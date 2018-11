FT België. Trossard opnieuw in Genkse selectie - Topper komt te vroeg voor Vadis - Timmermans: “Niet onder druk opgestapt” De voetbalredactie

10 november 2018

14u02 0

Trossard opnieuw in Genkse selectie

Racing Genk kan weer beroep doen op de diensten van Leandro Trossard. Het jeugdproduct van de Limburgers is opnieuw fit en behoort tot de selectie voor de competitiewedstrijd in Moeskroen morgenavond (20u). Ook de 18-jarige Shawn Adewoye mag hopen op speelminuten. Voor de jonge verdediger is het zijn eerste selectie.

Deze 23 namen trekken mee naar Moeskroen morgen! Leandro zit terug in de selectie en we verwelkomen ook Shawn Adewoye voor het eerst! Forza Racing! 🔵⚪#krcgenk #moegnk #samengenk pic.twitter.com/GuYF733twZ KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Topper komt te vroeg voor Odjidja

Vadis Odjidja is nog onvoldoende hersteld van zijn knieblessure. “Hij loopt al veel, hij staat dicht bij een terugkeer, maar ik denk niet dat hij al klaar is voor zondag”, zegt Jess Thorup. Ook Eric Smith is nog niet klaar voor het A-team. “Hij speelde intussen 90 minuten met de beloften. Hij mist nog wat gevoel, maar tijdens de interlandbreak kan hij daar verder aan werken”, aldus Thorup. Renato Neto liep een kleine blessure op in de lies en is een paar dagen out. (RN)

Lawrence mogelijk fit, Vranjes twijfelachtig

De vraagtekens zijn stilaan vaste kost in de verwachte ploegopstellingen van Anderlecht. Net als Kums en Trebel is verdediger Ognjen Vranjes twijfelachtig voor de komst van AA Gent. De Bosnische verdediger heeft last aan de achillespees. Paars-wit verwacht wel James Lawrence (enkel) te recupereren. Hij was out voor Fenerbahçe. Antonio Milic is morgen geschorst. Edo Kayembe is evenmin inzetbaar, hij is weg voor interlandverplichtingen met Congo. (PJC)

Timmermans: “Niet onder druk opgestapt”

Daags na zijn aftreden als voorzitter vierde Johan Timmermans de eerste periodetitel van KV Mechelen. Voortaan volgt hij zijn club als fan, de beslissing om zich terug te trekken heet “definitief”. Ook zijn plek in het Uitvoerend Comité bij de voetbalbond komt in het gedrang.

“Ik blijf een fan van KV Mechelen en zal straks de mensen van Union ontvangen en op mijn gebruikelijke plaats in de tribune zitten”, zei Timmermans enkele uren voor zijn geliefkoosde club de titel van de eerste periode in 1B zou pakken. Maar dat vieren doet hij dus niet meer als preses van KV Mechelen. Over zijn aftreden wil hij niet veel meer kwijt dan wat in het communiqué van de club donderdagavond stond, dat “louter het feit dat hij als voorzitter een gesprek had met de politie (in de zaak Propere Handen, red.) voor onrust en een gebrek aan sereniteit zorgt”. Alleen dit benadrukt Timmermans nog: “Ik ben niet onder druk opgestapt en mijn beslissing is definitief.”

Zijn naam kwam intussen voor in gelekte telefoontaps van het gerechtelijk onderzoek. “Daar ga ik geen uitspraken over doen”, zegt Timmermans. “Ik ben daarover ondervraagd en heb mijn uitleg gegeven. Er is een verklaring wat daar juist gebeurd is en hoe dat bekeken moet worden. Dat volstaat voor mij en volstond ook voor hen.”

Wat met zitje bij bond?

Nu hij voorzitter-af is bij KV Mechelen is het wel de vraag wat er gaat gebeuren met het zitje van Timmermans in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond: “Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Dat zullen we de volgende dagen en weken wel zien.” Al ziet het er formeel naar uit dat zijn positie als lid niet langer houdbaar is. Bondsvoorzitter Gérard Linard: “De Pro League heeft recht op acht zitjes in het Uitvoerend Comité. Zij bepalen wie daar in komt. Maar als Timmermans niet meer bij een club is, zal de Pro League zonder twijfel beslissen om zijn zitje in te trekken en een andere vertegenwoordiger aanduiden.” (BF)