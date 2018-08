FT België. Union pakt de volle buit tegen Westerlo - Hein over oerdom rood van Vranjes - Rentree voor Mechele? De voetbalredactie

18 augustus 2018

19u04

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Niakaté bezorgt Union volle buit op veld van Westerlo

Union heeft op de derde speeldag in de Proximus League met 1-3 gewonnen bij Westerlo. Bij de Brusselaars blonk Youssouf Niakaté uit met drie goals. De Frans-Malinese aanvaller bracht de bezoekers in het Kuipje meteen na de rust op voorsprong. Hij glipte door de buitenspelval en liet doelman Van Langendonck kansloos.

In de 83ste minuut toonde Niakaté, na een voorzet op maat van Tabekou, zich opnieuw trefzeker. Westerlo kwam vier minuten later weer in de partij. De Ivoriaan Ambroise Gboho kopte een center van Dewaele in doel. Maar de vreugde van de Kemphanen was van korte duur want de onvermijdelijke Niakaté besliste de match kort voor affluiten met zijn derde doelpunt.

In het klassement van 1B wipt Union naar een voorlopige vierde plaats met 3 op 9. Westerlo blijft derde met 4 punten. Vrijdagavond verloor KV Mechelen met 1-2 van Lommel. Later vandaag/zaterdag ontvangt Tubeke Roeselare. OH Leuven speelt zondagnamiddag (16u) gastheer voor Beerschot Wilrijk.

Vanhaezebrouck: "Vranjes moet hier uit leren"

"Perfecte cijfers, maar..." Hein Vanhaezebrouck zuchtte eens diep. Reden was de domme rode kaart van Ognjen Vranjes, die zo de clash op Club zal missen.

"Vervelend", vond Hein het. "Weet je, Vranjes heeft het in zich om een van de beste verdedigers van onze competitie te zijn. Alleen moeten die 'dingetjes' eruit. Hij houdt van de duels, net zoals vele spelers in België, daar is niks mis mee, maar sommige fouten bega je niet. Het is nu zijn taak om hieruit te leren. Hij moet de klik maken in zijn hoofd. Ik geloof dat hij het kan. Het zou goed zijn voor iedereen."

Voorts was Vanhaezebrouck tevreden over zijn team. "Ik zag veel pluspunten", analyseerde hij. "Wekelijks maken we progressie. Het valt nu te bezien of dat voldoende is om punten te pakken in de topwedstrijden die volgen. Ik praat niet alleen over Club, wel over het vierluik Club-Antwerp-Genk-Standard. Dat worden stevige testen voor mijn nog steeds relatief nieuwe groep." (PJC)

Preud'homme prikt: "Spelers bepalen zelf wie doorgaat of afhaakt"

Luis Pedro Cavanda is het kind van de rekening bij Standard. De rechtsachter die dinsdag de mist in ging tegen Ajax maakt geen deel uit van de Luikse selectie die vandaag naar Lokeren trekt.

De manier waarop Standard door Ajax uit de Champions League-voorrondes werd gekegeld, was bij Michel Preud'homme nog niet helemaal verteerd. "Ik wil van Standard een stabiele topclub maken en daarvoor doorlopen we een aantal fases", legde MPH gisteren uit op zijn persconferentie. "Eerst probeer je de groep te overtuigen van je ideeën, de manier van spelen, de discipline die daarvoor nodig is zowel op als naast het veld. Dat gaat over een aantal parameters die volgens mij cruciaal zijn om succesvol te zijn."

"Je maakt dat de spelers duidelijk en desnoods herhaal ik dat een tweede, een derde of zelfs vierde keer. Daarna volgt fase twee, die waarin we nu zijn aanbeland. Welke spelers zijn bereid om mee te gaan in dat verhaal en welke niet. En dan worden er conclusies getrokken. De weg die ik wil bewandelen is duidelijk, er zijn geen 36 manieren om onze doelstellingen te realiseren. De spelers moeten voor zichzelf uitmaken wie meewil of hier afhaakt." Kalm en sereen zette Preud'homme de puntjes op de i, 'my way or the highway'. (KDZ)

Rentree voor Mechele?

"Dit is een eerste test", wist Ivan Leko gisteren over de trip naar Antwerp. Blauw-zwart staat na drie zeges op rij tegen Eupen, Moeskroen en Kortrijk voor drie lastige wedstrijden tegen Antwerp, Anderlecht en Zulte Waregem. Op de Bosuil kan Leko opnieuw een beroep doen op Brandon Mechele, die helemaal hersteld is van een blessure aan de buikspieren. Afwachten of hij na de laatste training van vandaag opgenomen wordt in de basiself of niet. Net als Mata is ook Nakamba nog out en komt de match ook voor Diatta (polsbreuk) zo goed als zeker nog te vroeg. Cools, die vorige week met een liesblessure gewisseld werd, is weer helemaal fit. (TTV)

Vanderhaeghe roteert wellicht

De wedstrijden volgen mekaar snel op voor AA Gent. Drie dagen na de kwalificatie tegen Jagiellonia Bialystok willen de Buffalo's ook in de competitie bevestigen tegen Eupen. Het ziet ernaar uit dat Yves Vanderhaeghe zondagavond in de Oostkantons vooral in het offensieve compartiment opnieuw gaat roteren. De coach van AA Gent kan ook weer rekenen op Anderson Esiti, die verlost is van een dijblessure en (voorlopig) ook van transferitis. (RN)