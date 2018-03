FT België: Tom Van den Abbeele nieuwe technische directeur STVV - Anderlecht niet akkoord met schorsingsvoorstel voor Trebel De voetbalredactie

12 maart 2018

11u12 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Trebel riskeert drie speeldagen schorsing, geen straf voor Dendoncker

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro gevorderd als minnelijke schikking voor Adrien Trebel. Voor zijn ploeggenoot bij Anderlecht Leander Dendoncker vraagt het Bondsparket geen bijkomende straf.

Tien minuten voor het eindsignaal ging Trebel met gestrekt been en studs vooruit in op Stallone Limbombe, die vol op het scheenbeen werd geraakt. Trebel kreeg de rode kaart onder de neus geduwd. De drieste tackle kan hem nu ook nog eens drie speeldagen schorsing opleveren. Anderlecht heeft al aangegeven niet akkoord te gaan met het schorsingsvoorstel. Trebel zal nu voor de Geschillencommissie verschijnen.

Leander Dendoncker werd al in de derde minuut met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Nicolas Laforge. Na een verkeerde balcontrole verloor de Rode Duivel het leer aan Limbombe. Die laatste liet zich na licht contact met Dendoncker vallen, waarop de Anderlechtse verdediger mocht gaan douchen. Het Bondsparket vond die uitsluiting op zich voldoende en vraagt geen bijkomende straf.

Bondsparket wil STVV-coach Jonas De Roeck één week schorsen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft STVV-coach Jonas De Roeck een schikkingsvoorstel van één week schorsing en 400 euro boete gedaan. De T1 van de Kanaries werd gisteren op de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League naar de tribunes verwezen.

In de thuiswedstrijd van STVV tegen Club Brugge (1-0) was De Roeck het niet altijd eens met de beslissingen van scheidsrechter Erik Lambrechts. Tien minuten voor tijd na een gele kaart voor Sacha Kotysch maakte de Truiense coach zijn ongenoegen kenbaar, waarop hij meteen naar de tribunes werd verwezen.

De Roeck tekent verzet aan tegen deze beslissing. Morgen wordt het verzet behandeld.

Tom Van den Abbeele nieuwe TD van STVV

Tom Van den Abbeele (39) is de nieuwe technische directeur van Sint-Truiden. Bijgestaan door de Japanse CEO Takayuki Tateishi en voorzitter David Meekers is Van den Abbeele gepresenteerd als "General Manager of Sports."

In het verleden trainde hij onder andere de jeugd van Club Brugge - waar hij assistent was van Philippe Clement bij de beloften - en AA Gent. Bij PSV, Chelsea en Norwich City was hij eerder actief als scout. Hij volgt Philippe Bormans op, die eind januari opstapte bij de Kanaries.

"Dit was een mooie opportuniteit voor mezelf, en onze ambities stroken”, verklaarde Van den Abbeele zijn keuze. "Het is een mooie en stabiele club waar nog veel progressie mogelijk is."

Defecte kabel voor VAR in Eupen-Moeskroen tijdig hersteld

Technici moesten zondagnamiddag een halfuur voor de wedstrijd tussen Eupen en Moeskroen in de Jupiler Pro League een defecte kabel vervangen om de beloofde video-assistentie in orde te brengen. "Het aantreden van de videoref is echter nooit in gevaar geweest", reageerde scheidsrechtersbaas Johan Verbist maandag namens de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Voor het degradatieduel op de slotspeeldag van de reguliere competitie had de Pro League beslist een videoref naar de Oostkantons te sturen. Ei zo na kwam die er toch niet. Door een technisch mankement moesten de technici in het Kehrwegstadion alle zeilen bijzetten om de beloofde assistentie op tijd klaar te krijgen.

"De defecte kabel is onmiddellijk vervangen en om 14.05 uur was het probleem opgelost", aldus Verbist. "Het aantreden van de videoref is nooit in gevaar geweest en heeft dus voor ons nooit ter discussie gestaan."

Eupen won voor eigen publiek met 4-0 en redde zich zo van de degradatie. Videoref Christophe Delacourt moest niet zichtbaar in actie komen.

Van Wijk: "Eens nadenken of ik wel trainer wil blijven"

KV Mechelen-coach Dennis Van Wijk sprak tijdens zijn persbabbel harde taal en vroeg zich zelfs af of hij "in dit wereldje" nog wel trainer wil blijven. "Ik denk dat heel België gedegouteerd is", antwoordde Van Wijk. "Het is alweer bewezen dat in het Belgisch voetbal alles kan. Vorig jaar zijn er op het einde van het seizoen ook al vreemde dingen gebeurd. Het stemt tot nadenken. Zelf heb ik nog een contract tot eind juni, maar ik moet voor mezelf eens op een rijtje zetten of ik nadien nog wel trainer wil blijven. Je bent afhankelijk van zo veel factoren. Je kan je werk heel goed doen en toch degraderen door... mysterie. Het is een prachtige job, maar er zijn ook veel teleurstellingen aan verbonden."

