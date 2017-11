FT België: Twee matchen schorsing voor Rob Schoofs? - Engelse ref in Anderlecht - Bayern - Ingvartsen vervolgd De voetbalredactie

14u00 0 BELGA Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Ingvartsen vervolgd

Het parket van de KBVB gaat Marcus Ingvartsen (KRC Genk) vervolgen voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Julien De Sart (Zulte Waregem) van zondag in het kader van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League. Dat heeft de Reviewcommissie van de KBVB na unanieme stemming beslist.

Helemaal in het begin van de tweede helft van de zege op het veld van Zulte Waregem plantte Ingvartsen tijdens een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van De Sart, die even moest bekomen van de elleboogstoot. De talentrijke Deense aanvaller van de Limburgers kreeg slechts geel van scheidsrechter Alexandre Boucaut, maar wordt nu alsnog disciplinair vervolgd. In principe was Ingvartsen door die gele kaart geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Standard van komend weekend. Door de tussenkomst van de Reviewcommissie wordt dat vijfde gele karton echter geschrapt. De teller van de 21-jarige Deen staat opnieuw op vier gele kaarten, zo bevestigde de KBVB. Ingvartsen moet zich volgende week dinsdag (28/11) gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie van het Profvoetbal.

Photo News

Standard weigert strafvoorstel van een speeldag schorsing voor Edmilson

Standard gaat niet akkoord met de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag vorderde tegen Edmilson Junior. Dat hebben de Rouches vandaag laten weten in een persbericht.

Tijdens het doelpuntenloze competitieduel tussen Standard en KV Oostende op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League werd Edmilson Junior vlak voor het halfuur rechtstreeks uitgesloten. De flankaanvaller revancheerde zich na een viriel duel met Aleksandar Bjelica met een stevige duw. Scheidsrechter Nicolas Laforge toonde hem meteen de rode kaart.

Het Bondsparket wil Edmilson Junior schorsen voor de verplaatsing van de Rouches naar KRC Genk (26/11). Hij kijkt ook aan tegen een boete van 400 euro. Standard weigert die minnelijke schikking en begeeft zich morgen/dinsdag met de Braziliaanse Belg naar het bondsgebouw in Brussel. De Geschillencommissie van het Profvoetbal doet daar een uitspraak over het disciplinaire dossier.

Photonews

Bart Vertenten fluit overbodig duel tussen Zenit en Vardar

Scheidsrechter Bart Vertenten zal de wedstrijd tussen het Russische Zenit Sint-Petersburg en het Macedonische Vardar Skopje op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Europa League in goede banen leiden. Dat maakten de Europese voetbalbond UEFA en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend.

Het volledig Belgisch team van Vertenten bestaat voor het overige uit lijnrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen, doellijnassistenten Lawrence Visser en Bram Van Driessche en vierde official Yves De Neve. Zenit is in groep L al geplaatst voor de achtste finales, de Macedoniërs kunnen niet meer doorstoten. De met een rugblessure gevelde scheidsrechter Sébastien Delferière en zijn ploeg moeten standby staan als reserven.

De UEFA duidde ref Jonathan Lardot aan voor de topper van dinsdag in groep D van de UEFA Youth League tussen Juventus en Barcelona (speelronde vijf). Erik Lambrechts leidt op 6 december dan weer de partij tussen de beloftenteams van Tottenham Hotspur en het Cypriotische APOEL Nicosia in goede banen (speeldag zes).

Bij de vrouwen fluit Irina Lyussina donderdag de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Slovenië en de Faeröer in groep 5. Beide landen zijn nog puntenloos. Lois Otte werd door de FIFA aangesteld als wedstrijdleider voor Engeland-Kazachstan in groep 1.

Photo News

Reviewcommissie laat Marcus Ingvartsen (KRC Genk) vervolgen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat Marcus Ingvartsen (KRC Genk) vervolgen voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Julien De Sart (Zulte Waregem) van zondag in het kader van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League.

Helemaal in het begin van de tweede helft van de zege op het veld van Zulte Waregem plantte Ingvartsen tijdens een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van De Sart, die even moest bekomen van de elleboogstoot. De talentrijke Deense aanvaller van de Limburgers kreeg slechts geel van scheidsrechter Alexandre Boucaut, maar wordt nu alsnog disciplinair vervolgd.

Ingvartsen moet zich volgende week dinsdag (28/11) gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie van het Profvoetbal.

BELGA Essevee's Marvin Baudry and Genk's Marcus Ingvartsen fight for the ball during the Jupiler Pro League match between SV Zulte Waregem and KRC Genk, in Waregem, Sunday 19 November 2017, on day 15 of the Jupiler Pro League, the Belgian soccer championship season 2017-2018. BELGA PHOTO YORICK JANSENS

Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Rob Schoofs (KV Mechelen)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, en een boete van 800 euro gevorderd tegen KV Mechelen-middenvelder Rob Schoofs, die vrijdag tijdens de openingswedstrijd van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks werd uitgesloten.

