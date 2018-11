FT België. Trebel draagt goal op aan Bayat - Danjuma mist ook return tegen Monaco - KV Mechelen verkoopt recordaantal abonnementen De voetbalredactie

05 november 2018

07u38 1

KV Mechelen zet clubrecord aantal verkochte abonnementen op 10.835 stuks

KV Mechelen heeft zijn abonnementenverkoop afgesloten met 10.835 verkochte stuks. Dat is een absoluut clubrecord, laat de leider in 1B weten. De degradatie uit de Jupiler Pro League heeft de supporters van KV Mechelen niet ontmoedigd. Integendeel, Malinwa verkocht tien procent meer abonnementen dan het seizoen voordien.

Eind juli werd de magische grens van 10.000 abonnementen al doorbroken, maar de verkoop liep nog door tot 31 oktober. De Kakkers klokken af op 10.835 eenheden, waarvan 644 nieuwkomers en 742 voor de nieuwe hoofdtribune. “Ondanks de toename van het aantal abonnementen zien we geen terugloop van het aantal verkochte losse tickets. Momenteel zitten we op een toeschouwersgemiddelde van ruim 13.000 per thuiswedstrijd”, vult KV Mechelen aan.

Voor het vierde jaar op rij neemt het aantal toe. Van 7.129 naar 8.038 in 2015-2016, naar 9.002 in 2016-2017, 9.819 in 2017-2018 tot 10.835. “Een groei van meer dan 50 procent in vier jaar tijd”, aldus Malinwa.

Reviewcommissie laat Gboho (Westerlo) vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van de dertiende speeldag in de Proximus League (1B) beslist om Westerlo-middenvelder Ambroise Gboho te laten vervolgen door het Bondsparket.

Gboho wordt vervolgd voor een elleboogstoot naar Lemoine in de met 0-3 verloren thuismatch tegen KV Mechelen halverwege de tweede helft. Daarvoor kreeg hij al geel, maar het unanieme oordeel van de Reviewcommissie was dat ref D’hondt rood had moeten trekken.

Als de scheidsrechter zijn fout ook toegeeft, volgt een sanctie. De Ivoriaanse middenvelder moet zich op dinsdag 13 november in elk geval aanmelden voor de Geschillencommissie van de KBVB. Een eventuele schorsing volgt ten vroegste op de eerste speeldag van de terugronde.

Tubeke en Touré verschijnen morgen voor Geschillencommissie

Alassane Touré zal morgen voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. De centrale verdediger van Tubeke pakte twee rode kaarten op rij en kijkt aan tegen zes speeldagen schorsing en 3.000 euro boete. Vorige week trok Touré aan de noodrem in de match tegen KV Mechelen (0-3 nederlaag) met een rode kaart als gevolg. Voor die sanctie vorderde het Bondsparket een speeldag schorsing en 500 euro boete, maar Tubeke ging niet akkoord.

Daardoor kon de centrale verdediger afgelopen weekend opgesteld worden op bezoek bij OH Leuven (4-1 nederlaag). Maar ook die partij maakte Touré niet vol. Na een aanslag op het scheenbeen en de enkel van Mathieu Maertens werd hij opnieuw rechtstreeks uitgesloten. Zijn frustraties reageerde Touré af in de spelerstunnel. Voor de rode kaart en het gedrag na de uitsluiting vroeg het Bondsparket vijf speeldagen schorsing en 2.500 euro. Maar ook met die vordering kan Tubeke niet leven, bevestigde de KBVB.

James Lawrence versiert eerste selectie voor Wales

James Lawrence is voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Wales. Bondscoach Ryan Giggs selecteerde de 26-jarige centrale verdediger van RSC Anderlecht voor het duel in UEFA Nations League tegen Denemarken (op 16 november in Cardiff) en het oefenduel in Albanië (op 20 november). Wales komt uit in groep vier van de Nations League B. Na zeges tegen Ierland (4-1 en 0-1) en een nederlaag in Denemarken (2-0) leiden Bale en co met 6 op 9 voor Denemarken (4 op 6) en Ierland (1 op 9).