Vanhaezebrouck begrijpt rood voor Trebel...

Hein Vanhaezebrouck toonde begrip voor de rode kaart van Trebel. "Adrien had niet de intentie om iemand pijn te doen. Maar hij ging wel in het duel met grinta. Dat kaderde in het feit dat we al heel de match met tien stonden, en het feit dat we een voorsprong verdedigden. Dus wilde hij alles doen om de counter tegen te gaan. Hij raakte de bal, maar ook de scheen van Limbombe. We zullen zien welke de schorsing zal zijn. De overtreding was niet agressief en paste in de mentaliteit van de ganse match. Aan beide kanten werd geknokt voor iedere meter. Maar ik begrijp de rode kaart."

Vanhaezebrouck had nog een interessante, speltechnische verklaring voor de rode kaart van Trebel: "Adrien is de man die vaak spectaculair tussenkomt. Dat komt misschien omdat hij vaak de bal net iets te ver van de voet laat springen, wat hij dan moet goedmaken met een interventie. We zien dat zijn fysieke cijfers op dit ogenblik niet zijn wat ze zouden moeten zijn. Maar hij toont wel grinta en présence aan de bal. Hij is belangrijk voor de ploeg, maar fysiek is hij op dit moment niet top. Kan ook niet, want in vier weken tijd, is hij drie weken ziek geweest. Ik ben heel blij met de mentaliteit die hij brengt. Eenmaal fit zal hij nog veel belangrijker voor ons worden." (MJR/NVK)

... maar wil geen schorsing voor Dendoncker

Terwijl Hein Vanhaezebrouck vrede heeft met de schorsing die Adrien Trebel boven het hoofd hangt, vindt hij dat Leander Dendoncker geen bijkomende straf verdient. Die pakte gisteren na minder dan drie minuten rood. "Ik vond het een lichte rode kaart: Leander raakt de Antwerp-speler met zijn hand, maar trekt niet. Anderzijds snap ik wel dat refs strikt moeten zijn en daar dus rood voor kunnen trekken. Máár: Dendoncker miste nu al een hele match, aangezien hij na enkele minuten naar de kant moest. Die straf is zwaar genoeg. Nóg eens negentig minuten geschorst worden, zou een te zware straf zijn." (NVK)

Vercauteren: "Afscheid? Dat weet ik nog niet"

Het was een emotionele Franky Vercauteren (61) die Cercle naar 1A bracht. Maar of hij zelf meegaat, weet de coach nog niet. De coach nam ruimschoots de tijd voor foto's met de vele uitzinnige Cercle-supporters. De coach was zichtbaar aangedaan door alle emoties. "Nochtans ben ik zelden emotioneel, maar ik ben erg blij dat ik zoveel mensen gelukkig heb kunnen maken met deze promotie. Dit is even speciaal als mijn drie landstitels (met Anderlecht en Genk, red.)", vertelde Vercauteren achteraf.

Het leek er even op dat Vercauteren zijn afscheid zou aankondigen, maar over zijn toekomst wou de coach nog niet spreken. Vasilyev en co. willen hem alleszins graag aan boord houden, maar Vercauteren had nog geen gesprek met het bestuur. "Mijn spelers mochten tot na de finale niet aan hun individuele toekomst denken, dus ik heb dat ook niet gedaan. Eerst een paar weken vakantie. Want nu weet ik echt nog niet wat ik zelf wil." (DPB)

Beerschot in evocatie in 'zaak-Maes'

Beerschot Wilrijk kon in de beslissende titelmatch op Cercle Brugge dan toch niet beschikken over Alexander Maes. De Beroepscommissie voor geschillen van de KBVB bevestigde zaterdagochtend in een speciale zitting de schorsing voor één speeldag van de middenvelder. Volgens Beerschot was die zitting in strijd met de bondsreglementen, want in principe komt die commissie enkel op dinsdag of vrijdag samen. Beerschot gaat nu in evocatie, zonder dat het evenwel nog hoop koestert op een replay van de finale. De Antwerpse club hoopt wel nog een schadevergoeding te kunnen krijgen. (KDC)

Yaremchuk mag interlanddebuut wellicht vergeten

Grote pech voor Roman Yaremchuk. De 22-jarige spits van AA Gent viel halfweg de eerste helft op Genk uit met een blessure bovenaan de hamstring. Vandaag moet een scan duidelijkheid brengen over de ernst van het letsel, maar wellicht gaat het om een scheurtje. Wordt dat bevestigd, dan gaat Yaremchuk een onbeschikbaarheid van 3 tot 6 weken tegemoet. En dat terwijl hij door de Oekraïense bondscoach Shevchenko voor het eerst is opgeroepen voor de nationale ploeg, die op 23 maart tegen Saudi-Arabië speelt en op 27 maart tegen Japan. "We zullen maandag zien", zegt Yaremchuk. "Het overkwam me in een spurt. Toen ik in de volgende fase begon te lopen, lukte dat amper. Het ziet er niet zo goed uit. Dit is een heel moeilijk moment voor mij, maar ik moet nu sterk zijn." (RN)

