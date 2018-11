FT België: Trebel traint, maar blijft out - Neto opnieuw met Gentse beloften Voetbalredactie

03 november 2018

08u05 0

Trebel traint, maar blijft out

De ene dag is de andere niet. Adrien Trebel (buikspieren) heeft gisteren meegetraind. Toch hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat een operatie niet langer aan de orde is. “We zijn onze opties aan het bekijken”, aldus Hein Vanhaezebrouck, die uitsloot dat zijn aanvoerder inzetbaar is tegen Waasland-Beveren. “Soms heeft Adrien last, soms niet, we moeten het probleem definitief aanpakken. Eerstdaags zullen we communiceren.” Andy Najar is dan weer twijfelachtig met last aan de hamstrings. De medische staf hoopt de Hondurees klaar te stomen.

Trossard blijft out

Nog geen Leandro Trossard dit weekend. De flankaanvaller is aan de beterhand na zijn hamstringblessure die hij vorige week opliep. De wedstrijd tegen Club komt evenwel te vroeg voor hem. Trossard kon nog niet met de groep trainen. Met ook doelman Nordin Jackers die aan de kant staat met een blessure, zit Racing Genk niet dik in de voetbalbelgen. “Maar als het nodig is, kunnen we nog steeds teruggrijpen naar enkele jongens van de beloften. Daar zit ook veel talent”, aldus coach Clement, die ook nog zegt dat Sander Berge nog niet klaar is om een hele wedstrijd te spelen. De Luminus Arena is vanavond overigens uitverkocht.

Neto opnieuw met beloften

Renato Neto en Eric Smith maakten gisteravond deel uit van de beloftenploeg, in de topper tegen Club Brugge. “Renato staat niet 100% waar hij zou moeten staan op dit moment”, zegt Jess Thorup. “Hij moet meer minuten krijgen. Dan speelt hij beter met de beloften dan op de bank te zitten bij het eerste team. Eric Smith is fysiek zo goed als klaar, maar hij mist nog een paar procenten aan wedstrijdfeeling. Daarom speelde hij ook opnieuw met de beloften.” Odjijda hervatte gisteren de training, maar hij is nog niet klaar voor de match tegen Kortrijk.

Mazzu: “Ik heb zelfde probleem als Preud’homme”

Felice Mazzu vond zelfs geen troost in een lekker glas Filou. Het dient gezegd dat je voor minder neerslachtig zou worden na weer een gemiste kans om 6 op 6 te laten optekenen. En ontstemd over het afgekeurde doelpunt van Benavente toen het 1-1 stond. “Als Christian een overtreding beging, dan was ze bijzonder licht. Elders dan in de rechthoek zou de ref nooit gefloten hebben”, aldus de coach van de Carolo’s. “De reden van het verlies moeten we echter bij onszelf zoeken. Net als op Cercle Brugge waren we amorf (zonder structuur, vormeloos, red.). Met dit verschil dat het daar 90 minuten duurde en vanavond slechts 45. Na de rust voerden we het tempo op, verbeterde de balcirculatie en dwongen we voldoende kansen af om de match in ons voordeel te doen kantelen.”

“Ik worstel met hetzelfde probleem als Michel Preud’homme bij Standard, namelijk de wisselvalligheid. Na de thuiszege tegen STVV, hoopte ik dat we de lijn zouden doortrekken. Weer niet, dus. We worden telkens in de reactie gedrongen en deze keer wacht ons Club Brugge.”

Belgisch Voetbal Essevee aanvaardt schorsing Sylla niet

Na het feest volgde de kater. Het Bondsparket vraagt drie weken schorsing en een boete van 3.000 euro voor de spectaculaire karatetrap van Mamadou Sylla tegen Standard. Francky Dury dreigt zo meteen een cruciale schakel in zijn succesvolle tactische plan kwijt te spelen. Essevee aanvaardt het strafvoorstel niet. Sylla kan morgen bijgevolg gewoon in actie komen op STVV.