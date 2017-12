FT België: Verhaeghe is getouwtrek over stadion beu - Clement neemt iedereen die fit is mee naar Oostende De voetbalredactie

Clement met vijf tieners in de kern naar de kust

Philippe Clement mist opnieuw 9 spelers voor de verplaatsing naar KV Oostende. Dewaest, Trossard, Samatta, Vanzeir, Seigers, Mata, Berge en Heynen zijn geblesseerd. Aidoo is geschorst. Het goede nieuws is dat Siebe Schrijvers, die tegen Kortrijk gewisseld moest worden na een tik van Van der Bruggen, en Uronen wellicht wel tijdig fit geraken, al is het niet zeker dat ze kunnen starten. Daardoor zijn enkele posities erg dun bezet. Op rechtsachter heeft Clement na Joakim Maehle, die ook niet 100% is, geen alternatief door de schorsing van Aidoo. En net als de voorbije weken beschikt Genk niet over een verdedigende middenvelder. Er zitten in totaal 5 tieners in de selectie met 21 namen, dat zegt genoeg. Eén daarvan is de 17-jarige Shawn Adewoye, een centrale verdediger, die voor het eerst in de wedstrijdselectie van KRC Genk. "Iedereen die niet op krukken loopt, gaat mee", lachte Clement een beetje groen.

Logisch dus dat Racing Genk nadenkt over versterkingen, maar dat is volgens coach Clement niet de enige zaligmakende optie. “In eerste instantie wil ik zoveel mogelijk jongens tijdens de stage recupereren”, vertelt de kersverse coach. “Maar uiteraard kijken we uit naar versterkingen, al is dat tijdens de wintermercato altijd een moeilijke oefening.” Clement besprak alleszins met het bestuur en de technisch directeur Dimitri De Condé welke profielen noodzakelijk zijn. Dat er meer ervaring en leiderschap nodig is, lijkt duidelijk. “We hebben bepaalde wensen, maar in januari is het altijd moeilijk om spelers te vinden die op alle criteria 7 op 10 scoren én betaalbaar zijn”. (DPB)

Gillet en Crasson vanavond in Astridpark

Opvallende gasten vanavond bij de topper tussen Anderlecht en AA Gent zijn Guillaume Gillet en Bertrand Crasson. De twee voormalig Anderlecht-spelers zullen de aftrap geven in het Astridpark. De intussen 46-jarige Crasson kwam tussen 1989 en 2003 uit voor de Brusselaars en speelde onder meer 78 Europese matchen. Gillet werd in 2007 dan weer weggeplukt bij AA Gent en scoorde in 330 matchen 62 keer.

Veertien spelers maken kans op titel 'Devil of the Year 2017'

De supporters van de Rode Duivels kunnen vanaf dinsdag de 'Devil of the Year 2017' verkiezen, de in hun ogen beste speler van het voorbije jaar. De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft een lijst van veertien genomineerden op zijn website gezet.

Fans verkozen het afgelopen jaar na elke wedstrijd hun 'Devil of the Match'. De top drie van elk van de tien partijen vormen de shortlist van genomineerden. Zo komen in totaal veertien spelers in aanmerking voor de titel van 'Devil of the Year 2017': Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Youri Tielemans en Jan Vertonghen. Supporters kunnen via de KBVB-site stemmen tot en met 1 januari.

In 2016 won Dries Mertens voor Eden Hazard en Radja Nainggolan. De laureaat het jaar voordien was Kevin De Bruyne. De middenvelder haalde het toen voor Dries Mertens en Radja Nainggolan.

Verhaeghe is getouwtrek beu: "Ons stadion is volledig uitgeleefd. Het stinkt er"

Dat de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg opnieuw vertraging dreigt op te lopen, maakt voorzitter Bart Verhaeghe (52) moedeloos. De vastgoedondernemer spuwde zijn gal in een interview met De Tijd, waarin hij de bedenkelijke staat van het Jan Breydelstadion en het gebrek aan symbiose met de Vlaamse overheid hekelt. "Ons stadion is volledig uitgeleefd. De dag na de match wil je er niet binnenkomen. Het stinkt er, het is muf. We moeten speciaal een firma laten komen om de kleedkamers te ontgeuren."

Club investeerde sinds 2012 al 13 miljoen euro in het stadion op Olympia, waar het vermoedelijk nog een poosje zal blijven hangen. De actiegroep Open Ruimte Brugge ging bij de Raad van State in beroep tegen de plannen van Club, een nieuwe domper voor Verhaeghe. "We moeten lijdzaam ondergaan wat de overheid bepaalt. Dit is al de derde site die we toegewezen kregen. En als de zonering straks opnieuw vernietigd wordt door de Raad van State, komt er een vierde poging. Dit is te gek voor woorden. We hebben de middelen, de wil en de goesting en toch stuit je op iets dat zo complex is waar je geen vat op hebt. Ik kan niet meer zeggen wanneer het stadion er ooit komt", zucht Verhaeghe.

De voorzitter reageerde ook op de overname van Marc Coucke, die ook voor Anderlecht een nieuw stadion wil bouwen. "Van mij mogen de twee stadions er zo snel mogelijk staan, maar dat hangt niet van de clubs af. Dat is een trieste vaststelling. Ik hoop dat Coucke een hoop ambitieuze plannen heeft, dat zal ons voetbal nog aantrekkelijker maken."

Bouw oefencomplex start in voorjaar 2018

Op het stadion is het dan wel nog wachten, maar de bouw van het trainingscomplex gaat volgende lente alvast van start. Met enige vertraging kan het hypermoderne oefencentrum in Westkapelle opgetrokken worden. De vraag is natuurlijk wel wanneer Club zijn intrede zal doen in de deelgemeente van Knokke-Heist. Aanvankelijk was de start van de bouw voorzien voor juli 2017, maar die heeft door de zonering en grondverwerving van de overheid flinke vertraging opgelopen. En dus is de ingebruikname niet langer zoals gepland in juni 2018. Het dossier heeft dan wel ongeveer negen maanden vertraging opgelopen, toch is het een opsteker voor Club dat de eerste steen van het oefencomplex normaal gezien in het voorjaar gelegd zal worden. (TTV)

Aidoo mist Oostende, Schrijvers onzeker

Philippe Clement moest tegen KV Kortrijk al een hele ploeg missen en voor de laatste wedstrijd van het jaar op Oostende ziet het er niet beter uit. Siebe Schrijvers kreeg een gemene trap van Hannes Van Der Bruggen net boven de knie en moest geblesseerd van het veld. De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar hij trainde nog niet en is onzeker voor de wedstrijd tegen Oostende. Wie er zeker niet bij is, is Joseph Aidoo. De Ghanees, die als rechtsachter depanneerde, kreeg van scheidsrechter Boterberg in drie minuten tijd twee 'goedkope' gele kaarten en is geschorst. Clement recupereert mogelijk wel Joakim Maehle op de rechtsbackpositie, hij werd na een test fit genoeg bevonden om op de bank te zitten tegen Kortrijk. (SJH/KDZ)

Van Der Bruggen mist Standard

Hannes Van Der Bruggen liep tegen zijn vijfde gele kaart aan en daar was geen discussie over, hoe hij Schrijvers onder de grond stopte. Zo mist dirigent VDB zwaar tegen zijn zin de laatste wedstrijd van 2017, morgenavond bij de komst van Standard.

De jonge Tunesische international Azouni zal overnemen. Ook rechtsachter Rougeaux pakte zijn vijfde kaart. Hij wordt vervangen door Van Loo of Attal die alle twee net op tijd terug zijn van een meniscusoperatie. (ESK)

