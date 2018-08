FT België. Trebel tekent (nog?) niet bij in Anderlecht: "Wij wachten af" - Standard vindt schorsing voor Carcela te zwaar De voetbalredactie

07 augustus 2018

Standard vindt drie speeldagen schorsing voor Carcela te zwaar

Standard verzet zich tegen het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deed aan Mehdi Carcela. Dat bevestigde de club vandaag. De Marokkaanse winger hangt na zijn rode kaart van afgelopen weekend een schorsing van drie speeldagen boven het hoofd.

In de slotminuten van de match op bezoek bij Waasland-Beveren (0-0) haalde de angel uit een counter door nogal opzichtig het achterbeen van de doorgebroken Boljevic aan te tikken. Ref Bram Van Driessche trok de logische rode kaart.

Het Bondsparket vroeg drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete, maar daar gaan de Rouches niet mee akkoord. Juridisch directeur Pierre Locht zal dinsdagmiddag naar de Geschillencommissie (14u00) afzakken om het voor Carcela op te nemen. Of de Marokkaan zelf aanwezig zal zijn, is niet duidelijk.

Standard speelt dinsdagavond (20u00) immers de heenwedstrijd van de derde voorrondes in de Champions League. Omdat Carcela zich op die wedstrijd wil voorbereiden, zou een reisje Luik-Brussel-Luik niet ideaal zijn. Standard vroeg daarom om de zitting voor de Geschillencommissie uit te stellen (bij overmacht), maar de KBVB willigde dat verzoek niet in.

Ook zij worden vanmiddag (vanaf 14u00) voor de Geschillencommissie verwacht: Wesley Moraes (Club Brugge), Eric Ocansey (KAS Eupen) en Dennis van Wijk (KV Mechelen).

Trebel tekent (nog?) niet bij in Anderlecht

Vijf seizoenen en opslag: dat wil Anderlecht Adrien Trebel (27) geven. "Een mooi signaal", klinkt het bij zijn makelaar. En tóch tekende Trebel nog niet bij.

"Zijn beste match voor Anderlecht", had Vanhaezebrouck na de 5-2-zege tegen KVO lof voor Trebel. Woorden die passen in de strategie om de Fransman te overtuigen te blijven. Een werk van lange adem: voor het WK al bood RSCA Trebel, die nog drie jaar vast ligt, een nieuw verbeterd contract voor vijf seizoenen, maar handtekeningen zijn er nog niet gezet. Het doet de nervositeit in de hoofdstad toenemen. Logisch: déze Trebel is onvervangbaar.

"We zijn gecharmeerd door het voorstel", aldus makelaar Nicolas Onissé. "Alleen willen we liever geen overhaaste beslissingen nemen. Adrien voelt zich gerespecteerd bij Anderlecht, maar als hij op termijn een sportieve stap hogerop wil zetten, kan hij het zich voorlopig niet permitteren om te verlengen. Doet hij dat wel, dan wordt hij onbetaalbaar. (snel) Het betekent niet dat hij níet zal bijtekenen. Wij wachten af."

Concreet wil Trebel vooral Engeland niet uitsluiten. Daar eindigt de transferperiode donderdag. "Adrien staat er op de verlanglijst van enkele middenmoters. Maar vraag me geen namen", besluit Onissé. Navraag leert ons echter dat Trebel bij geen enkele Engelse eersteklasser optie A is. En dus valt het te bezien of er deze week een aanbieding zal binnenlopen. Gebeurt dat niet, dan is de kans op een verlenging groot. (PJC)