Halverwege de tweede helft van de uitwedstrijd in Charleroi (2-0) pakte Schoofs uit met een gevaarlijke tackle op de enkel van Dodi Lukebakio. Scheidsrechter Erik Lambrechts trok aanvankelijk slechts geel, maar door de tussenkomst van videoref Tim Pots veranderde Lambrechts de kleur van de kaart. Schoofs mocht gaan douchen.

Door de vordering van het Bondsparket riskeert de middenvelder van Malinwa geschorst te zijn voor de derby op het veld van Antwerp (25/11) en de thuismatch tegen KRC Genk (29/11) in de Croky Cup. Indien KV Mechelen het voorstel tot minnelijke schikking niet aanvaardt, moet Schoofs zich dinsdagmiddag verantwoorden voor de Geschillencommissie van het Profvoetbal.

BELGA

Taylor fluit Anderlecht - Bayern

De Engelsman Anthony Taylor zal woensdag de Champions League-ontmoeting tussen Anderlecht en Bayern München leiden. Op de vorige speeldag floot de 39-jarige Taylor nog de partij tussen Olympiakos - met onze landgenoten Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odidja-Ofoe tussen de lijnen - en FC Barcelona (0-0).

Taylor leidde vorig seizoen al twee Europese wedstrijden met Belgische ploegen. In de play-offs van de Europa League was hij scheidsrechter bij Anderlecht-Slavia Praag (3-0), waarna in de groepsfase Shakhtar Donetsk-AA Gent (5-0) volgde. In een verder verleden was hij in de zomer van 2013 ook getuige van de nederlaag van Club Brugge bij het Poolse Slask Wroclaw (1-0) in de derde voorronde van de Europa League.

Photo News Anthony Taylor.

Rugblessure Delferière meevaller

De rugblessure van Sébastien Delferière, die de scheidsrechter noopte tot opgave tijdens de wedstrijd Standard-KV Oostende op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League, lijkt best mee te vallen. Dat heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist gezegd aan Belga. Delferière werd aangeduid voor de competitiewedstrijd van zaterdag op Sclessin, maar moest in extremis afzeggen met een geblokkeerde rug. Nicolas Laforge verving de 36-jarige Henegouwer en had moeite om het viriele duel in Luik onder controle te houden. Laforge deelde in de doelpuntenloze partij drie rode kaarten uit.

Verbist voorziet echter geen langdurige problemen voor Delferière, die sinds dit seizoen behoort tot de acht semiprofessionele scheidsrechters. "Volgens de kinesist zal zijn rug na een behandeling van drie dagen opnieuw gedeblokkeerd zijn", bevestigt de scheidsrechtersbaas. "Als alles goed verloopt is hij komend weekend opnieuw inzetbaar."

BELGA Sebastian Delferière.

Kara hoogst onzeker voor Champions League tegen Bayern

Hein Vanhaezebrouck zit richting return tegen Bayern München woensdag met kopzorgen. Zo ontbrak Kara Mbodj tegen Moeskroen. "Hij trainde vrijdag probleemloos mee, maar kreeg nadien een reactie aan zijn knie", aldus Hein. Navraag bij zijn entourage leert ons dat de situatie van Kara dagelijks geëvalueerd zal worden.

Ivan Obradovic, die met Servië interlands afwerkte in Azië, was ziek zaterdag, Pieter Gerkens bleef aan de kant met een voetblessure. Vanhaezebrouck, die in allerijl jongeren Cools en Dante selecteerde voor speeldag 15, leeft op goeie hoop dat beide basisspelers terug zijn voor de Champions League. Voor Andy Najar komt die partij zeker nog te vroeg, maar in Hondurese media verklaarde zijn makelaar dat het de bedoeling is dat hij eerstdaags gedeeltelijk de trainingen hervat. Najar sukkelt al maanden met zijn hamstrings. (PJC)

Photo News

Ingvartsen geschorst tegen Standard

Marcus Ingvartsen heeft voorlopig meer kaarten dan goals achter zijn naam staan. De Deense spits incasseerde gisteren al zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst voor de topper tegen Standard. Omdat Samatta in de lappenmand ligt, mag Nikolaos Karelis aan de aftrap worden verwacht tegen de Rouches. (KDZ)

BELGA Ingvartsen in duel tegen Lokeren.

Bekermatch tussen Standard en Anderlecht helemaal uitverkocht

Supporters die de bekermatch tussen Anderlecht en Standard op woensdag 29 november live willen bijwonen, zijn eraan voor de moeite. Paars-wit laat weten dat het Constant Vanden Stockstadion voor de achtste finale tegen de Luikenaars uitverkocht is. Concreet betekent dat dat ruim 21.000 fans de partij zullen bekijken in het Astridpark. Als het een troost kan zijn voor de ontgoochelde liefhebbers: wellicht zal de wedstrijd op televisie te volgen zijn. (PJC)