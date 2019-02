FT België. Twee speeldagen schorsing voor Carcela? - Videorefs gebuisd op speeldag 26 - Vossen & Vlietinck mee naar Salzburg De voetbalredactie

19 februari 2019

15u34 0

Videorefs gebuisd op speeldag 26

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft de videorefs vandaag een negatieve evaluatie moeten geven naar aanleiding van de prestaties op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League. Slechts één van de drie tussenkomsten was correct beoordeeld.

In de topper tussen Antwerp en Anderlecht (0-1) had de videoref het bij het rechte eind, oordeelt Verbist. Bij de penaltyfase tussen Lamkel Zé en doelman Didillon. Antwerp kreeg aanvankelijk een penalty, maar de VAR greep in, waarop ref Van Driessche terugkeerde op zijn stappen. Hij gaf Lamkel Zé een gele kaart voor simulatie.

De videoref ging wel in de mist tijdens het duel tussen Waasland-Beveren en AA Gent (2-1). Volgens Verbist hadden de Waaslanders na 38 minuten met een man minder moeten staan. Caufriez ging over de bal en plantte zijn voet met gestrekt been op de enkel van Brecht Dejaegere. Scheidsrechter Laforge bestrafte met geel. “Hier had de VAR moeten tussenkomen. De fout van Maximiliano Caufriez verdiende een rode kaart”, aldus de scheidsrechtersbaas.

In Moeskroen-Cercle Brugge greep de videoref dan weer in terwijl hij dat niet had moeten doen. In minuut 78 verloor Friede zijn evenwicht, nadat hij aan de arm werd getrokken. Tijdens het uitglijden raakte hij Delacourt op zijn achillespees. Scheidsrechter Boucaut liet doorspelen, maar de VAR kwam tussen. “Na het zien van de beelden geeft de ref Friede een gele kaart. Hier had de VAR niet moeten tussenkomen vermits het hier niet om een rode kaart ging”, aldus Verbist.

Acht voetbalclubs krijgen financiële steun van Fonds Jo Vanhecke

Acht voetbalclubs, waaronder Club Brugge, Zulte Waregem, AA Gent en OH Leuven, krijgen financiële hulp van het Fonds Jo Vanhecke. Er wordt 42.000 euro verdeeld onder projecten die de sociale cohesie via het voetbal versterken.

Het Fonds Jo Vanhecke werd in 2015 opgericht en wil de maatschappelijk rol van voetbal stimuleren. Het is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, die de laureaten vandaag bekendmaakte.

Het gaat om acht projecten in voetbalclubs die kwetsbare mensen opnemen in de club, de buurt betrekken of een veilige, gezellige sfeer rondom het voetbal creëren. Het Fonds Jo Vanhecke geeft een financieel duwtje in de rug van 3.000 tot 7.500 euro. Het gaat om vijf initiatieven in Vlaanderen en drie in Wallonië.

Onder de profclus is er steun voor Club Brugge (5.000 euro), Zulte Waregem (7.500 euro), AA Gent (5.000 euro) en OH Leuven (7.500 euro). Club zette de straatvoetbalcompetitie Community Champions op met 12 teams uit kansarme wijken in Brugge. Essevee voert actief campagne voor drugsvrije tribunes en omgeving voor jongeren. In de omgeving van de Ghelamco Arena ondernemen community coaches van AA Gent allerlei initiatieven die de sociale cohesie van de buurt verbeteren. OH Leuven voorziet dan weer Nederlandse lessen en loopbaanbegeleiding voor hun eigen vluchtelingenploeg ‘OHL World Team’.

Ook het project van verregaande supportersparticipatie bij Lyra-Lierse (3.000 euro), de huiswerkklassen en andere initiatieven van ROC Charleroi (4.000 euro), de ACFF-challenge van gewezen Rode Duivel Mbo Mpenza (6.000 euro), en het integratieproject van maatschappelijk kwetsbaren van voetbalclub Aywaille (4.000 euro) werden uitgekozen.

Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Carcela na handgebaar tegen Anderlecht

Het Bondsparket vraagt Standard-middenvelder Mehdi Carcela twee speeldagen te schorsen en een boete van 2.000 euro op te leggen. “De handgebaren zijn onaanvaardbaar voor een profvoetballer die weet dat er een 40-tal camera’s op hem gericht zijn”, zei de bondsprocureur.

Carcela maakte op zondag 3 februari in de beladen Clasico thuis tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde ‘bras d’honneur’ nadat zijn weergaloze doelpunt na tussenkomst van de videoref was afgekeurd. Carcela stak ook zijn middenvinger op richting scheidsrechter Visser. De Marokkaanse middenvelder werd daarvoor vervolgd en kwam zich in het bijzijn van Pierre Locht, juridisch directeur van Standard, verdedigen voor de Geschillencommissie.

Genk ontvangt Schotse scheidsrechter, Club Brugge krijgt in Oostenrijk Duitse ref

De Schot Robert Madden zal donderdagavond (om 21u00) de terugwedstrijd tussen Racing Genk en Slavia Praag leiden in de zestiende finales van de Europa League. Club Brugge krijgt op bezoek bij RB Salzburg (om 18u55) een Duitse ref, Daniel Siebert.

Voor de veertigjarige Madden wordt het de tweede keer dat hij afzakt naar de Luminus Arena. De Schot leidde eerder in het najaar van 2013 ook al de groepswedstrijd in de Europa League tussen Genk en het Zwitserse Thün (2-1). Verder was hij ook al twee maal scheidsrechter voor een Europa League-duel van Standard, in november 2014 op bezoek bij Sevilla (3-1) en in december 2016 thuis tegen Ajax (1-1).

