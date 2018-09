FT België. Vanhaezebrouck plant vandaag nog extra training in Slowakije in - Genk evenaart clubrecord De voetbalredactie

21 september 2018

06u23 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Anderlecht traint vandaag nog in Slovakije



De laatste uren van Anderlecht op Slovaakse bodem zullen gepaard gaan met zweetverlies. Hein Vanhaezebrouck verkoos na de late wedstrijd namelijk om niet te vroeg terug te reizen, hij plant vanochtend nog een oefensessie in Slovakije in. Die is er in het bijzonder voor de spelers die niet in actie kwamen gisteren, zij moeten klaargestoomd voor de topper tegen Standard op zondagavond. De basispionnen wacht een hersteltraining. Pas nadien vliegt Anderlecht terug naar Brussel. Omstreeks 16 uur landt de delegatie op Zaventem. (PJC)

Genk evenaart clubrecord

RC Genk bleef voor de achttiende match op rij ongeslagen. Daarmee evenaren de Limburgers hun clubrecord uit het seizoen 2001-2002: start op 26 augustus 2001 (5-1 tegen La Louvière) en einde op 15 januari 2002 (5-2 na verlengingen in de kwartfinales Beker van België tegen Moeskroen). De huidige reeks van RC Genk begon op 10 mei 2018 met een 1-1-gelijkspel tegen AA Gent. Zondag niet verliezen op Cercle Brugge en er staat een nieuw record in de boeken.