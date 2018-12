FT België. Tienkoppig Roeselare boekt tweede belangrijke zege op rij - Primeur: Clubfans kunnen abonnement al in januari verlengen De voetbalredactie

15 december 2018

Tubeke en Westerlo scoren niet

Tubeke en Westerlo hebben vandaag 0-0 gelijkgespeeld op de negentiende speeldag van de Proximus League. Tubeke blijft laatste in de algemene stand, maar sluipt wel weer een puntje dichter bij Oud-Heverlee Leuven. In het algemene klassement is Westerlo vijfde met 24 punten. Het komt voorlopig één punt te kort voor de vierde plaats, die recht geeft op Play-off 2 en momenteel Lommel toebehoort. Tubeke blijft met 16 punten achtste en laatste, maar loopt opnieuw een punt in op OHL, dat vrijdag van KV Mechelen verloor. De kloof bedraagt nog twee punten.

Tubeke staat in het klassement van de tweede periode vijfde met zeven punten, Westerlo is zesde met vijf punten. Geen van beide ploegen lijkt een rol te gaan spelen in de strijd om de periodetitel.

Tienkoppig Roeselare boekt tweede belangrijke zege op rij met oog op behoud

Roeselare heeft met 0-1 van Lommel gewonnen op de negentiende speeldag in de Proximus League. De West-Vlamingen deden met tien man een uitstekende zaak met oog op het behoud. Vorige week won Roeselare al van OH Leuven.

Voor de tweedeperiodetitel lijken Lommel noch Roeselare in aanmerking te komen, maar beide ploegen hopen wel op Play-off 2 in plaats van de strijd om het behoud in play-off 3. Tien minuten voor tijd moest bij Roeselare Kjetil Borry naar de kant met zijn tweede gele kaart, maar Saviour Godwin (87.) schonk de bezoekers alsnog de zege.

Lommel blijft in de algemene stand staan op de vierde plaats, de laatste die recht geeft op play-off 2. Het telt nu twee punten meer dan Westerlo en vijf meer dan nummer zes Roeselare. De West-Vlamingen hebben op hun beurt vijf punten meer dan rode lantaarn Tubeke. In de tweede periode is Roeselare vierde met zeven punten, Lommel is laatste met drie punten.

Club-fans kunnen abonnement dra verlengen

Het leven is aan de rappen. Bij Club Brugge kan je straks al je abonnement voor volgend seizoen kopen – aan een voordeligere prijs dan nog. Een primeur in België. Club wil zo het vele administratieve werk dat traditioneel na het seizoen plaatsvindt, spreiden. De vroegboekperiode gaat op 14 januari online van start en loopt tot 18 maart. Op 6 mei start de gebruikelijke voorrangsperiode voor abonnees, op 11 juni de vrije verkoop. Nog dit: wie begin 2019 al zijn seizoenskaart verlengt, ontvangt ook een gepersonaliseerd geschenk. (NP)

Tuur Dierckx maakt comeback na 313 dagen

Van 2 februari, of meer dan tien maanden is het geleden dat Tuur Dierckx (23) nog eens in de wedstrijdselectie van Waasland-Beveren zat. Nu is het eindelijk weer zover, uitgerekend tegen ex-club Antwerp. Na 313 dagen, zo rekende hij zelf na. “Het stond in de sterren geschreven dat het zo moest gebeuren”, vertelt hij ons. Begin februari speelde hij zijn laatste minuten voor W.-Beveren, ook al tegen Antwerp. Enkele dagen later scheurde hij zijn kruisband. “Eindelijk ben ik er weer bij. Top hé? Alsof ik nooit ben weggeweest (lacht). Mijn naam op dat blad zien staan, zorgde wel voor ontlading, ja. Fysiek heb ik nog wel wat werk, maar ik denk dat ik klaar ben om een kwartiertje in te vallen, mocht dat nodig zijn.” (MVS)