Aparte viering Adrien Trebel

Niemand die hem op het veld verwacht had — Adrien Trebel moet onder het mes aan de adductoren — maar kijk, de kapitein van Anderlecht verscheen aan de aftrap én hij scoorde het tweede Anderlecht-doelpunt op aangeven van een onbaatzuchtige Dimata. Bij het vieren van zijn doelpunt liep de Fransman meteen naar de dichtstbijzijnde camera, kruiste de armen en bootste een geboeide man na. We hoorden het hem bijna zeggen: ‘Mogi, deze goal is voor jou.’ Trebel droeg zijn doelpunt ostentatief op aan zijn makelaar Mogi Bayat, die sinds het uitbarsten van het voetbalschandaal op 10 oktober in de gevangenis zit. Daags voordien had een andere klant van Bayat, Cercle-speler Dylan De Belder, net hetzelfde gedaan.

Kums naar de kant met staartbeenblessure

Sven Kums heeft zijn plek verdiend in de categorie ‘vreemde blessures’. De voormalige Gouden Schoen moest gisteren voortijdig naar de kant met last aan het staartbeen. Kums had op training een tik geïncasseerd en kon niet voluit gaan tijdens het sprinten. Hij vroeg zelf om zijn vervanging, wellicht haalt hij Fenerbahçe wel.

James Lawrence ontbrak op de Freethiel dan weer vanaf minuut één. ‘t Had niks te maken met zijn matige prestaties tegen Eupen en Lokeren, wel met pijn aan de enkel. De verdediger was niet 100 procent fit en dus verkoos de staf om hem te sparen richting Fenerbahçe. Ook Najar stond niet op het wedstrijdblad. De Hondurees ondervond finaal toch te veel hinder aan de adductoren. Hoewel de blessure niet ernstig is, is het onduidelijk of hij donderdag haalt. Ook Morioka (knie) is twijfelachtig. (PJC)

Lambrecht trakteert fans

Roger Lambrecht die iets gratis en voor niets weggeeft? Het gebeurt niet elke dag. De Lokeren-voorzitter was echter zo in de wolken met de zege tegen Eupen gisteravond, dat hij besloot om de trouwe Lokeren-fan te trakteren. Supporters die volgend weekend met een bus van een van de supportersclubs de verplaatsing naar het Regenboogstadion maken, zien hun ticket door Lambrecht betaald.

W.-Beveren overweegt Laforge te wraken

Waasland-Beveren denkt eraan om scheidsrechter Nicolas Laforge in de toekomst te wraken. De club heeft zware bedenkingen bij de penalty die Anderlecht kreeg en de vele kaarten - 42 fouten en 13 kaarten zijn een seizoensrecord in 1A - die Laforge uitdeelde. Als gevolg daarvan moet Ferrera volgend weekend Caufriez, Vukotic en Verstraete missen. “Ik heb mijn mening over de ref, maar het is misschien beter om die voor mezelf te houden”, zei Yannick Ferrera. “Laat het ons er maar op houden dat we zelf ook te weinig hebben gebracht aan de bal.”

Terwijl Ferrera naar de buitenwereld toe nog enigszins op zijn tong beet, beraadde men zich in de Beverse bestuurskamer over stappen tegen Laforge. Een aanvraag tot wraking bij de voetbalbond behoort tot de mogelijkheden. W.-B. beslist vandaag. “We durven zeggen dat de wedstrijdleiding ons punten kostte. Zo was de strafschop van Dimata volgens ons te gezocht. De vele lichte gele kaarten die de ref uitdeelde, hebben ook gevolgen voor de belangrijke match op Cercle, waar we nu drie geschorste spelers moeten missen”, klinkt het. (KDC/MVS)

Danjuma mist ook return tegen Monaco

Zijn plekje op het vliegtuig blijft leeg. Arnaut Danjuma reist niet mee naar Monaco. Nog onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure, opgelopen bij Oranje. De flankaanvaller traint al gedeeltelijk opnieuw mee, maar blijkt nog niet wedstrijdfit. Danjuma mist na de heenmatch dus ook de return tegen AS Monaco - een aderlating. De Nederlander is niet de enige die ontbreekt. Ook Dennis (hamstring) en Vossen (knie) blijven achter in België. Stappen deze ochtend omstreeks 10 uur in Oostende wél op het vliegtuig: Horvath, Letica, Gabriel; Mata, Vlietinck, Denswil, Decarli, Poulain, Mitrovic, Mechele, Cools; Nakamba, Rits, Vormer, Vanaken, Amrabat; Diatta, Schrijvers, Openda, Wesley en Rezaei. (NP/TTV/MD)

Horvath opnieuw nummer één, Letica op de bank

Is de Brugse keepershiërarchie definitief herschikt? Carlo Letica was weer fit, maar zat op de bank. Op het veld: Ethan Horvath. De Amerikaan deed het uitstekend. In de tweede helft hield hij Heynen van een gemaakte goal. “Die save gaf energie, aan mezelf en aan het team”, zei Horvath.

