FT België: Teodorczyk mogelijk toch niet geschorst tegen Club Brugge - Opnieuw zorgen om Kara De voetbalredactie

10u15

Bron: Eigen berichtgeving 29 Photo News Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vraagt Anderlecht uitstel voor uitspraak schorsing Teo?

Mogelijk kan Lukasz Teodorczyk toch spelen tegen Club Brugge op 5 november. Normaal gezien zou de spits van Anderlecht dan (hoogstwaarschijnlijk) geschorst zijn na zijn natrap richting Racing Genk-verdediger Aidoo, maar paars-wit kan dinsdag op de zitting van de Geschillencommissie zelf vragen om de verdediging met één week uit te stellen - dat behoort standaard tot de mogelijkheden. Omdat Teo dinsdag in Parijs zit voor de match tegen PSG en hij dus onmogelijk zelf in Brussel aanwezig kan zijn, is de kans groot dat de Geschillencommissie en het Bondsparket met een eventueel verzoek tot uitstel akkoord zouden gaan. Mocht Anderlecht voor uitstel gaan, dan komt de zaak voor op dinsdag 7 november en gaat een eventuele schorsing nadien in. Dan zou Teo mogelijk de partijen tegen Moeskroen en KV Kortrijk vanuit de tribunes moeten volgen.

Evengoed is het een optie dat een jurist Teodorczyk dinsdag verdedigt en er wél een uitspraak komt. In dat scenario loopt de Pool wel het risico de topper tegen Club op speeldag 14 te missen. (PJC)

Overbelasting dreigt bij Kara

Diepe zucht op Neerpede: de knie van Kara Mbodj (27) speelt weer op. In die mate zelfs dat de Anderlechtverdediger past voor Eupen. Wellicht niet voor het laatst.

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen achterin. Uros Spajic was al out en nu is ook Kara Mbodj niet inzetbaar tegen Eupen. De Senegalees, telkens in de basis onder de nieuwe coach, ging niet als actieve pion mee op afzondering naar Chaudfontaine. De reden is nieuwe irritatie aan de knie, waardoor Kara de laatste wedstrijden niet op zijn beste niveau acteerde. Vandaar dus dat de verdediger oordeelde dat het verstandiger is om een korte rustpauze in te gelasten. Zeker met de Champions Leaguepartij tegen Paris Saint-Germain op dinsdag in het achterhoofd - die wil hij wél spelen.

Toch mag de opkomende kniepijn van Kara niet als een 'fait divers' gecatalogeerd worden. Het is immers niet voor het eerst dat de international met dat kraakbeenletsel sukkelt. In de entourage van de speler valt te horen dat men zich voorlopig geen ernstige zorgen maakt, maar dat het tegelijk niet uit te sluiten valt dat Kara dit seizoen meerdere matchen aan zich voorbij moet laten gaan. Als Kara, die hoe dan ook niet van plan is zijn zware interlands met Senegal te laten schieten, om de drie dagen in actie komt, dreigt namelijk overbelasting.

Vanhaezebrouck wacht dan ook een moeilijke evenwichtsoefening. Enerzijds is hij, net als zijn voorganger René Weiler trouwens, van mening dat hij Kara nodig heeft om kampioen te worden. Bij voorkeur speelt Kara dus alles. Anderzijds moet Hein tolerantie tonen, om zo te vermijden dat zijn sterkhouder langdurig buiten strijd is of, erger nog, een operatie moet ondergaan. Daar was begin dit jaar al sprake van, maar toen wilde Kara in de eerste plaats Anderlecht onder druk zetten na gemiste transfers naar Engeland - Premier Leagueploegen Leicester City en Crystal Palace waren concreet.

Paars-wit, dat Kara in augustus paaide met een beter contract en zo nieuwe onvrede in de kiem kon smoren, hoopt dat het nu niet tot een operatie komt. Alleen moet het dan door de zure appel heen. En moet het aanvaarden dat Kara af en toe liever in de zetel hangt dan zijn gezondheid in gevaar te brengen - op training en in matchen. Hoe belangrijk hij ook is. (PJC)

Sander Berge weken out

Zoals gisteren reeds gemeld zit Nikos Karelis na een afwezigheid van tien maanden morgen in de selectie voor de partij tegen KVK, maar er is ook minder goed nieuws vanuit het Genkse kamp. Sander Berge staat met een spierscheur van de hamstring een aantal weken aan de kant. Hij liep de blessure op tegen Club. Heynen was toen zijn vervanger, hij wordt ook op Kortrijk in de basis verwacht.

De fauw ontbreekt bij Essevee

De pech van Zulte Waregem houdt aan. In het belangrijke duel tegen KV Mechelen kan het geen beroep doen op aanvoerder Davy De fauw. Na de match tegen Anderlecht werd er vocht in de knie van de rechtsachter vastgesteld. Zijn situatie zou snel moeten beteren, maar de match tegen Malinwa komt te vroeg. Achterin mist Essevee ook al Derijck met een gelijkaardige knieblessure. Kastanos behoort niet tot de wedstrijdselectie. In de entourage van de speler maakt men zich stilaan zorgen over het gebrek aan speeltijd van de Cypriotisch international. (VDVJ/PJC)

Blessureleed bij Antwerp

De ernst van de blessure van Sall was gisteren nog niet duidelijk. Kafoumba Touré is een viertal weken out met een probleem aan de mediale band van zijn knie. Arslanagic (adductoren) is nog enkele weken buiten strijd. Ofosuhene is bijna weer fit. (SJH)

Acolatse niet tegen moederclub

Bezus trainde na zijn voetblessure een eerste keer met de groep. De kans dat hij de selectie haalt voor de match tegen Club lijkt eerder klein. Club-huurling Elton Acolatse zal niet in actie komen. Ingevolge het huurcontract zou STVV aan Club een boete moeten betalen als de speler wel wordt opgesteld. (FKS)