FT België. Tomecak verlaat Club Brugge en keert terug naar Rijeka - Vossen hervat groepstraining - Vranjes weigert Roemeense club

05 februari 2019

Antwerp ontvangt Anderlecht in uitverkocht Bosuilstadion

Antwerp neemt het op 17 februari op tegen RSC Anderlecht in een uitverkocht Bosuilstadion. Dat maakte de Great Old vandaag bekend.

De topper van de 26ste speeldag tussen Antwerp en Anderlecht belooft een interessante wedstrijd te worden. Terwijl de thuisploeg zich comfortabel op de derde plaats in de stand heeft genesteld, tuimelde paars-wit na de nederlaag in de Clasico tegen Standard uit de top zes die recht geeft op play-off 1.

Met nog zes speeldagen te gaan heeft Anderlecht vier overwinningen nodig om alsnog in PO1 te geraken, erkende technisch directeur Frank Arnesen maandagavond in in het Eén-programma Extra Time. “We spelen zes finales.” Voor de sfeer van een finale wordt alvast gezorgd op 17 februari, want de Antwerp-supporters zullen massaal op post zijn voor de komst van RSCA.

Excel Moeskroen strikt Servische linksachter

Excel Moeskroen heeft de transfervrije linksachter Nemanja Antonov aangetrokken. De 23-jarige Serviër zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2021. Dat heeft de Henegouwse club bekendgemaakt.

Antonov maakte in 2013 zijn profdebuut voor OFK Beograd. Twee jaar later trok hij naar het Zwitserse Grasshopper Zürich, dat hem in 2017-18 uitleende aan Partizan Belgrado. Bij Grasshopper Zürich mocht hij op 10 januari transfervrij vertrekken.

In 2015 behoorde Antonov tot de Servische U20-ploeg die zich op het WK in Nieuw-Zeeland tot wereldkampioen kroonde. Excel Moeskroen staat na 24 speeldagen met 26 punten op de elfde plaats in de Jupiler Pro League.

Tomecak verlaat Club Brugge en keert terug naar Rijeka

Het Kroatische NK Rijeka heeft de terugkeer van verdediger Ivan Tomecak bekendgemaakt. De 29-jarige rechtsachter verlaat Club Brugge al na één kalenderjaar voor de Kroatische vice-kampioen. Tomecak kwam in twaalf maanden in blauw-zwarte loondienst slechts tot negen officiële duels (en één goal). Hij tekende in Rijeka een contract tot het einde van het seizoen.

Tomecak verdedigde eerder al de kleuren van Rijeka tussen 2013 en 2015. Nadien trok het jeugdproduct van Dinamo Zagreb naar het buitenland. Na passages bij het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk (2015-2016) en het Saoedi-Arabische Al-Nassr (2016-2017) sloot hij in augustus 2017 aan bij KV Mechelen. Tomecak maakte bij Malinwa meteen zo’n indruk dat blauw-zwart hem na een half jaar naar het Jan Breydelstadion haalde. Bij Club kwam hij in de terugronde van vorig seizoen slechts tot zes duels, waarvan geen enkele in Play-off 1. Zijn aandeel in de Brugse titel was dan ook minimaal. Dit seizoen speelde hij enkel in de eerste drie competitiewedstrijden mee.

Rijeka staat in de Kroatische HNL Liga na negentien speeldagen vierde (34 ptn), een plaats die op het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de voorrondes van de Europa League. Leider Dinamo Zagreb (48 ptn) telt een straat voorsprong.

Dessel Sport vraagt geen 1B-licentie aan

Dessel Sport zal geen proflicentie, maar enkel de licentie voor de eerste amateurklasse aanvragen. Dat bevestigde gerechtigd correspondent Ludwig Wils vandaag.

Dessel Sport, op tien speeldagen van het einde 10e in het klassement in eerste amateur, hakte die knoop maandagavond definitief door tijdens een bestuursvergadering.

Zo blijft het aantal clubs die een dossier voorbereiden om de 1B-licentie aan te vragen, steken op vijf. Het gaat om Deinze (2e), Lierse Kempenzonen (4e), RWDM (6e), Seraing (11e) en Virton (3e). De elf andere clubs, waaronder leider Thes Sport en dus Dessel, passen voor een eventuele promotie.

Wie niet over een 1B-licentie beschikt kan immers niet promoveren naar de Proximus League. Deelname aan de eindronde met de top vier hangt er niet van af.

Vossen hervat groepstraining

Goed nieuws voor Club Brugge. Na een afwezigheid van vier maanden is Jelle Vossen volledig hersteld van zijn knieblessure. De aanvaller trainde deze voormiddag voor het eerst met de groep en kan binnen afzienbare tijd zijn rentree vieren. Vossen viel in oktober in de slotfase van de wedstrijd uit met een zwaar knieletsel op het veld van Waasland-Beveren, nadat de Limburger met vier goals in zes matchen geen slechte seizoensstart kende. Voor Club Brugge, dat na de winterstop enkel in Oostende kon winnen, is de terugkeer van de doelpuntenmaker alvast een goeie zaak.

Vranjes weigert Roemeense club

Ognjen Vranjes (29) houdt woord. Nadat het Bosnische woelwater had aangekondigd niet zomaar te zullen vertrekken bij Anderlecht, weigerde hij een aanbieding uit Roemenië. Paars-wit blijft zoeken naar een overnemer voor Vranjes, hij moet weg na zijn fratsen op en naast het veld en zit in de B-kern. In sommige landen is de transfermarkt nog open. (PJC)

D-Day voor overheidssteun aan voetbalclubs

Hoeveel blijft er over van de fiscale overheidssteun en RSZ-voordelen voor de voetbalclubs? Mogelijk zullen we daar vandaag wijzer over worden. Het Paritair Comité - met vertegenwoordigers uit de verschillende sporttakken, de vakbonden en de overheid - verzamelt om te bepalen welke maatregelen de overheid zal nemen tegen het gunstregime van de sportsector. Voetbalclubs krijgen jaarlijks zo'n 70 miljoen euro RSZ-korting, en houden tussen de 50 en 70 miljoen over aan het niet-doorstorten van de bedrijfsvoorheffing. Momenteel betaalt een voetballer maandelijks maximaal 885 euro sociale bijdragen. De Pro League stelt nu voor om dat bedrag te verdubbelen, en de clubs gradueel extra sociale lasten te laten betalen op lonen vanaf 6.800 euro. Zo wil het voetbal de andere sporten, waar atleten zelden meer dan 6.800 euro verdienen, sparen. Volgens onze informatie zou de politiek het voorstel positief ontvangen, al zal er vandaag wel verder over onderhandeld worden. Blijft de vraag: wat met de bedrijfsvoorheffing? (NVK)

