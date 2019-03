FT België. Van Holsbeeck is nu spelersmakelaar - Mbokani weer fit - Nog altijd geen akkoord over vergoeding assistent-refs De voetbalredactie

26 maart 2019

09u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

KV Oostende licht optie in contract Jonckheere

Michiel Jonckheere blijft langer bij KV Oostende. De middenvelder zat met een aflopend contract, maar de kustploeg heeft de optie gelicht voor een extra seizoen. Jonckheere is tevens weer fit, nadat hij anderhalf jaar in de lappenmand lag met een hielprobleem. De West-Vlaming hoopt in de play-offs weer te hervatten.

Herman Van Holsbeeck is nu spelersmakelaar

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu officieel: Herman Van Holsbeeck is spelersmakelaar. Samen met Yves Apelmaen, fiscalist en boekhouder van Van Holsbeeck, richtte de gewezen manager van Anderlecht de bvba MMELL op. Met de oprichting van MMELL komt een eind aan de speculaties over de toekomst van de Brusselaar. Van Holsbeeck: “Ik ben 64 en wil aan mijn eigen ritme kunnen werken nu. Het netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd, ga ik nu voor mezelf gebruiken. Neen, spelers in portefeuille heb ik nog niet, ik begin ook pas als makelaar. Maar ik hielp wel al Marko Grujic van Liverpool naar Hertha Berlijn transfereren. En wees gerust, de commissie die ik daarvoor opstreek was heel beperkt (lacht).”

Intussen wacht Van Holsbeeck nog steeds op de uitspraak van CEPANI, het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie, in de zaak tussen hem en RSC Anderlecht. Op vraag van Anderlecht werd de uitspraak naar september verschoven. Coucke wil naar verluidt eerst de gevolgen van het dossier Propere Handen afwachten. (MJR)

Drie dagen voor start play-offs nog altijd geen akkoord over vergoeding assistent-refs

Ideaal is het allerminst. Drie dagen voor de start van de play-offs is er nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de assistent- en videorefs bij play-off 1-matchen. Doordat die vanaf nu daags voor de match op afzondering moeten, eisten zij opslag bij het Referee Office. Tijdens de lentestage van afgelopen weekend moest er (eindelijk) een oplossing komen, maar die kwam er voorlopig niet.

Tot grote frustratie van de betrokken partijen. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist wilde gisteren niet diep ingaan op de kwestie. “De refs zijn van alles op de hoogte, de rest is niet belangrijk. Ik ga er vanuit dat we op een correcte en serene manier aan de play-offs beginnen.”

Ondertussen werden de arbiters voor de eerste twee speeldagen aangeduid. Lawrence Visser moet vrijdagavond Standard-Antwerp in goede banen leiden, Nicolas Laforge zakt af naar Genk voor het duel met Anderlecht en Erik Lambrechts fluit het duel tussen Club Brugge en AA Gent. Benieuwd of zij, samen met hun assistenten en videorefs, straks alsnog in optimale omstandigheden de titelstrijd kunnen leiden.

Mbokani hervat bij Antwerp

Laszlo Bölöni mocht gisteren Dieumerci Mbokani (33) weer op training verwelkomen. De Congolese steraanvaller van de Great Old stond een tijdje aan de kant met een knieblessure. Hij kreeg een injectie in het gewricht dat hem parten speelde en miste het laatste competitieduel tegen Kortrijk. Ook tijdens de interlandbreak stond hij op non-actief, maar gisteren kreeg Mbokani weer groen licht van de medische staf. Zonder negatieve reactie kan Antwerp Mbokani dus vrijdag weer inzetten tegen Standard. (SJH)

Verschueren: “Willen door met Obradovic en Kara”

De intenties zijn duidelijk. Sportief manager Michael Verschueren zegt hardop dat Anderlecht door wil met verdediger Ivan Obradovic (30) en Kara Mbodj (29). “Ik heb altijd betreurd dat zij aan de kant waren geschoven.” Met Obradovic zal Anderlecht binnenkort samenzitten, zijn overeenkomst loopt af. Voor Kara ligt het anders: hij ligt vast tot 2020, met optie op een extra jaar. Beide spelers zouden zelf graag bij RSCA blijven. Ze voelen er waardering en hebben er een stevig loon. Voorts verwacht Verschueren een rustige zomer. “Sowieso gaan we geen zeven à acht transfers doen. Dat heeft geen zin.” Nog bij Anderlecht heeft het er alle schijn van dat Adrien Trebel de start van de play-offs zal halen, gisteren trainde de middenvelder alweer voluit mee. Of ook Nany Dimata fit geraakt, valt af te wachten. (PJC)

Samatta krijgt bouwgrond

Voor elke speler een perceel grond in de hoofdstad - dus ook voor Genk-spits Ally Samatta. Tanzania plaatste zich voor de Africa Cup, tot grote tevredenheid van president John Magufuli. “Als erkenning voor hun goede werk en de grote eer die ze het land hebben bezorgd, krijgt elke speler een stuk grond in Dodoma.” Tanzania won met 3-0 van Oeganda en plaatste zich voor het eerst sinds 1980 voor de Africa Cup. (FDZ)

“Saief straks terug naar Anderlecht”

Een assist en een goal tegen New England Revolution. Kenny Saief (25) maakt indruk als huurspeler bij FC Cincinnati. De Amerikaanse club bezit ook een aankoopoptie om de Anderlecht-speler over te nemen, maar Dudu Dahan betwijfelt of het zover komt. “Het gaat om een hoog bedrag”, aldus de spelersmakelaar. “Als je het mij vraagt, zal Kenny straks terugkeren naar Anderlecht. Hij wil er tonen dat hij nog een meerwaarde kan zijn.” (PJC)