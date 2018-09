FT België: Vanden Stock niet mee naar Trnava, Coucke reist op eigen kracht - Meegereisde Anderlecht-aanhang wacht onvergetelijke trip De voetbalredactie

19 september 2018

07u19 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Coucke niet mee met RSCA-spelers

Omstreeks 10 uur vliegt Anderlecht naar Slowakije. Op het vliegtuig: de spelers, de staf, de directie en de sponsors, maar niet voorzitter Marc Coucke. Hij reist op eigen kracht naar Trnava - het paste niet in zijn planning om met de delegatie te gaan. (PJC)

Vanden Stock niet mee naar Trnava

Normaal gezien stapt Roger Vanden Stock vanochtend niet op het Anderlecht-vliegtuig. De erevoorzitter past voor de Europese verplaatsing van paars-wit naar Trnava. Het is de eerste Europese trip met Marc Coucke als preses, maar Vanden Stock gaat dus niet mee. Ook in eigen land volgt hij de uitwedstrijden voor zijn televisie. (PJC/MJR)

Fans met de trein van Bratislava naar Trnava

't Belooft een onvergetelijke trip naar Slowakije te worden voor de Anderlecht-achterban. Niet alleen is het prachtig weer in Bratislava - drie dagen 28 graden Celsius -, ook is er een treinreis voorzien voor 300 van de 440 aanwezige fans. De trein, naar verluidt geheel in de stijl van het oude Tsjechoslowakije, brengt de supporters van uitvalsbasis Bratislava naar het stadion in Trnava. Na de match staan bussen klaar om de fans terug naar Bratislava te voeren, waar er twee dagen een discotheek afgehuurd is - als de uitslag meezit, is het dus gegarandeerd feest. De ref morgen is de Schot Kevin Clancy. (PJC/FEL)