Het zal deugd doen. Bij de doelman. Bij Club Brugge als geheel. Al blijft het tussen de palen met twee woorden spreken - niemand in Jan Breydel die zal durven stellen dat de keepersproblematiek nu voorgoed van de baan is. “Maar ik heb niet het gevoel dat er een doelmannencrisis is”, aldus Horvath.

De onderlinge verstandhouding met Letica heeft er schijnbaar niet onder moeten lijden. Na het laatste fluitsignaal kreeg de Amerikaan een welgemeende knuffel van zijn Kroatische concullega. “We weten nog niet wie van ons tweeën tegen Monaco zal spelen. Die beslissing ligt in de handen van de coach. Het belangrijkste is dat we daar in onszelf geloven, in onze filosofie, in alles waar Club Brugge voor staat.” (NVK)

Blessures Yaremchuk en Souquet vallen mee

De medische staf van AA Gent had z’n werk tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Voornaamste slachtoffer was Roman Yaremchuk, die bij zijn tweede doelpunt de studs van Mboyo vol in het gezicht kreeg. De Oekraïner liep daarbij een wonde op, die meteen moest ‘geniet’ worden. Gisteren zat het linkeroog van Yaremchuk helemaal dicht van het uitgezakte bloed. Ook rechtsachter Arnaud Souquet moest gehecht worden, nadat hij de schoen van Ezekiel tegen het achterhoofd kreeg. De topper tegen Anderlecht van volgende week komt voor geen van beide spelers in gevaar. (RN)

Opare vroeg naar de kant

Antwerp-rechtsachter Daniel Opare moest nog in het openingskwartier naar de kant. De Ghanees verstijfde plots helemaal toen Bolat hem de bal aanspeelde. Cimirot kon bijna profiteren, maar Bolat redde. Opare moest zich na die actie meteen laten vervangen. Hij tastte naar de hamstrings en laat zich dinsdag verder onderzoeken. (SJH)

Moeskroen weigert schikkingsvoorstel voor Nikola Gulan

Moeskroen gaat niet akkoord met de speeldag schorsing en 1.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deed aan verdediger Nikola Gulan. Dat bevestigde clubwoordvoerder Gregory Delreux vandaag. Club en speler zullen zich op het bondsgebouw verantwoorden voor de rode kaart die Gulan kreeg op bezoek bij Cercle Brugge. De Geschillencommissie maakt zijn uitspraak dinsdagnamiddag bekend.

De Henegouwers moesten zaterdag in het Jan Breydelstadion al na 20 minuten met een man minder verder. Gulan trok in het strafschopgebied aan de noodrem om de doorgebroken Mercier te stoppen. Scheidsrechter Alen legde het leer op de stip en toonde de Servische verdediger ook de rode kaart.

Bondsparket vraagt vijf speeldagen schorsing voor Touré (Tubeke)

Tubeke moet het mogelijk vijf speeldagen zonder Alassane Touré zien te rooien. Die zware sanctie hangt de verdediger boven het hoofd na zijn rode kaart afgelopen weekend in de Proximus League (1B) op bezoek bij Leuven. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voegde ook 2.500 euro toe aan de vandaag bekendgemaakte strafvordering.

Met nog ruim een half uur op de klok, werd Touré uitgesloten na een aanslag op Mathieu Maertens. De centrale verdediger trapte tegen het scheenbeen van de OHL-middenvelder en plantte bij het neerkomen zijn studs op diens enkel. Het duurde even, maar de Nederlandse scheidsrechter Nagtegaal trok toch rood.

Voor de fout vordert de bondsprocureur vier speeldagen schorsing en 2.000 euro. Door Touré’s gedrag na de uitsluiting loopt dat strafvoorstel op met een speeldag en 500 euro boete extra. In de spelerstunnel trapte Touré onder meer tegen de een deur, zo constateerde vierde ref Vermeiren. Indien Tubeke akkoord gaat met het voorstel van het Bondsparket, mist Touré de komende vijf duels. Het gaat om de matchen tegen Westerlo, Roeselare, Lommel, Union en Beerschot Wilrijk.