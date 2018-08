FT België. Tunesiër Dylan Bronn traint weer met de groep - Cobbaut 6 tot 8 weken out - Gent genomineerd voor award De voetbalredactie

16 augustus 2018

09u30 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bronn traint weer met groep

Yves Vanderhaeghe kan binnenkort op twee extra krachten rekenen. Dylan Bronn (23) keerde van het WK terug met een knieblessure, spits Giorgi Kvilitaia (24) werd met een geblesseerde enkel gehaald bij Rapid Wien, maar beide spelers staan weer op het oefenveld. "Bronn en Kvilitaia trainen al deels mee met de groep, volgende week komen ze in aanmerking om met de beloften te spelen", aldus Vanderhaeghe. "Dat geldt zeker voor Kvilitaia, voor Bronn is het nog even afwachten." Middenvelder Eric Smith werkt nog aan zijn revalidatie. (RN)

"We zijn niet van plan ons Europees avontuur hier te laten eindigen", liet Jagiellonia-coach Mamrot gisteravond de spierballen rollen. "Iedereen is mee, iedereen is fit." Of dat ook betekent dat rechtsback Burliga in vergelijking met de heenmatch terugkeert uit blessure, liet hij in het midden. (RN)

Cobbaut 6 à 8 weken out

Hoogstens twee maanden. Zo lang zal Elias Cobbaut buiten strijd zijn. Dat hebben de onderzoeken aan de rechterenkel uitgewezen. De linkerflank van Anderlecht bezeerde zich op Charleroi. Al snel werd duidelijk dat daarbij de ligamenten minstens gedeeltelijk gescheurd raakten. Cobbaut, in de zomer overgekomen van KV Mechelen, was in de eerste drie competitieduels titularis. (PJC/KDH)

AA GENT_ is door de ECA (de vereniging van Europese topclubs) genomineerd voor zijn communitywerking. De KAA Gent Foundation heeft zes wijkinitiatieven lopen, met een activiteit van 344 dagen, 400 deelnemers en 20.750 contacten. De ECA Award wordt op 10 september toegekend. (RN)

CERCLE BRUGGE_ Taravel en Omar trainen weer met de groep. Tormin heeft de looptraining hervat. (LUVM)