belga.

Intussen is immers de verjaringstermijn, die volgens de tuchtprocedures van de KBVB twee jaar bedraagt, al een tijdje overschreden. De feiten dateren van 2013, maar kwamen pas in september 2016 aan het licht. Toen raakte bekend dat Olivier Deschacht, Knowledge Musona, Laurent Henkinet en Tuur Dierckx ondervraagd waren in een onderzoek naar het gokgedrag van voetballers.

Toenmalig bondsprocureur Marc Rubens opende wel een onderzoek naar de gokzaak, maar moest al snel concluderen dat de feiten verjaard waren. “Sanctioneerbare feiten verjaren na verloop van twee jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit zich heeft voorgedaan”, stelt artikel B1706 over de verjaring. Het viertal riskeerde geschrapt te worden, maar ging uiteindelijk vrijuit.

Belgische Voetbalbond gaat in de toekomst verder zonder Uitvoerend Comité

Door structurele wijzigingen bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal het Uitvoerend Comité in zijn huidige vorm verdwijnen, maakte de KBVB vrijdag bekend. De onafhankelijke instanties (Disciplinaire Commissies, Commissie Integriteit en Licentiecommissie) blijven verder funtioneren zoals voordien.

Momenteel bestaat de KBVB nog uit twee entiteiten: de feitelijke vereniging en de vzw. Om de structuur van de KBVB drastisch te vereenvoudigen, worden beide entiteiten binnenkort gebundeld in één vzw. “Het plan voor een nieuwe, heldere bondsstructuur is een belangrijk onderdeel van het elfpuntenplan en werd op donderdag 28 maart unaniem goedgekeurd door alle leden van het Uitvoerend Comité”, klinkt het bij de bond. “De Voetbalbond kondigde eerder al de duidelijke scheiding aan tussen de strategische, niet-executieve rol van de raad van bestuur en de operationele rol van het management. Sinds 1 december 2018 beschikt de KBVB daarenboven over de ethische code ‘Naast het veld’, die reglementair verankerd is en die door elke medewerker dient te worden nageleefd.”

In de nieuwe structuur ontstaan er vier instanties: de Algemene Vergadering, die de goedkeuring van de jaarrekeningen en statuten als belangrijkste bevoegdheid heeft, de Hoge Raad voor het Voetbal, die de reglementaire bevoegdheid toegewezen krijgt, de raad van bestuur, die bevoegdheid heeft over de strategie van de KBVB, de goedkeuring van de budgetten en niet-operationeel is, en het management, dat de operationele leiding van de KBVB op zich neemt.

De structuuraanpassing heeft volgens de KBVB geen impact op de regionale federaties ACFF en Voetbal Vlaanderen of op de Pro League. De integratie van deze structurele wijziging werd unaniem goedgekeurd door het Uitvoerend Comité, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van zaterdag 22 juni.

KBVB-CEO Peter Bossaert verheugt zich over deze nieuwe stap voorwaarts. “Het is een nieuwe belangrijke verwezenlijking in ons elfpuntenplan. Het feit dat de vertegenwoordigers van zowel amateur- als profclubs deze veranderingen unaniem ondersteunen, is een bijzonder sterk gegeven. Ik ben verheugd vast te stellen dat we met deze drastisch vereenvoudigde structuur een grote stap zetten in onze werking, die zal bijdragen tot de uitbouw van een efficiënte en professionele organisatie.”

Toch geen boete voor KSV Roeselare wegens treuzelende ballenjongens

KSV Roeselare moet dan toch geen boete betalen, omdat ballenjongens in de thuiswedstrijd tegen Lommel het spel vertraagd zouden hebben. In beroep werd de West-Vlaamse 1B-club vandaag vrijgesproken. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB gaf de ballenjongens de voorkeur van de twijfel.

Scheidsrechter Kevin Van Damme stelde op Schiervelde vast dat ballenjongens na de 3-2 van Roeselare in het duel tegen Lommel (4-2) talmden om het leer terug in het spel te brengen. Minstens twee keer zorgde dat voor aanzienlijke vertraging.

Bondsprocureur Kris Wagner ging uit van een spontane actie, op eigen initiatief van de ballenjongens. De Geschillencommissie volgde dat oordeel en sprak van “intentionele vertragingsmanoeuvres” in haar vonnis. Roeselare, dat de zitting in eerste aanleg niet bijwoonde, kreeg 1.500 euro effectief boete, maar ging in beroep tegen de straf.

