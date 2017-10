FT België: 'verbrande' Frutos bedankt om familiale redenen - zware afkoopsom Belhocine - Hein over Bernd Thys: "Wil Gent niet leegplukken" De voetbalredactie

Frutos bedankt om familiale redenen

Nicolás Frutos is niet langer in dienst bij Anderlecht. "We hebben het contract verbroken", aldus manager Herman Van Holsbeeck. Paars-wit stelt dat Frutos aan de slag kon als assistent van Hein Vanhaezebrouck, maar dat hij om familiale redenen bedankte. Feit is dat Frutos na zijn korte passage als interim-coach verbrand was in het Astridpark. Zijn grillige selectiebeleid, gekoppeld aan te dominante communicatie, zijn Frutos niet in dank afgenomen. Bovendien stond de Argentijn niet te springen om weer een stap achteruit te zetten.

Afkoopsom Belhocine struikelblok

Gino Caen (KV Oostende) blijft een belangrijke kandidaat als fysiektrainer. Maar wie T2 en T3 worden onder Hein Vanhaezebrouck, is minder duidelijk. Yves Vanderhaeghe zei af, maar Karim Belhocine, protegé van Hein bij KV Kortrijk en AA Gent, is wel nog steeds een belangrijke kandidaat. Een struikelblok is de afkoopsom in diens contract als technisch directeur van KV Kortrijk, maar onoverkomelijk lijkt die niet. Vanhaezebrouck sloot gisteren de komst van Bernd Thys (nu assistent bij AA Gent) zo goed als uit: "Ik wil mijn ex-werkgever niet leegplukken." (MJR/NVK/KDZ)

Mertens en De Bruyne trainen apart

Dries Mertens en Kevin De Bruyne trainden gisterochtend niet met de rest van de spelersgroep. Beide spelers bleven in het krachthonk om er onder meer fietsoefeningen af te werken. Ook Jan Vertonghen en Marouane Fellaini trainden nog niet met de groep. Dat gold uiteraard ook voor Romelu Lukaku, die samen met Lieven Maesschalck een apart programma afwerkte. Na de ochtendtraining kregen de spelers vrijaf, maar gisteravond moesten ze zich weer melden in Tubeke. Vanochtend wordt achter gesloten deuren getraind in het nationaal oefencentrum in Tubeke. (RN)

Club met Voetbalkraks

Deze middag geven 9 A-kern-spelers een speciale voetbaltraining aan de Voetbalkraks (voetballertjes met autisme) en G-ploeg. (WDK)

Oulare weer voluit

Oulare traint opnieuw voluit. Haroun en Yatabaré volgen een individueel programma. Sall (privéredenen), Randriambololona (interland), Debaty (ziek) en Achter (tandarts) waren afwezig. (RVD)

Skulason geschorst

Skulason werd door de Geschillencommissie geschorst voor één speeldag met uitstel. Hij was na Lokeren-Antwerp te agressief geweest richting arbitrage. Overmeire liet z'n wijsheidstanden trekken. Hupperts werd papa van Siem. (MVS)