De 34-jarige Siebert leidde nooit eerder een wedstrijd van Club Brugge, maar floot dit seizoen wel nog de stuntzege van Standard in de groepsfase van de Europa League tegen Sevilla (1-0). Racing Genk speelde in zijn heenduel van de zestiende finales 0-0 gelijk bij Slavia Praag. Club Brugge won in eigen huis met 2-1 van RB Salzburg.

Vossen en Vlietinck vieren terugkeer in kern voor duel in Salzburg

Club Brugge heeft zijn 21-koppige kern bekendgemaakt voor de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, donderdagavond (om 18u55) bij RB Salzburg. Blauw-zwart kan in Oostenrijk voor het eerst in enkele maanden opnieuw rekenen op Thibault Vlietinck en Jelle Vossen. Clinton Mata is niet beschikbaar met een hamstringblessure.

Voor de 29-jarige Vossen dateerde zijn laatste duel met inzet van 19 oktober, thuis tegen Waasland-Beveren (1-1). De Limburger viel toen uit met een scheur in de binnenband van zijn knie. Voor de 21-jarige Vlietinck was het geleden van 10 november dat hij in actie kwam, in de uitwedstrijd bij Charleroi (2-1). De wingback was sindsdien out met een hardnekkige spierblessure.

Club Brugge won vorige week donderdag in eigen huis de heenwedstrijd tegen Salzburg met 2-1.

Thomas Buffel viert 38ste verjaardag met zoontjes

Thomas Buffel blaast vandaag 38 kaarsjes uit. Vieren doet de winger van Zulte Waregem dat uiteraard in het gezelschap van zoontjes Fausto en Maceo. De tweeling wenst papalief een gelukkige verjaardag toe, alleen loopt het daar een klein beetje mis. “Hoe oud is papa geworden?”, vraagt de voormalig Rode Duivel aan de jongetjes. “83", klinkt het. Mooie beelden.

Dimata wil zich laten opereren

Landry Dimata blijft op de sukkel. Zijn knieblessure (kraakbeen) blijft opspelen en de aanvaller is slechts sporadisch inzetbaar. Dimata heeft er stilaan genoeg van om niet pijnvrij te kunnen voetballen. Schoof hij een operatie de voorbije maanden nog voor zich uit en hoopte hij met een aangepaste behandeling en dito trainingsschema toch verlost te geraken van de kwetsuur, dan lijkt hij nu wél gewonnen voor een operatie. In samenspraak met de medische en technische staf zal het tijdsstip van de operatie worden bepaald. (MJR)

Mata mist Salzburg door scheurtje in de hamstring

Geen Clinton Mata donderdag in Salzburg. Onderzoek wees uit dat de rechterflankverdediger afgelopen weekend een scheurtje in de hamstring opliep na zijn doelpunt tegen Genk. Club plakt vooralsnog liever geen termijn op de blessure, maar vast staat dat Mata al zeker de return van de 1/16de finales van de Europa League mist. In principe raakt hij evenmin fit voor de clash tegen Anderlecht, aanstaande zondag. Al klinkt het binnen de entourage van de Angolese Belg dat er nog een sprankeltje hoop is. (NP)

AA Gent zit deze week samen met fans

AA Gent gaat in de loop van deze week overleg plegen met de supporters, die ontevreden zijn over de ticketregeling voor de bekerfinale. Volgens de club bestaan er een aantal misverstanden over de manier waarop de tickets voor de bekerfinale aan de man gebracht worden, deels te wijten aan de gebrekkige communicatie vanuit de club zelf. Die misverstanden wil de club in overleg met vertegenwoordigers van de supportersfederatie uit de wereld helpen. (RN)

Amuzu dient geen klacht in

Francis Amuzu (19) kreeg zondagavond racistische opmerkingen naar zijn hoofd terwijl hij zich langs de zijlijn van de Bosuil opwarmde. Enkele fans van de Great Old hadden het op de Anderlecht-speler gemunt toen ref Van Driessche de strafschopfout op Lamkel Zé herriep. Anderlecht liet gisteren weten dit gedrag te veroordelen, maar de speler zelf wil er geen zaak van maken en is niet van plan een klacht in te dienen. Ook Antwerp reageerde verbolgen. “Wij betreuren én veroordelen elke vorm van racisme”, liet woordvoerster Hilde Van Malderen weten. “Dit ging om enkelingen die niet representatief zijn voor ons publiek, dat zich verder voorbeeldig opstelt. Deze uitzonderingen besmeuren nu jammer genoeg het imago van onze supporters terwijl alle andere fans zich er niet mee inlaten.” (SJH/PJC)

Foutje! KBVB geeft Van der Bruggen gele kaart te veel

Hannes Van Der Bruggen staat sinds dit weekend geboekt met 9 gele kaarten. Nog één en hij wordt twee wedstrijden geschorst. In werkelijkheid is hij nog maar aan 8 kaarten toe want tijdens KV Kortrijk- KV Oostende zette de scheidsrechter verkeerdelijk de gele kaart voor het Oostendse nummer 14 Nkaka bij de Kortrijkse 14 Van Der Bruggen. Oostende signaleerde de vergissing aan de bond toen Nkaka onlangs op 4 kaarten stond. Het hield zelfs vrijwillig zijn speler aan de kant uit schrik voor een mogelijke forfaitnederlaag, waarna de bond de vergeten gele kaart voor Nkaka ook effectief aan zijn lijstje toevoegde. Maar bij Van Der Bruggen blijft ‘zijn geel’ wel ten onrechte geboekt. Het kan de captain nog zuur opbreken. (ESK)