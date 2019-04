FT België. Trebel haalt zich woede van fans op de hals met één like - Rutten spreekt, weinig reactie - Club-spelers “niet bezig met vertrek Leko” De voetbalredactie

01 april 2019

08u26

Bron: Eigen berichtgeving 0

Trebel liket de eerste tegengoal

Per ongeluk of bewust? Feit is alvast dat Adrien Trebel op Twitter een opmerkelijke post geliket heeft. Hij vond de tweet van Anderlecht waarin de club over de 1-0 van Maehle berichtte leuk. Koren op de molen bij veel fans natuurlijk, die de middenvelder nu verwijten te lachen met de miserie van zijn werkgever. Sowieso hoopt Trebel aan het einde van het seizoen te vertrekken bij Anderlecht, verwacht wordt dat het bestuur zal meewerken aan een oplossing. (PJC/FDZ)

Weinig reactie op groepsgesprek Rutten

13 op 15 en maar drie goals geslikt in die laatste vijf matchen. Het oogde allemaal veelbelovend voor Anderlecht bij de start van PO 1. De ontnuchtering op Genk was daardoor des te pijnlijker.

Wat moest hij zeggen? Eén dag na de 3-0-pandoering op Racing Genk heeft Anderlechttrainer Fred Rutten zijn spelers toegesproken. Daarin benadrukte Rutten dat hij collectief meer verwacht - hij viseerde naar verluidt geen individuen - en probeerde hij zijn jongens moed in te spreken voor het vervolg van de play-offs. “Alles is nog mogelijk”, zei de Nederlander, zonder daarmee te bedoelen dat de titel nog kan. Wel wilde Rutten aantonen dat paars-wit niet ineens het voetballen verleerd is, wat zaterdagavond in Genk wel de perceptie was. Vanuit de groep kwam er weinig tot geen reactie. Niemand van het bestuur was aanwezig bij de speech.

Zaterdag na de match gaven de spelers toe dat het niet goed genoeg was. Kums: “De zege van Genk is verdiend.” Bolasie vulde aan: “Genk is de beste ploeg waartegen ik hier in België al gespeeld heb. Ik ben echt onder de indruk.”

De angst om na 54 jaar voor het eerst naast een Europees ticket te grijpen, wordt steeds groter in de kleedkamer. “Club Brugge wordt een zéér belangrijke wedstrijd”, besefte ook Gerkens. “Het is van moéten.” (PJC/MJR)

Club-spelers “niet bezig met vertrek Leko”

Dat Ivan Leko Club Brugge na dit seizoen (wellicht) achter zich laat, liet zich in de opener van de play-offs alvast niet voelen. De spelersgroep focust zich naar eigen zeggen op een nieuwe titel, niet op de afscheidstournee van hun trainer: “In de kleedkamer is daar niets over gezegd geweest”, aldus aanvoerder Ruud Vormer. “Ook Leko heeft dat niet gedaan. Kijk, we hebben maar één ding voor ogen. Het is opmerkelijk, maar wij zijn er niet mee bezig. We hebben één doel en dat is kampioen worden. Dit is een keuze van Leko, wij moeten voetballen. Of ik het spijtig zou vinden? Dat wel, want hij is een goeie trainer.”

Schrijvers: “We hebben het er nog niet over gehad. Wel is het zo dat we samenwerken en dat hij er nog steeds is. Op dat vlak is er niets veranderd in de aanloop van de play-offs. Natuurlijk is het jammer. Hij heeft een fantastisch parcours afgelegd. Dat die beslissing niet van invloed is op onze play-offs, hebben jullie vandaag gezien. We spelen voor de coach, voor de club en voor het logo op onze borst.” (TTV)

Chakvetadze en Esiti niet inzetbaar

Geen Giorgi Chakvetadze en Anderson Esiti in de wedstrijdselectie van AA Gent. Chakvetadze trainde de hele week met de groep, maar heeft na zijn knieblessure nog te weinig wedstrijdritme en zal eerst bij de beloften ingezet worden. Allicht mist hij ook de wedstrijden tegen Standard en Genk.

Anderson Esiti sukkelt met een probleem in de lies, maar hij mag deze week weer beginnen op te bouwen. Los van de schorsing die hem te wachten staat, valt ook af te wachten wanneer Vadis Odjidja hersteld geraakt van een gehavende knie. (RN)