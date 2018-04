FT België: Tim Matthys doet er nog jaartje bij - Boegbeeld Mark Uytterhoeven stoomt Mechelen-fans al klaar voor 1B in hilarisch filmpje De voetbalredactie

17 april 2018

07u02 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Matthys jaar langer bij KV

Tim Matthys (34) blijft nog zeker één jaar als speler bij KV Mechelen. De ervaren flankaanvaller verlengde zopas zijn contract bij Malinwa. Matthys moet de degradant volgend seizoen op sleeptouw nemen in 1B. Hij speelt al sinds 2014 Achter de Kazerne. (FDZ)

AFAS-software blijft shirt- en stadionsponser van KV Mechelen tot 2020

Na de degradatie is er vandaag toch goed nieuws te rapen Achter de Kazerne. AFAS-software blijft namelijk shirt- en stadionsponsor van KV Mechelen tot 2020. "Met AFAS houden we een partner die gelooft in ons project, die de businessmogelijkheden van het vernieuwde AFAS Stadion optimaal zal gebruiken en die graag op lange termijn iets neerzet", vertelde hoofdaandeelhouder van KV Mechelen Olivier Somers op de website van de club.

AFAS Software blijft zeker tot 2020 shirt- en stadionsponsor.

Boegbeeld Mark Uytterhoeven maakt in grappig filmpje Mechelen-fans warm voor het nieuwe seizoen

KV Mechelen kwam gisteren op de proppen met nieuwe info voor de abonnementen voor het volgende seizoen. En daar schakelde 'Malinwa' niemand minder dan Mark Uytterhoeven voor in. De superfan van geel-rood knutselde vanuit zijn vakantiebestemming Bali een filmpje in elkaar die stevig op de lachspieren werkt. In wielertenue sprak hij de supporters toe. "Precies 50 jaar geleden verloor Herman Van Springel in de Ronde van Frankrijk op de laatste speeldag de gele trui. Toen heb ik geblet (geweend red.). Maar nu niet, want we moeten vooruit. Oké, die laatste speeldag, dat laatste kwartier dat was natuurlijk balen… Maar ik heb gekozen voor Bali om 1B voor te bereiden", klinkt het.

"Wij zijn nog lang niet dood dames en heren. Is Bob Marley dood? Ja, dat is nu misschien een slecht voorbeeld. 1B dat is iets zenne. Makkelijk gaat dat niet gaan. Het is zoals onze voorzitter zegt: ‘We zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren’. Na de rouwperiode komt de bouwperiode."

De abonnementenverkoop voor het seizoen 2018-2019 start op 14 mei. Omdat KV Mechelen dan in eerste klasse B speelt, krijgen de huidige abonnees een korting van 20 procent (t.e.m. 1 juli). Nieuwe abonnees krijgen dan weer 15 procent korting (ook t.e.m. 1 juli).

Mark Uytterhoeven is klaar voor het nieuwe seizoen!

Vanaf 14 mei zijn de abonnementen daar!

Kampioenenpremie van 2 miljoen bij Anderlecht

Anderlecht heeft twee miljoen euro voorzien aan premies voor de A-kern bij een eventuele titel, wat neerkomt op ongeveer 80.000 euro per speler. Er zijn wel minimale verschillen tussen de spelers onderling. Die twee miljoen euro, overigens een gelijkaardig bedrag als de voorbije seizoenen, werd al voor de start van de play-offs contractueel vastgelegd. Het gaat dus niet om een extra bonus die Marc Coucke in een zotte bui beloofd heeft, zo valt in de wandelgangen te horen. Sowieso is het niet de stijl van de nieuwe voorzitter om veelvuldig geld uit de eigen zak te gebruiken om spelers te motiveren. (PJC)