FT België. Vanderhaeghe rekent op counters van Speedy Ezekiel - Genkse bestuur betaalt opnieuw bekertickets De voetbalredactie

08 december 2018

09u18 0

Ezekiel krijgt zijn kans bij KV Kortrijk

11 augustus 2013: RC Genk - Standard is amper 10 seconden oud wanneer Imoh Ezekiel de 0-1 voorbij Köteles prikt. Vijf jaar later wordt de Nigeriaan weer voetballer. Yves Vanderhaeghe rekent vanavond op de snelle counters van Speedy Ezekiel om het de competitieleider moeilijk te maken. Hij is er nog altijd maar 25, maar Ezekiel heeft al een imposante staat van dienst. Op zijn 18de kreeg hij zijn eerste speelminuten bij Standard, een jaar later was hij er de revelatie met 16 doelpunten. In de zomer van 2014 verkaste hij naar Al Arabi in Qatar, werd gauw weer uitgeleend aan de Rouches, nadien aan Anderlecht, waarna hij via steeds minder nuttige ommetjes via Turkije en de Spaanse tweedeklasser Las Palmas deze zomer met aanzienlijke vertraging opdook in Kortrijk. Glen De Boeck gaf hem, op 16 september tegen Moeskroen, één (mislukte) basisplaats, Yves Vanderhaeghe gelooft in hem. “Ik zag hem scherp in de diepte lopen op training.” Nu Mboyo en Ouali uitvielen tijdens de laatste aanloop krijgt Ezekiel zijn kans. Hij hoeft niet eens binnen de tien seconden te scoren. (ESK)

Genkse bestuur betaalt opnieuw bekertickets

Racing Genk plaatste zich woensdag voor de kwartfinale van de Beker van België, maar kwam niet ongehavend uit de strijd. Dewaest heeft last van de enkel en Uronen incasseerde een trap op de dij. Achter beide namen staat een vraagteken. Raken zij niet fit, dan zijn Wouters en Nastic de waarschijnlijke vervangers. Racing Genk kon tegen Charleroi rekenen op de steun van 1.200 fans, de tickets werden betaald door de club zelf. Een stunt die Genk in de kwartfinale, op 19 december om 20u45, nog eens wil overdoen. Ook op het veld van Union hoopt Genk het bezoekersvak, dat plaatsbiedt aan 1.000 fans, helemaal te laten vollopen. De Genkse supporters moeten enkel hun bus zelf bekostigen. (KDZ)