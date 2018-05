FT België: Trossard tekent verbeterd contract bij Genk - Club Brugge wil Rits De voetbalredactie

24 mei 2018

15u19 12 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Trossard tekent verbeterd contract bij Genk

Leandro Trossard zal ook volgend seizoen in de Luminus Arena te bewonderen zijn. De Limburger heeft een verbeterd contract getekend bij Racing Genk tot 2021, met optie op een extra jaar.

“Ik ben zeer verheugd dat Trossard blijft”, aldus trainer Philippe Clement. “Hij heeft mij de voorbije weken echt verbaasd, zeker niet evident na zijn blessure. Leandro is in de play-offs belangrijk geweest. We hebben hem in de reguliere competitie gemist. Ik zie hem graag aan het werk en hij voel zich hier goed in zijn rol. Veel clubs zullen ongetwijfeld jaloers zijn dat hij hier rondloopt.”

Trossard is een jongen van de streek en werd opgeleid aan de Jos Vaessen Talent Academy. Na een uitleenbeurt aan OH Leuven keerde hij bij de start van seizoen 2016-2017 terug naar Genk. In dat seizoen was hij goed voor maar liefst 52 wedstrijden, 9 doelpunten en 6 assists. Drie van die treffers scoorde hij in de succesvolle Europa League campagne met als hoogtepunt de kwartfinale tegen Celta De Vigo.

Door een blessure miste Trossard een stuk van afgelopen seizoen. Zijn terugkeer in de ploeg heeft hij echter niet gemist. In 18 wedstrijden scoorde hij 8 keer en gaf hij 3 assists. Mede dankzij Trossard legden de Limburgers een zeer mooie tweede seizoenshelft af, waarin het na Standard de meeste punten haalde zowel in de competitie als tijdens play-off 1.

Waasland-Beveren neemt youngster Daan Heymans over van Westerlo

Waasland-Beveren heeft zijn selectie versterkt met Daan Heymans. De 18-jarige aanvallende middenvelder komt over van Westerlo en ondertekende een contract voor drie seizoenen op de Freethiel.

"Daan is een jonge Belgische speler met een goed gestalte. Hij heeft, ondanks zijn jeugdige leeftijd, al veel wedstrijden gespeeld op hoog niveau. Hij werd meermaals bekeken door onze scoutingscel en steeds heel positief beoordeeld", legt Daniël Declerck, hoofdscout van Waasland-Beveren, donderdag uit op de teamwebsite. "Hij is rechtsvoetig, speelt op positie tien, brengt tempo in het spel door goede inspeelpasses en een goede vista. Hij heeft zeker veel potentieel!"

Heymans zette zijn eerste voetbalstapjes bij KSK Retie. Nadien doorliep hij de jeugdopleiding van KVC Westerlo. In 2016 ondertekende hij daar een profcontract en brak hij door in het eerste elftal. De middenvelder debuteerde als 17-jarige in de Jupiler Pro League. Na de degradatie bleef hij ook in de Proximus League voor Westerlo voetballen. Afgelopen seizoen was hij in 26 wedstrijden goed voor vier goals en een assist, met een hattrick tegen Lierse als hoogtepunt.

Daan Heymans is de nieuwste aanwinst van geel-blauw. Welkom op de Freethiel, @HeymansDaan! 💛💙 Meer info: https://t.co/UaiFdralrt #wbe #freethielawa pic.twitter.com/l7PhXTWQn3 Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Bongonda riskeert één speeldag effectieve schorsing

Het bondsparket heeft twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 600 euro gevorderd tegen Theo Bongonda. De flankaanvaller van Zulte Waregem kreeg gisteravond in de finale van play-off 2 tegen Lokeren rechtstreeks rood na een vliegende tackle op de knie van Marko Miric. Door de vordering van het bondsparket dreigt Bongonda de confrontatie van zondag op het veld van RC Genk te missen. De inzet van die partij is een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

Toch kan Zulte Waregem er met een handigheidje voor zorgen dat Bongonda speelgerechtigd raakt tegen RC Genk. Indien Essevee het schikkingsvoorstel weigert, komt de zaak vrijdagnamiddag voor de Geschillencommissie. En zelfs als die commissie een schorsing oplegt, kan Bongonda nog in beroep gaan. "Dat moet voor zondagmiddag 12 uur gebeuren. In dat geval wordt het beroep volgende week behandeld en kan Bongonda spelen", bevestigt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.

Club Brugge zet hoog in op Mats Rits

Club Brugge zet hoog in op Mats Rits als doublure voor Ruud Vormer en Hans Vanaken. Eerder was al bekend dat Club naast een nieuwe doelman een vervanger zoekt voor de vertrekkende Diaby en Denswil, maar daar blijft het straks niet bij. Hoog op de takenlijst van de Bruggelingen staat een back-up voor Vormer en Vanaken, zeker nu met Simons en wellicht ook Refaelov en Clasie drie pionnen zullen wegvallen op het middenveld. In die zoektocht is blauw-zwart uitgekomen bij Mats Rits. De 24-jarige middenvelder van KV Mechelen staat bovenaan het verlanglijstje. Rits groeide de voorbije seizoenen als aanvoerder uit tot sterkhouder bij de Mechelaars. De gesprekken tussen Club en Malinwa zijn al opgestart. (TTV)

Stijn Vreven op weg naar Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk stelt morgenmiddag zijn nieuwe trainer voor. Het ziet ernaar uit dat dit Stijn Vreven zal worden. Ook Jonas De Roeck was de jongste dagen nadrukkelijk in beeld, maar de 44-jarige Vreven zou de voorkeur krijgen omdat hij meer ervaring heeft. Het afgelopen anderhalf jaar was hij actief bij het Nederlandse NAC Breda, maar daar stapte hij onlangs op omwille van 'een verschil in visie met het bestuur'. Voordien was de tweevoudige international ook al trainer bij Waasland-Beveren en Lommel. Overigens maakt men op het Kiel ook werk van de rest van de technische staf - afscheidnemend coach Marc Brys neemt zijn assistenten Charaï, Verbist en Van Lancker mee naar Sint-Truiden. Will Still wordt wellicht Beerschots T2, terwijl Patrick Nys de keepers onder zijn hoede krijgt. Zij zijn allebei vrij na het faillissement van Lierse. (KDC/MVS/GLA)

Anderlecht denkt aan Jonas De Roeck als beloftencoach

In de zoektocht naar een opvolger voor Emilio Ferrera, die T2 bij Standard wordt, denkt Anderlecht aan Jonas De Roeck (38). Paars-wit ziet in de Antwerpenaar, pas aan de deur gezet bij STVV, het ideale profiel om de doorstroming vanuit het beloftenelftal naar de eerste ploeg te garanderen. Gisteren zou De Roeck op Neerpede geweest zijn, maar hij ontkent dat hij de beloften onder zijn hoede krijgt: "Ik ben daar niet van op de hoogte." Hij stond ook op de radar van Beerschot-Wilrijk. (PJC/NP)