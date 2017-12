FT België: Tsjechische scherpschutter aangeboden bij Anderlecht - Sá Pinto volgde bekermatch vanuit hotel De voetbalredactie

Anderlecht wil meer dan 500.000 euro van Suárez

Het einde van de soap is nog niet nabij. Behoudens verrassingen gaat Anderlecht in beroep in de zaak-Matías Suárez. De FIFA veroordeelde de ex-Gouden Schoen tot de betaling van 540.000 euro aan paars-wit. Dat deed het nadat Suárez vorig jaar éénzijdig zijn contract bij de landskampioen verbroken had omwille van de terreurdreiging, maar voor de Wereldvoetbalbond was dat geen geldige reden. RSCA meent evenwel dat het recht heeft op een grotere schadevergoeding - het denkt aan op zijn minst 2 miljoen euro - en onderneemt daarom nu extra stappen. De kans is groot dat ook Suárez, die nu in Argentinië voetbalt, in beroep gaat. (PJC)

Sá Pinto volgde bekermatch vanuit hotel

Waar was Sá Pinto? Geen spoor van de Standard-coach in de tribunes van de Versluys Arena gisteren. En ook de technische staf van de Rouches hield de lippen achteraf stevig op elkaar. "Een groot geheim", grijnsde de physical coach. "Alleszins niet in het stadion", verklaarde assistent Rui Mota op zijn persconferentie. Wat blijkt: Sá Pinto, die zijn tweede van drie wedstrijden schorsing uitzat, volgde de partij in het Thermae Palace Hotel, waar Standard verbleef. Voor de warmere temperaturen? Nee, wellicht om strategische redenen. In de tribune had Sá Pinto een controleur van de voetbalbond naast zich gekregen, die erop zou toezien dat hij niet in contact stond met zijn staf. Vanuit het hotel kon de coach wel probleemloos richtlijnen doorgeven. (VDVJ/TTV/FDZ)

Tsjechische scherpschutter aangeboden bij Anderlecht

Michael Krmencik. Die naam ligt sinds kort op het bureau van Herman Van Holsbeeck. Makelaars hebben de 24-jarige spits van Viktoria Plzen aangeboden bij Anderlecht. De statistieken van de Tsjechische international (11 caps, 6 goals) zijn alvast prima: hij zit dit seizoen aan 11 doelpunten in 14 competitiewedstrijden. In de Europa League - Plzen werd in poule G groepswinnaar voor Steaua Boekarest - scoorde de Tsjech drie keer. Krmencik meet 1.90 meter, zijn marktwaarde wordt op ongeveer 2,5 miljoen euro geschat. Nog bij Anderlecht, dat een scorende aanvaller zoekt, linken Braziliaanse media spits Carlos Eduardo (21) van het lokale Goias aan de recordkampioen. Er is zelfs sprake van een bod, maar dat werd ons niet bevestigd. (PJC)

