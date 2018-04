FT België: Vandaag rentree Najar en Onyekuru - Antwerp wil duo langer aan boord houden - Thaise eigenaar Moeskroen biedt op Panathinaikos De voetbalredactie

24 april 2018

06u17 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Thaise eigenaar Moeskroen biedt op Panathinaikos

Parumaj Piempongsant, de nieuwe eigenaar van Moeskroen, heeft een bod uitgebracht op Panathinaikos. Uit gelekte contracten blijkt dat de Thaise miljardair een symbolisch bedrag van 1 euro zou moeten betalen aan huidig eigenaar Alafouzos, in ruil voor een kapitaalsverhoging van 27 miljoen euro én het overnemen van de schulden van de club. Het totaalbedrag zou zo op ongeveer 45 miljoen euro komen. Piempongsant bracht het bod uit via zijn investeringsfonds Pan Asia, terwijl hij Moeskroen overnam met Bogo Limited.

De UEFA en FIFA laten toe dat één partij eigenaar is van clubs in verschillende landen. In het verleden zette onder meer Roland Duchâtelet zo'n netwerk op touw om spelers door te schuiven. De kans is groot dat Piempongsant een soortgelijk plan heeft met de overname van Panathinaikos. In dat opzicht is het interessant dat Griekse bronnen ons melden dat Avram Grant een belangrijke rol zou krijgen bij de Griekse traditieclub. Grant is een vertrouweling van makelaar Pini Zahavi, die in het verleden formele banden had met Moeskroen. (NVK)

Vandaag rentree Najar en Onyekuru

Vanavond op Neerpede: twee medische mirakels - dat woord is stilaan op zijn plek. Behoudens verrassingen vieren Andy Najar en Henry Onyekuru hun rentree met de beloften tegen Lokeren. Die beloften werden gisteren kampioen nadat Club Brugge verloor bij Genk.

Voor Najar is het zijn eerste officiële wedstrijd na een ingreep aan de hamstrings en maanden revalidatie, terwijl Onyekuru op de weg terug is na een zware knieblessure. Als beiden de inspanningen goed verteren, is het niet uitgesloten dat Hein Vanhaezebrouck de twee in zijn selectie opneemt voor Charleroi. Zeker voor Onyekuru lijkt een basisplaats bij het eerste elftal evenwel te vroeg te komen. Nog in de ziekenboeg van RSCA staan Spajic (enkel) en Kara (knie) dicht bij een terugkeer op het oefenveld. (PJC)

Beloften vanaf 2019 in amateurreeksen

De Pro League heeft een akkoord bereikt met de amateurafdelingen, waardoor de belofteteams van de clubs uit de Jupiler Pro League vanaf het seizoen 2019-2020 kunnen aantreden in de amateurreeksen. In principe zullen vier belofteteams uitkomen in de eerste amateurafdeling, maar op 7 mei moet nog beslist worden wélke clubs daarvoor in aanmerking komen. De andere belofteteams zullen in lagere reeksen uitkomen. Voor 30 juni moet er sowieso een definitieve beslissing genomen worden om de beloften vanaf 2019 bij de amateurs te laten voetballen. (RN)

Mitrovic (Club) wellicht out voor Genk

Net als tegen Standard zal Club Brugge ook vrijdag in Genk zo goed als zeker geen beroep kunnen doen op Matej Mitrovic. De Kroatische verdediger sukkelt met de hamstring en kan pas eerstdaags de training hervatten. Eén week later (6 mei) moet hij wel opnieuw fit zijn voor de komst van Anderlecht. (TTV)

Antwerp wil Rodrigues en Buta houden

Antwerp startte de onderhandelingen op om de uitleenbeurten van Ivo Rodrigues (23) en Aurelio Buta (21) om te zetten in een definitieve transfer. De Great Old huurt beide Portugezen sinds het begin van het seizoen. Ze maakten een goede beurt, al is Buta intussen wel geblesseerd. Beiden zien het wel zitten om te blijven. De gesprekken met Benfica (Buta) en Porto (Rodrigues) lopen, maar een akkoord op clubniveau werd nog niet gevonden. (SJH)

Mitrovic (Gent) revalideert in Servië

Stefan Mitrovic revalideert de komende twee weken in Servië. De 27-jarige verdediger van AA Gent onderging een operatie aan de enkel en was zondag nog te zien in het bezoekersvak van Mambourg, met een brace aan zijn geopereerde enkel. In Servië krijgt Mitrovic een aangepaste behandeling bij zijn oude club Petrzalka. Alles gebeurt in overleg met de medische staf van AA Gent. (RN)