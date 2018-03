FT België: Trebel kan spelen tegen Club

Brugge - STVV geeft jonge keeper contract - De Roeck haalt zijn gram in beroep De voetbalredactie

13 maart 2018

15u55 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

STVV-coach De Roeck haalt zijn gram in beroep

Coach Jonas De Roeck van STVV ging in beroep tegen de speeldag schorsing die het Bondsparket oplegde nadat hij door scheidsrechter Lambrechts naar de tribune was verwezen tijdens de match tegen Club Brugge. De Roeck ging in beroep en haalde zijn gram. De commissie legde nu in beroep een speeldag schorsing met uitstel op. Dat betekent dat De Roeck tijdens de eerste match van de play-offs gewoon op de bank mag plaatsnemen.

Trebel twee duels geschorst, maar kan spelen tegen Club Brugge

De Geschillencommissie van de KBVB heeft Adrien Trebel een schorsing van twee speeldagen opgelegd voor zijn uitsluiting tegen Antwerp. De schorsing van de Anderlecht-middenvelder gaat in vanaf 15 maart, zodat hij de play-offduels tegen AA Gent (1 april) en Charleroi (6 april) zou missen. Zo kan hij op de derde speeldag tegen Club Brugge wel spelen. De verwachting is dat paars-wit niet in beroep zal gaan tegen die sanctie.

Beslissing Geschillencommissie Profvoetbal: Adrien Trebel (@rscanderlecht) 2 w. schorsing vanaf 15.03.2018 + € 800 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

STVV geeft contract aan jong keeperstalent

Maxime Wenssens (16) tekende vandaag een contract van 2,5 seizoenen op Stayen. De jonge keeper speelt dit seizoen voor de U17 en U19 van de Kanaries en mocht ook al twee keer onder de lat staan bij de beloften. Wenssens speelt trouwens al sinds de U14 op Stayen en wordt gezien als een groot talent. Vanaf komend seizoen mag hij met de A-kern trainen.

Anderlecht vraagt één speeldag schorsing voor Trebel

Adrien Trebel verdedigde vandaag zijn zaak voor de Geschillencommissie. De raadsman van Anderlecht vraagt één speeldag effectieve schorsing, plus twee met uitstel, voor de tackle op Limbombe die Trebel een rood karton opleverde. De verdediging beroept zich daarvoor op de matige intensiteit van de fout, de intentie van Trebel om de bal te spelen en het verleden van de speler, die nog geen enkele rechtstreekse rode kaart pakte in eerste klasse. De bondsprocureur blijft bij de oorspronkelijke eis van drie speeldagen effectieve schorsing.

Anderlecht zoekt vergelijk met hotel in La Manga

Anderlecht is vandaag vertrokken op teambuilding naar de Ardennen. Een veel goedkoper alternatief dan La Manga is dat, waar in eerste instantie de vijfdaagse stage zou doorgaan. Al kunnen ze daar in het Principe Felipe-hotel (*****) niet echt om lachen. Anderlecht moet nu op zoek naar een vergelijk met het hotel nadat het in extremis afhaakte voor de stage in Spanje.

“We zijn erg ontgoocheld in Anderlecht”, bevestigt Chad Harper, de sportief directeur van La Manga Club die instaat voor de ontvangst van alle voetbalteams. “Ons werd gezegd dat de voorzitterswissel bij Anderlecht aan de basis ligt van de afzegging, maar dat is ons probleem niet. Dat geld zijn we kwijt.” Het zou gaan om een bedrag van enkele tienduizenden euro’s.

Verdier neemt gas terug: "Mijn excuses aan Eupen en Moeskroen"

Snoeihard was Nicolas Verdier zondag voor Moeskroen nadat KV Mechelen veroordeeld werd tot degradatie. "Wat ik hier hoor is dat Moeskroen de Pro League niet heeft gerespecteerd. Het is een gebrek aan professionalisme en dat besmeurt het imago van de club ook", vertelde Verdier na de laatste speeldag in de reguliere competitie. (Lees hier zijn volledige reactie.) Nu keert Verdier op zijn stappen terug. "Goedenavond iedereen. Ik neem het woord om mijn excuses aan te bieden aan Moeskroen en Eupen voor de woorden die ik in al mijn emotie heb uitgesproken", zegt Verdier in een bericht op Facebook. "Zoals iedereen wel weet, draag ik Mechelen in mijn hart. Dat is waarschijnlijk waarom mijn woorden mijn gedachten overtroffen. Ik verontschuldig me ook aan de supporters van Mechelen voor de degradatie. Zij die altijd achter hun team en hun club stonden."

Club: "Cercle zal financiële verantwoordelijkheid nemen"

Het was geen goede start van de hereniging van de Brugse buren in 1A, de schade die na Cercle-Beerschot Wilrijk werd aangericht op en rond het veld van het Jan Breydelstadion. En zeggen dat de relatie al onderkoeld was omdat Cercle niet wilde bijdragen voor de kosten van onder meer het veld. "Eens de schade is opgemeten - er is naast het veld ook nog led-boarding beschadigd, zullen we die overdragen aan Cercle", aldus Club-CEO Vincent Mannaert. "Ik ga ervan uit dat zij de daad bij het woord zullen voegen." Cercle-voorzitter Frans Schotte verklaarde eerder al dat groen-zwart zou betalen. Rest de vraag hoe goed de samenwerking volgend seizoen zal verlopen. Mannaert: "Het contact verloopt sinds kort ook rechtstreeks via Monaco en dat gaat voorlopig goed. Ook vanuit Monaco kregen we de bevestiging dat Cercle zijn financiële verantwoordelijkheid zal nemen. Nu, maar ook in de toekomst."

Pro League-CEO François: "Nadenken over doelpuntensaldo of testmatchen"

KV Mechelen degradeerde omdat hun doelpuntensaldo van -18 iets slechter was dan de -17 van Eupen. Onrechtvaardig? Die discussie woedt volop, ook binnen de Pro League. "Ik blijf erbij dat het belangrijkste argument het aantal gewonnen wedstrijden is. Dat is nu al het geval", zegt CEO Pierre François. "Op dit moment zijn de emoties nog te vers om het debat ten gronde te voeren, maar we zullen intern bekijken of testmatchen een eerlijkere optie kunnen zijn."

Dendoncker vrijuit, drie duels schorsing voor Trebel?

De ene mail van de KBVB was de andere niet. Anderlecht kreeg gisteren te horen dat Leander Dendoncker vrijuit gaat na zijn rode kaart tegen Antwerp. Voor Adrien Trebel, die uitgesloten werd na een forse tackle op Limbombe, wil het Bondsparket wel een sanctie. Drie wedstrijden schorsing was het voorstel, maar paars-wit aanvaardt dat niet. Vandaag komt de zaak voor voor de Geschillencommissie. Trebel verlaat de teambuilding in de Ardennen en zakt zelf af naar de gebouwen van de voetbalbond om zich te verdedigen. Hoogstwaarschijnlijk mist hij de start van de play-offs.