FT België. Verdere onderzoeken moeten ernst blessure Cobbaut uitwijzen

13 augustus 2018

Nog geen duidelijkheid rond blessure Cobbaut

Anderlecht wacht met een bang hart de blessure van Elias Cobbaut af. De 20-jarige belofteninternational verzwikte gisteravond op Mambourg zijn rechterenkel en vroeg meteen om een vervanging. Uitsluitsel over de ernst van de blessure was er vanmorgen nog niet. "Vandaag gaat hij in observatie omdat er verdere onderzoeken nodig zijn. Veel beterschap, Elias!", klinkt het op de clubwebsite van paars-wit.