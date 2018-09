FT België. Toch nog schorsing in de maak voor Wesley en co - De Sutter terug naar oude stal? - Essevee stuurt trio naar B-kern De voetbalredactie

04 september 2018

07u50 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Toch nog schorsing in de maak voor Wesley en co

De soap rond de schorsingen van Wesley (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) is dan toch niet ten eind. Het bondsparket gaat in evocatie tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep, die op 25 augustus oordeelde dat de drie spelers vrijuit zouden gaan. Het drietal werd vrijgesproken doordat de bewijsvoering van het goedkeuren van de indicatieve tabel door de Pro League niet geleverd kon worden. Door de procedurefout vervielen de schorsingen van Wesley (6 wedstrijden), Carcela (2 ), Ocansey (4 ) en Brogno (2), al had die eerste al twee speeldagen uitgezeten vooraleer zijn schorsing geschrapt werd. Vorige week diende de Bondsprocureur een verzoekschrift in. Wanneer de zaak voor de Evocatiecommissie zal verschijnen, is nog niet vastgelegd. (BF)

Ook Cercle denkt aan De Sutter

Naast SV Roeselare is ook Cercle Brugge geïnteresseerd in de diensten van Tom De Sutter (33). De aanvaller liet op de laatste dag van de transfermarkt zijn contract ontbinden bij Sporting Lokeren waardoor hij nu transfervrij is. De Sutter is niet alleen gegeerd door SV Roeselare, maar staat ook op de radar van Cercle Brugge. Als groen-zwart straks voor De Sutter kiest, dan keert de spits tien jaar na zijn vertrek terug bij de 'vereniging'. (TTV)

Bornauw wellicht out voor beloften

Pech voor Johan Walem. De bondscoach van de Belgische beloften kan tegen Malta en Hongarije geen beroep doen op Sebastiaan Bornauw (19). De revelatie van de seizoensstart bij Anderlecht meldt zich vandaag weliswaar bij de selectie, maar zal na een bezoek aan de dokter in principe afhaken. De verdediger, die ook al moest passen voor de competitiematch tegen Antwerp, ondervindt nog te veel pijn aan zijn enkel. Bornauw kon tegen Malta zijn debuut vieren als belofte-international. (PJC)

Corryn naar Trencin, Cools naar RWDM

Niet álle jeugd van Anderlecht breekt door. Twee jongeren die het goed deden bij de beloften zijn vertrokken bij paars-wit. Milan Corryn (19) verhuist definitief naar het Slovaakse Trencin, waar RSCA James Lawrence wegplukte. Verdediger Kobe Cools (21) gaat dan weer op uitleenbasis naar RWDM. Voor Ivan Obradovic (30) vond Luc Devroe geen oplossing. De Serviër kon naar PAOK, maar gaf finaal de voorkeur aan een verlengd verblijf in België. Hij wordt niet meer op de trainingen van de A-kern verwacht. (PJC)

Essevee-trio naar B-kern

Zoek Kingsley Madu (22), Michaël Heylen (24) en Bryan Verboom (26) niet langer op het oefenveld van Francky Dury. Het trio kon geen transfer versieren en moet bijgevolg met de B-kern van Zulte Waregem trainen. Essevee hoopt de drie alsnog te verpatsen aan een club in een land waar de markt nog open is. (PJC)

STVV ontslaat clubarts en revalidatiecoach

De Japanners hebben Koen Pansaers ontslagen, één van de clubdokters, en revalidatietrainer-osteopaat Wilfried Schiemsky. Daarmee zetten ze de reorganisatie van de medische staf, die al voor het seizoen werd ingezet, verder. STVV heeft trouwens nog drie andere artsen in dienst: Steven Bex, Peter Bollaers en -nieuw- de jonge huisarts Pieter Bormans. Osteopaat Schiemsky werd in zijn carrière bij STVV al een paar keer ontslagen en opnieuw in dienst genomen. Nu mag hij opnieuw gaan. Frederick Adams en Wouter Robijns nemen over. Zij waren al aan de club verbonden als kinesisten van beloften en jeugd. (FKS)