FT België: Tweede amateurklasse dreigt voor Lierse - De Boeck boos over Harbaoui De voetbalredactie

23 februari 2018

06u17 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

De Boeck boos over Harbaoui

Glen De Boeck kent de waarde van Hamdi Harbaoui. De Tunesiër scoorde vijf doelpunten in vijf wedstrijden voor Zulte Waregem en is niet geschorst voor de derby van zondagavond. "Ik begrijp niet waarom hij deze week niet voor de Geschillencommissie moest komen nadat de Reviewcommissie besliste dat hij moet worden opgeroepen", zegt de Kortrijk-coach over Harbaoui wiens duidelijke elleboog naar Mulumba onbestraft bleef. "Moet dat dan een week langer duren?" Zo wil het systeem het inderdaad. En Zulte Waregem met of zonder Harbaoui maakt natuurlijk een behoorlijk verschil. (ESK)

Tweede amateurklasse dreigt voor Lierse

Binnen een maand valt de beslissing over de licentiedossiers. Dirk Devos, die namens Sporta de belangen van de profs en jeugdtrainers behartigt, verklaarde gisteren in deze krant dat hij het niet logisch zou vinden als Lierse een licentie zou halen, gezien de financiële problemen. En hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Volgens de reglementen wordt een club die de continuïteit niet kan garanderen, teruggezet naar eerste amateurklasse. En een club die de continuïteit niet kan garanderen én niet-betaalde schulden blijkt te hebben, moet zelfs naar tweede amateurklasse. Lierse ging vorig jaar een engagement aan om alle opeisbare schulden weg te werken. Op dit moment lijken ze dat engagement niet te kunnen nakomen. CEO Jan Van Elst reageerde bij RTV alvast dat hij beseft dat een licentie er in eerste zit niet inzit. Volgens hem zit eigenaar Maged Samy wel in de laatste lijn met zes mogelijke overnemers. (WDK/KDC)

Fusie? Westerlo zegt niet neen

Als mogelijke oplossing voor Lierse oppert Van Meir op termijn een samengaan met Westerlo. "Al zal dat niet evident zijn", voegt hij er evenwel meteen aan toe. Hallo, Herman Wijnants? "Ik sta voor alles open", reageert de sterke man van Westerlo. "Een fusie met Lierse, Turnhout en Geel kan. Maar er is een hefboom nodig en een nieuw stadion zou daarvoor ideaal zijn. Op dit moment heeft elke club nog te veel zijn eigenheid. Maar een nieuw stadion in de Kempen zou alle supportersclans tevreden kunnen stellen." (WDK/KDC)