FT België. Vanhaezebrouck laat Trebel en Bakkali vanavond aan de kant Redactie

27 september 2018

06u31 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vanhaezebrouck geeft Bakkali en Trebel rust

"Tau. Niakaté. Tabekou!" De namen kwamen zo vlot dat elke journalist wist: de trainer van Anderlecht heeft zijn huiswerk gemaakt. "Union is één van de beste teams in 1B", had Vanhaezebrouck lof voor de tegenstander van vanavond. "Al was het maar omwille van die geweldige aanval. Tau zou bij het gros van de eersteklassers een basisspeler zijn, Niakaté heeft acht keer gescoord in zeven duels en Tabekou heb ik nog gekend bij AA Gent. Wat daarnaast gevaarlijk is: 'kleine' ploegen stijgen boven zichzelf uit in de beker. Ach, we moeten gewoon doorgaan. Ik mag er zelfs niet aan dénken dat we verliezen."

Trebel, al een paar weken sukkelend met de buikspieren, krijgt rust. Ook Bakkali (heup) en Lawrence (hersenschudding) zullen niet aantreden. (PJC)

Geen breuk voor Verhulst

Tussen de palen bij Lokeren kreeg Davino Verhulst nog eens speelminuten. Jammer genoeg voor de doelman waren het er in de bekerwedstrijd tegen Ol. Charleroi slechts 45. Op slag van rust moest hij na een dramatische terugspeelbal van Skulason in de voeten van Somé - die scoorde - het veld verlaten. Verhulst blesseerde zich aan de voet, er werd gevreesd voor een breuk. Na de match ging de doelman direct naar het ziekenhuis voor een radiografie, daar bleek de blessure gelukkig mee te vallen. Het zou gaan om een zware kneuzing. (MVS)

Supporters OHL sturen voorzitter protestbrief in het Tahis

Naar aanleiding van de slechte resultaten van OHL heeft supportersclub Louvaniste een protestbrief geschreven. Niet zomaar één: in het Thais, gericht aan voorzitter Srivaddhanaprabha - enkel zichtbaar als hij zich mengt met de basisopstelling. "We willen een voorzitter die bereikbaar is, niet via een open brief, maar via een betrouwbare en voor elke supporter bereikbare tussenpersoon." De fans hekelen ook trainer Pearson. "De arrogantie waarmee hij na de zoveelste blamage beterschap verkondigt mits hard werken, geeft de indruk dat hij onschendbaar op zijn trainersstoel zit", aldus Louvaniste.

De Limburgse tifosi mogen zich opmaken voor een oefenwedstrijd van Italië. Op dinsdag 20 november oefenen de Italianen in de Genkse Luminus Arena tegen de VS. Een dag eerder speelt ook vicewereldkampioen Kroatië een oefenwedstrijd op Belgische bodem. Zij geven op maandag 19 november IJsland partij in Eupen. (KDZ)