FT België. Timmy Simons bevestigt dat hij geen T3 wordt bij Rode Duivels - Oulare: "Ik keer in 2018 nog terug op het veld" Redactie

30 augustus 2018

09u59 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Oulare: "Keer in 2018 nog terug op het veld"

Obbi Oulare werd zopas voorgesteld bij Standard. De spits kwam eerder over op huurbasis van het Engelse Watford. Nog steeds geblesseerd, maar hard werkend aan zijn terugkeer. “Het gaat heel goed op dit moment”, aldus Oulare. “Ik voel me goed, ik heb geen pijn meer. Vier maanden geleden werd ik geopereerd en die operatie is goed verlopen. Nu is het wachten tot ik terug wedstrijden kan spelen. Ik moet geduldig zijn, maar in principe keer ik nog in 2018 terug op het veld.”

Michel Preud’homme speelde een belangrijke rol in de komst van Oulare. “Ik was blij toen hij belde. Net als Lestienne moest ik het verleden misschien meer naar hem geluisterd hebben.”

Simons geen T3 bij Rode Duivels

Timmy Simons wordt niet de T3 van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Dat vertelde de voormalige profvoetballer gisteravond bij Q2 in de marge van de play-offrondewedstrijd in de Champions League tussen PSV en BATE Borisov.

De 41-jarige Simons zette enkele maanden geleden een punt achter zijn profcarrière en is sinds dit seizoen als assistent van Ivan Leko bij landskampioen Club Brugge aan de slag. "De combinatie tussen beide jobs is niet haalbaar", zei Simons.

Martinez is op zoek naar een nieuwe assistent sinds T2 Graeme Jones de Rode Duivels verliet om bij West Bromwich Albion assistent te worden. Over de eventuele toekomst van T3 Thierry Henry is ook nog niets bekend. Mogelijk volgen er vrijdag bij de bekendmaking van de selectie voor Schotland (7/9) en IJsland (11/9) antwoorden.