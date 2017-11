FT België: Tubeke en Cercle Brugge delen de punten - Anderlecht krijgt oude bekende over de vloer - Asare eindelijk Belg De voetbalredactie

23u04

Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Tubeke en Cercle Brugge delen de punten

Tubeke en Cercle Brugge hebben 1-1 gelijkgespeeld op de zeventiende speeldag van de Proximus League. Voor de Bruggelingen betekent het een nieuwe knauw in hun ambities om te promoveren.

Palun (36.) opende iets na het halfuur de score voor Cercle, maar twee minuten later zorgde Nirisarike al voor de gelijkmaker. Het Cercle van Franky Vercauteren begint met vier op negen aan de tweede periode en is ondanks de grote investeringen van afgelopen zomer alweer op achtervolgen aangewezen.

Ook Tubeke begint met twee op negen niet goed. In de reguliere volgt het al op dertien punten van nummer vier Roeselare, waardoor de play-downs onvermijdelijk lijken.

Taravel (Cercle Brugge) voor twee matchen geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Jérémy Taravel vrijdag een schorsing van twee speeldagen en een boete van 400 euro opgelegd. De verdediger van Cercle Brugge kan vrijdagavond op het veld van Tubeke (20u30) nog wel in actie komen.

De schorsing gaat pas in vanaf 26 november. Taravel mist in principe de thuiswedstrijd tegen Union (2 december) en de West-Vlaams derby in Roeselare (8 december), maar kan wel nog in beroep gaan.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (4-0) op de vijftiende speeldag in de Proximus League (1B) deelde de Fransman in de negende minuut een elleboogstoot uit. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere verklaarde de fase niet gezien te hebben. "Ik had er rood voor moeten geven", zei de ref ter zitting van de Geschillencommissie. Vanbecelaere gaf ook te kennen dat hij Taravel eerder op de wedstrijd al een waarschuwing had gegeven.

De Reviewcommissie zorgde ervoor dat de onbestrafte elleboogstoot alsnog een disciplinair staartje kreeg.

Einde tunnel in zicht voor Vetokele

Coach Jonas De Roeck van STVV recupereert voor de thuismatch tegen Lokeren de Grieken Stelios Kitsiou en Charis Charisis en de Nederlander Jordan Botaka. Alleen Kotysch, Ceballos en Vetokele (voetblessure) blijven in de ziekenboeg. Voor Igor Vetokele is het einde van de tunnel wel in zicht. Vandaag hervatte hij deels met de groep. Als reactie uitblijft kan hij maandag helemaal aansluiten en geraakt hij mogelijk speelklaar voor de volgende opdracht in de competitie, uit bij Moeskroen. (FKS)

Aruna op bezoek bij Anderlecht

Bij Anderlecht mochten ze zich vandaag verheugen op een bezoekje van niemand minder dan Aruna Dindane. De Ivoriaan kwam tussen 2000 en 2005 176 keer in actie voor paars-wit en in die wedstrijden was hij goed voor 63 goals en 33 assists.

Look who came to visit us today! 👍 Welcome back Aruna Dindane, the man with 176 games, 63 goals & 33 assists for #RSCA! 💜 #Legend

Asare beschikbaar voor Rode Duivels

Flashback naar vorig jaar, halfweg oktober. Op het voormalige oefencomplex van AA Gent proest Asare het uit. In zijn handen: het shirt van de Rode Duivels. Gepersonaliseerd. Een aardigheidje nadat bondscoach Martínez hem wilde oproepen, maar Asare nog niet in het bezit bleek van een Belgisch paspoort. "Als jullie zich afvragen of ik het truitje nog heb: ja. Maar het ligt gewoon in mijn kast", grijnst Asare ruim een jaar later. "Ik heb het nog niet gedragen. Zelfs niet om in de tuin te spelen met mijn kinderen. Ik leef niet in een fantasiewereld."

Of Asare denkt ooit bij België te spelen en hoe het komt dat hij nu pas naar zijn beste vorm groeit, leest u in onze Pluszone.

Oostende legt zich neer bij schorsingen Capon en Vandendriessche

KV Oostende gaat niet in beroep tegen de schorsingen die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan Brecht Capon en Kevin Vandendriessche. Beide spelers kregen twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro voor hun rode kaart op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League.

De kustboys moeten het daardoor morgen zonder Capon en Vandendriessche doen in de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen.

Brecht Capon moest na twintig minuten in de doelpuntenloze wedstrijd het speeldveld tegen Standard al verlaten. De verdediger van KVO kwam met het been hoog ingevlogen op de knie van Paul-José Mpoku. Scheidsrechter Nicolas Laforge, die Sébastien Delferière in extremis verving, trok meteen de rode kaart.

KV Oostende beëindigde de partij uiteindelijk zelfs met negen. Kevin Vandendriessche werd een kwartier voor het einde rechtstreeks uitgesloten, nadat hij de ontsnapte Dieumerci Ndongala met een tackle langs achteren en beide voeten vooruit had neergehaald.

Traditieclub Union Royale Namur krijgt tot 4 december om schulden te betalen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Union Royale Namur uitstel gegeven tot maandag 4 december (12u) om haar schulden aan ex-speler Jean Mathieu te betalen. Dat liet de KBVB vandaag weten aan Belga.

Indien de club uit de derde amateurklasse B die deadline niet haalt, verliest UR Namur haar komende competitieduels met forfaitcijfers (5-0 of 0-5). De eerste match die zo op de wip komt te staan, is de thuismatch tegen URSL Visé op 9 december. Als UR Namur haar schulden niet aflost voor 14 januari 2018, mag de Naamse amateurclub dit seizoen niet meer in actie komen en is de degradatie naar de provinciale reeksen onafwendbaar. Dat betekent evenwel niet dat de schrapping een feit is. Daarover beslist de Algemene Vergadering van de KBVB pas in juni 2018.

Het algemene forfait van UR Namur, een club met een lange geschiedenis, zou grote gevolgen hebben voor de stand in de derde amateurklasse B van het ACFF. Alle resultaten van UR Namur zijn dan immers ongeldig. Aangezien het stamnummer 156 met 5 punten na 13 speeldagen in de kelder van het klassement vertoeft, verliezen heel wat reeksgenoten drie punten. Dat is niet zo voor leider Stockay-Warfusée, dat verrassend verloor van UR Namur (1-2). De Luikse koploper kan zo mathematisch negen punten uitlopen op de eerste achtervolger.

Het duel van komend weekend tegen Aischoise kan wel gewoon gespeeld worden.