FT België. Union vraagt en krijgt extra tickets voor bekermatch in Astridpark De voetbalredactie

25 september 2018

06u53 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Union krijgt extra tickets in Astridpark

Wie het kleine niet eert... Anderlecht heeft de vraag van Union om extra tickets te krijgen voor de bekermatch donderdagavond ingewilligd. Concreet kunnen er nu 1.300 in plaats van 1.100 Union-fans naar het Astridpark afzakken. Wellicht loopt het stadion niet vol, ondanks acties van RSCA om vooral Brusselse verenigingen te mobiliseren. Zitplaatsen kosten 10 euro, wie bereid is negentig minuten recht te staan, betaalt 5 euro. Voorlopig is er geen verkoop voorzien op de wedstrijddag. (PJC)

Geen Roef, debuut voor Debaty

Bekercompetitie, en dus krijgen jongens die nog niet of amper aan de bak kwamen speelminuten. Ook bij Waasland-Beveren is dat zo. Tweede doelman Kevin Debaty zal z’n debuut maken én is meteen ook kapitein. Of dat meteen voor heel de bekercampagne zo zal zijn, is nog niet beslist. “Kevin is een heel belangrijke figuur in onze kleedkamer, die er ook voor zorgt dat Roef op hoog niveau speelt. Hij is de oudste speler in onze selectie, dit is een beloning voor z’n harde werk”, aldus T1 Ferrera. Ook aanwinsten Ndao en Lulic zullen minuten krijgen. Ampomah (knie) en Threlkeld (adductoren) zijn twijfelachtig. (MVS)