FT België. Trebel weer onder het mes? De voetbalredactie

20 februari 2019

07u29 0

Nieuwe operatie dreigt voor Trebel

Ook voor Anderlecht-kapitein Trebel dreigt een nieuwe operatie aan de rechterknie. In november werd hij een eerste keer geopereerd, maar op stage tegen Heidenheim herviel hij in dezelfde blessure. Sindsdien gaat het op en af. Trebel zelf zou een mogelijke operatie willen uitstellen tot na de play-offs, vraag is of zijn fysieke paraatheid voldoende is om te kunnen spelen. Gisteren trainde hij alvast mee. Obradovic, die tegen Zulte Waregem een scheurtje in de hamstring opliep, trainde gisteren individueel. De kans dat hij de selectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge haalt, is klein. (MJR/PJC)