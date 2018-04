FT België: Storm voor vier jaar naar KV Mechelen - Ex-spits Club en Anderlecht gaat in Tweede Amateur voetballen De voetbalredactie

30 april 2018

30 april 2018

Tchité heeft club gevonden

Mémé Tchité is na een jaar zonder club aan het eind van zijn zoektocht gekomen. De ex-spits van Club Brugge, Standard en Anderlecht gaat komend seizoen bij Hamoir voetballen in Tweede Amateur. Tchité, 34 intussen, speelde zijn laatste officiële wedstrijd in het seizoen 2016-2017 voor White Star Brussel. Eerder dit jaar ontving hij nog een 'njet' bij Patro Eisden Maasmechelen.

Nikola Storm voor vier jaar naar KV Mechelen

Na omzwervingen bij Zulte Waregem en OHL trekt Nikola Storm de deur definitief achter zich dicht bij Club Brugge. De 23-jarige winger, een jeugdproduct van Club, ondertekende vandaag een contract voor vier seizoenen bij KV Mechelen. Storm was dit seizoen goed voor tien goals en negen assists in het shirt van OHL. “Ik wil KVM helpen om zo snel mogelijk weer naar 1A te gaan”, vertelt hij op de clubwebsite van Malinwa. “We zijn tevreden met de komst van Nikola Storm. Hij past perfect in het team dat we voor ogen hebben”, zo zegt Stefaan Vanroy, hoofd van de nieuwe sportieve cel van Malinwa, dan weer. “We willen immers een ploeg uitbouwen met een mix van ervaring en jong – Belgisch – talent. Nikola is gemotiveerd om hier samen met de club iets neer te zetten. Hij heeft veel potentieel. Daarom hebben we hem ook voor langere tijd laten tekenen.”

"We kunnen ver geraken, maar ook snel weer thuis zijn", stelt Bondscoach Thierry Siquet

De Belgische nationale voetbalploeg voor jongens onder de zeventien jaar stoomt zich in het Belgian Football Center in Tubeke klaar voor het EK, dat van 4 tot 20 mei in Engeland op het programma staat. "We hebben de kwaliteiten om ver te geraken, maar het zal van details afhangen", verklaarde bondscoach Thierry Siquet vandaag.

"Onze ambitie voor het EK is duidelijk", zo vertelde Siquet, "we gaan in Engeland voor het best mogelijke resultaat. Ierland, Bosnië en Herzegovina en Denemarken zijn in onze groep pittige tegenstanders, die elk kunnen teren op een sterke generatie. We kunnen ver geraken, maar zullen ook wat geluk nodig hebben, met geen schorsingen of blessures op het slechte moment. Een finale is dus mogelijk, net als een exit in de eerste ronde."

"Voor mijn spelers dient het toernooi vooral om ervaring op te doen", vervolgde de bondscoach. "De wedstrijden tegen de Europese top moeten hen naar een hoger niveau tillen. Het was voor ons in de kwalificaties niet altijd even makkelijk maar mijn ploeg heeft de juiste mentaliteit getoond. Dat vind ik zeer positief. We gaan de komende dagen nog gebruiken om aan onze automatismes te schaven. Zoals elk nationaal team moeten we spelers die bij hun club in andere systemen voetballen inpassen en dat vergt tijd. Maar het voordeel is dat mijn spelers elkaar al lang kennen."

De jonge Rode Duivels nemen het in de groepsfase op tegen Ierland (05/05 in Loughborough), Bosnië en Herzegovina (08/05 in Rotherham) en Denemarken (11/05 in Chesterfield). De twee beste landen van de poule bereiken de kwartfinales.

De lichting-2001 stootte op de eerste EK-kwalificatieronde in oktober na zeges tegen Malta (3-1), Noord-Ierland (3-0) en Zwitserland (0-2) als groepswinnaar door naar de eliteronde in maart. Een gelijkspel (1-1) tegen Cyprus, een nipte nederlaag tegen Zweden (0-1) en een krappe overwinning tegen Kroatië (1-2) volstonden voor een tweede plaats in de groep en bijhorende kwalificatie voor het EK.

De Schryver ruilt Cercle voor Westerlo

Guillaume De Schryver ruilt Cercle Brugge voor Westerlo. De 21-jarige middenvelder tekent in het Kuipje een contract voor drie seizoenen. Eerder vandaag viel het nieuws dat ook coach Frank Vercauteren het voor bekeken houdt bij groen-zwart. Vercauteren leidde Cercle dit seizoen naar de promotie naar 1A.

Davy Roef ook volgend seizoen in doel Waasland-Beveren

Davy Roef (24) zal ook volgend seizoen het doel van Waasland-Beveren verdedigen. De keeper wordt door Anderlecht een extra jaar (met aankoopoptie) uitgeleend, zo bevestigen beide clubs. Waasland-Beveren nam Roef in augustus 2017 op huurbasis over van paars-wit. Hij debuteerde op de vijfde speeldag op het veld van STVV en miste in de reguliere competitie slechts één wedstrijd, uitgerekend tegen Anderlecht, door een blessure. "Hij toonde meerdere malen zijn kwaliteiten, wat de honger sterkte bij het bestuur om aan deze samenwerking een vervolg te breien", laat Waasland-Beveren weten. De Waaslanders beëindigden de reguliere competitie als twaalfde. In groep A van play-off 2 speelt het team van coach Vermant met 2 op 18 geen rol van betekenis.