Teammanager Kenny Santy legde uit dat er voor het vak van de bezoekende supporters twee ballenjongens werden weggeroepen, omwille van hun veiligheid. Lommelse fans staken daar immers pyrotechnisch materiaal aan. Daarop liepen alle ballenjongens en -meisjes van het veld, maar die werden snel opnieuw naar hun positie gestuurd. Bondsprocureur Wagner trok deze verklaring in twijfel.

De Geschillencommissie Hoger Beroep wees erop dat de bewijslast bij Wagner ligt. “Die moet bewijzen dat er tactische redenen waren voor het beweerde initiatief van de ballenjongens. Er is minstens gerede twijfel, en de twijfel speelt altijd in het voordeel van de verdediging”, luidde het vonnis.

Custovic blijft bij Waasland-Beveren

De beslissing is vanmiddag genomen: Adnan Custovic -en zijn voltallige staf- blijven ook volgend seizoen op post bij Waasland-Beveren. De optie in het contract van de T1 werd vandaag gelicht. Op de Freethiel zijn ze zeer tevreden over de manier van werken en de resultaten die de Bosniër behaalde en ook Custovic zelf voelt zich goed in het Waasland.

Roef: sportief stap hogerop

De trainer moet wel op zoek naar een nieuwe eerste doelman, want Davy Roef verlaat de club. Waasland-Beveren deed hem nochtans een naar clubnormen ‘waanzinnig’ bod, maar de doelman liet het bestuur vanmiddag weten dat hij volgend seizoen sportief graag een stap hogerop zet.

Waasland-Beveren licht dus de optie van 750.000 euro niet bij Anderlecht, en maakt zich sterk dat het voor een pak minder geld een andere volwaardige eerste doelman zal kunnen aantrekken. Mogelijke kandidaten -lees: Belgen- zijn Davino Verhulst, Colin Coosemans, Miguel Van Damme en Adrien Saussez. (MVS)

KV Mechelen wil verder met Arjan Swinkels

Arjan Swinkels speelt hoogstwaarschijnlijk ook volgend seizoen voor KV Mechelen. De 34-jarige verdediger is einde contract, maar zowel de speler als club willen graag verder met elkaar. De afgelopen week waren er al verkennende gesprekken. Swinkels heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Hij was de veldspeler met de meeste speelminuten in 1B en groeide uit tot dé sterkhouder in de Mechelse defensie. (ABD)

Dimata traint maandag weer met de groep

Het gaat goed met Landry Dimata. De laatste behandelingsmethode voor zijn kraakbeenletsel slaat aan en zowel speler als staf klinken optimistisch. De aanvaller ligt voor op schema. De wedstrijd van morgen tegen RC Genk komt te vroeg, maar zeker is dat hij maandag opnieuw met de groep mag trainen. Als hij geen terugval kent, komt hij tijdens deze play-offs sowieso nog in actie. (MJR/PJC)

Poulain en Vlietinck out

De start van play-off 1 haalt hij niet. Benoit Poulain (31) heeft te veel last aan zijn achillespees en moet dan ook forfait geven voor de komst van AA Gent. Afwachten of de rechtsvoetige centrale verdediger, die straks einde contract is, fit geraakt voor de topper tegen Anderlecht van volgende donderdag - het drukke wedstrijdschema speelt alvast niet in zijn voordeel. Leko zal dus moeten sleutelen aan zijn defensie. Te meer omdat Mitrovic nog niet volledig fit is na een barst in zijn enkel. Decarli traint intussen wel weer voluit mee, al opteerde Leko de voorbije maanden veelal om Amrabat een rij achteruit te trekken. Ook Thibault Vlietinck (21) is out. De winger ontbrak de voorbije dagen op training nadat hij opnieuw pijn voelde aan een aanhechting van de heup. (NP)

Twee youngsters voor Gent

AA Gent heeft twee jonge beloftevolle spelers onder contract gelegd tot 2021. Het gaat om linksachter Cederick Van Daele (18) en middenvelder Matisse Samoise (18). “ Jongens in wie we potentieel zien, willen we langer aan ons binden”, zegt sportief directeur Peter Verbeke.

Er bestond al een principeovereenkomst sinds januari, maar gisteren tekende Jan Van den Bergh (24) zijn contract voor één seizoen met optie voor een bijkomend jaar bij AA Gent. Van den Bergh is einde contract bij Beerschot-Wilrijk, waar hij als linksvoetige centrale verdediger uitgroeide tot één van de sterkhouders. Van den Bergh werkt PO 2 nog af bij Beerschot-Wilrijk. “Ik wil in perfecte staat zijn als ik straks naar Gent kom. Sinds we een overeenkomst hadden, heb ik overigens alle wedstrijden van AA Gent gezien.”

