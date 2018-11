FT België. Vader Fadiga over eerste selectie van zoon Noah bij Club Brugge: “De weg is nog héél lang” - Maehle geraakt fit Redactie

23 november 2018

Eerste selectie voor zoon Fadiga bij Club Brugge

Nadat Ivan Leko eerder dit seizoen de jonge Openda en Baiye liet debuteren, mag ook belofte Noah Fadiga (18) dromen van speelminuten in de hoofdmacht van Club Brugge. De zoon van gewezen smaakmaker van blauw-zwart Khalilou Fadiga (43) is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie nadat hij de voorbije tien dagen mocht meetrainen met de A-kern. Noah begon op vijfjarige leeftijd bij provincialer Lede alvorens hij ook voor AA Gent en Anderlecht uitkwam. De in Brugge geboren Senegalese Belg kan op beide flanken, als nummer tien of als spits uit de voeten: “Zijn moeder en ik zijn heel fier”, aldus papa Khalilou, die tussen 1997 en 2001 voor Club speelde. “Wij doen er alles aan om hem goed op te voeden en te begeleiden, de rest heeft hij in eigen handen. Wil hij een grote speler worden, dan zullen zijn doorzetting en mentaliteit het belangrijkste zijn. We kennen het voetbal goed genoeg: dit is een begin en dat stelt nog niets voor. Belangrijker is dat je er uiteindelijk komt als voetballer... en die weg is nog héél, héél lang.”

Maehle geraakt fit voor Cercle

Het ziet ernaar uit dat Joakim Maehle toch fit zal geraken voor de wedstrijd van morgen tegen Cercle Brugge. De rechtsachter keerde met een voetblessure terug van de interlandbreak, maar kon gisteren opnieuw voluit meetrainen. Racing Genk maakte samen met de ordediensten, de fans en Genkse burgemeester Wim Dries overigens een grondige analyse van de thuiswedstrijd tegen Besiktas in de Europa League op 8 november. Het belangrijkste besluit is dat Genk in de toekomst géén extra vakken meer zal vrijmaken om bezoekende fans te ontvangen. Genk liet bijna 3.000 Turken binnen waardoor een deel van de Genkse fans moest verhuizen naar een andere plaats. De avond verliep niet zonder incidenten. Voor en tijdens de wedstrijd werd er Bengaals vuur ontstoken in de Turkse vakken, na affluiten kwam het buiten tot opstootjes met de politie. (KDZ)

Vanderhaeghe (KV Kortrijk) moet meteen puzzelen

In zijn eerste wedstrijd mag Yves Vanderhaeghe al meteen aan het werk. De kersverse trainer van KV Kortrijk moet op minstens drie plaatsen sleutelen aan het elftal dat Glen De Boeck achterliet. Van Der Bruggen en D’Haene zijn geschorst, Kagelmacher is niet fit. Zo lijken er kansen te komen voor Rolland, Batsula en Kumordzi. De Oekraïner kan debuteren op de linksachter, de ex-Genkenaar is na zes maanden schorsing helemaal speelklaar in het hart van de defensie.

“We hebben maar zes punten meer dan de laatste, dan moeten we er vol voor gaan om dringend punten te pakken”, aldus Vanderhaeghe. (ESK)

Custovic (W.-Beveren): “Niet proberen te spelen als Man City”

Groot examen meteen voor Adnan Custovic: hij mag het morgen met Waasland-Beveren namelijk meteen opnemen tegen rechtstreeks concurrent Moeskroen. En laat dat nu net de woonplaats van de Bosniër zijn... “Als ik verlies, gaan m’n buren lachen met mij”, knipoogde Custovic. “Hopelijk is dat dus niet het geval. Ik zal héél blij zijn als we de drie punten pakken. Toch wil ik de groep niet nodeloos veel druk opleggen. Er zijn nog 14 matchen, het seizoen is pas halfweg. Dat we moeilijk scoren? Dan heb je zeker de training vandaag (gisteren, red.) niet gezien. Ik zag dingen (fluit tussen z’n tanden): wow! De ballen vlogen er langs alle kanten in. Misschien lag het wel aan de goede voorzetten. Die kwamen van mij (proest het uit). Nee, ik zie veel enthousiasme bij de jongens. Ze lopen veel en schieten veel. Nu nog wat meer nadenken en meestappen in mijn voetbalvisie en dan komt het goed. Rustig van achteruit verzorgd opbouwen hoeft nu even niet. We moeten niet proberen te voetballen als Manchester City nu, maar ik hoop dat mijn hand toch meteen een beetje zichtbaar is.” (MVS)