Scholz geschorst voor start play-off 1

Leko kan op speeldag één al zeker geen beroep doen op Alexander Scholz. De Deen pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Naast Vanaken (rug) zat ook Dion Cools niet in de wedstrijdkern. Hij was ziek. (WDK)

Najar mee op stage met Anderlecht

Andy Najar, die revalideert van een zoveelste hamstringblessure, gaat mee op stage naar de Ardennen. Dat geldt ook voor Emmanuel Sowah (pubalgie). Kara en Onyekuru staan nog niet ver genoeg in hun herstel. Anderlecht hoopt om op z'n minst één van de drie dit seizoen nog te zien spelen. Verdediger Dante is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Mali. (NVK)

Camacho op weg naar Canada

Rudy Camacho, die een persoonlijk akkoord bereikte met Montreal Impact, zat in Mechelen in de tribune. Tussen de clubs is er nog geen overeenstemming over het transferbedrag (250.000 euro?). De Waaslanders hopen voor Camacho, die ook volgend seizoen nog onder contract ligt op de Freethiel, het drievoudige te krijgen. (LUVM/MVS)

Coach Moeskroen: "Na 1-0 zakte alles in elkaar"

De insinuaties volgden meteen na de 4-0-pandoering. Maar Moeskroen-coach Frank Defays was zich na afloop van geen kwaad bewust. "We hebben gedurende 70 minuten goed gevoetbald", stak hij van wal bij 'DH'. Moeskroen hield dan ook lang gelijke tred aan de Kehrweg. De 44-jarige oefenmeester keek vervolgens met lede ogen toe hoe zijn team hélemaal kopje-onder ging. Onbegrijpelijk eigenlijk: l'Excel gaf nauwelijks iets weg voor de openingsgoal. "Na het eerste doelpunt zakte alles in mekaar. Het eerste doelpunt kwam tot stand na een onbegrijpelijke fout van onze kant. En vanaf dat moment lukte er werkelijk niets meer. Alle duels gingen verloren. We hebben deze week nochtans veel arbeid verricht om dit scenario te voorkomen." (MH)

Vrijaf voor Cercle

Vercauteren geeft zijn spelers een week vrij en trekt vandaag zelf op skivakantie. Op 19 maart wordt de groep opnieuw op Olympia verwacht voor de eerste training na het behalen van de promotie. Hoe de komende maanden zullen worden ingevuld, is nog een vraagteken. Wel staat vast dat er op 23 maart tegen KV Kortrijk geoefend wordt. (TTV)

Genk legt nieuwe mat voor play-off 1

De grasmat in de Luminus Arena heeft zijn beste tijd gehad, goed voetbal leek vooral voor de thuisploeg onmogelijk. En dus is Genk zinnens in te grijpen. "Voor aanvang van play-off 1 moet hier een nieuwe grasmat liggen." (KDZ/NP)

Om 15 loting play-offs

Deze namiddag om 15 uur wordt de kalender voor de play-offs in de Jupiler Pro League bekendgemaakt. Sinds zondag is de definitieve samenstelling van play-off 1 bekend. Standard plaatste zich, dankzij een miraculeuze remonte bij Oostende (2-3), als zesde. Verder zijn competitieleider Club Brugge, landskampioen Anderlecht, Charleroi, AA Gent en Racing Genk van de partij.

De samenstelling van de groepen in play-off 2 is al bekend. In groep A nemen Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen, Lierse en OH Leuven het tegen elkaar op. In groep B is de aanwezigheid van Antwerp en Beerschot Wilrijk opvallend. Een eerste Antwerpse derby in dertien jaar is zo een zekerheid. Verder bestaat de tweede groep uit STVV, Oostende, Lokeren en Eupen.

Overzicht speeldagen:

Speeldag 1: 30/03/2018 - 31/03/2018

Speeldag 2: 06/04/2018 - 08/04/2018

Speeldag 3: 13/04/2018 - 15/04/2018

Speeldag 4: 17/04/2018 - 19/04/2018 (midweek)

Speeldag 5: 20/04/2018 - 22/04/2018

Speeldag 6: 27/04/2018 - 29/04/2018

Speeldag 7: 04/05/2018 - 06/05/2018

Speeldag 8: 08/05/2018 - 10/05/2018 (midweek)

Speeldag 9: 11/05/2018 - 13/05/2018

Speeldag 10: 18/05/2018 - 20/05/2018

Finale play-off 2: 23/05/2018

Wedstrijd voor Europa League-ticket (4e PO1 - winnaar PO2): 27/05/2018

Play-off 2:

Groep A:

KV Kortrijk

Zulte Waregem

Waasland-Beveren

Excel Moeskroen

OH Leuven

Lierse

Groep B:

Antwerp

Sint-Truiden

KV Oostende

Sporting Lokeren

Eupen

Beerschot Wilrijk