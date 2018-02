FT België: Stoppen is een reële optie voor Deschacht, die gesprek wil met Coucke Redactie

16 februari 2018

06u36 51 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Deschacht wil gesprek met Coucke

Stoppen is een reële optie. Nadat Hein Vanhaezebrouck Olivier Deschacht (37) naar de B-kern verwees, overweegt de verdediger per direct een einde aan zijn carrière te maken. Alleen wil hij eerst een gesprek met nieuwe sterke man Marc Coucke. Nog minstens twee weken dus moet Deschacht, wiens contract over vier maanden afloopt, op zijn tanden bijten. Gisteren tekende hij alvast niet present op Neerpede. Het clubicoon meldde zich ziek, met briefje van zijn huisdokter, voor de training bij de beloften van Emilio Ferrera. Deschacht sliep de voorbije nachten slecht als gevolg van de hectiek en voelde zich slap, maar in de entourage van de speler valt te horen dat hij voorlopig te weinig veerkracht heeft om met de jongeren op een oefenveld te staan. Nog dit: coach Vanhaezebrouck wilde geen vragen beantwoorden over Deschacht. Hij las een verklaring voor. "De situatie belemmerde ons om op een normale manier te functioneren", klonk het. "Dit móest gebeuren, na overleg met het bestuur en de spelers." Navraag leert ons dat Vanhaezebrouck inderdaad in de kleedkamer zijn oor te luisteren legde over zijn keuze om Deschacht te degraderen, maar dat niemand - uit eigenbelang - het durfde op te nemen voor de verdediger. Nochtans is niet iedereen in de vestiaire ervan overtuigd dat het zonder Deschacht béter zal lopen. (PJC)

Kara mag hopen op play-offs

Ramón Cugat heeft Kara Mbodj goed nieuws bezorgd. Tijdens een controlebezoek bij de Spaanse dokter in Barcelona is aangetoond dat de Senegalees fit zou moeten raken voor de play-offs. "Ik denk dat dat me moet lukken", bevestigde de verdediger ons gisteren op het oefencomplex van Anderlecht. Kara liet zich eind vorig jaar opereren aan de knie en revalideerde tot vorige week in Senegal. In principe blijft hij nu in Brussel om aan de rest van zijn herstel te werken. (PJC)

Delferière geeft verstek voor topper

Geen Sébastien Delferière (36) zaterdag in Club Brugge - Racing Genk. De scheidsrechter is lichtgeblesseerd en moet forfait geven voor de topper. Delferière wordt vervangen door de 32-jarige Bram Van Driessche. (TTV)

Turcq (Gent) of Plancke (Roeselare) opvolger Devroe bij KVO?

Door het nakende vertrek van technisch directeur Luc Devroe naar Anderlecht buigt KV Oostende zich over het sportieve beleid van de club. Wie de nieuwe sportieve baas wordt en wanneer die in dienst zal treden, wordt begin volgende week besproken wanneer Marc Coucke terug is uit Dubai en de overgang van Devroe geofficialiseerd wordt. Aan kandidaten alvast geen gebrek. Onder hen Johan Plancke, vriend van Devroe en technisch verantwoordelijke bij SV Roeselare. Die zou naar verluidt niet meer zo stevig in het zadel zitten op Schiervelde en openstaan voor een job bij KVO. Ook Patrick Turcq, tegenwoordig teammanager bij AA Gent, is een kanshebber. Dat de neef van Devroe eerder van sportief coördinator tot teammanager gedegradeerd werd, doet vermoeden dat hij makkelijk kan vertrekken bij de Buffalo's. Een andere naam die circuleert is die van Sven Jaecques, eerder technisch coördinator bij Cercle Brugge en vandaag aan de slag bij Antwerp, maar de West-Vlaming geeft aan het liefst op de Bosuil te blijven. Voorlopig is er nog geen beslissing genomen. Het is aannemelijk dat de nieuwe voorzitter Peter Callant volgende week in samenspraak met algemeen directeur Orlans, maar ook met Coucke en Devroe het sportieve beleid zal uitstippelen.

Nieuwe TD voor Malinwa?

Er zijn veranderingen op til bij KV Mechelen. Marc Faes werd eerder al commercieel directeur in plaats van algemeen directeur en nu zou Malinwa ook op zoek moeten naar een nieuwe TD. Rik Vande Velde - twee jaar in dienst - zou hebben aangegeven niet verder te willen in zijn functie. Hij zou wél nog hoofdscout worden. Wie Vande Velde gaat opvolgen - en of iedereen akkoord gaat binnen het bestuur - valt af te wachten. Al wordt Dennis Henderickx, technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding, steeds meer betrokken bij de sportieve leiding. (FDZ)

Nieuw veld voor Antwerp bij kwalificatie play-off 1

De verbouwingswerken aan tribune 4 werden (tijdelijk) gestaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om die te renoveren, maar intussen overweegt voorzitter Gheysens om ook rechts van de nieuwe tribune te bouwen. Voorlopig wordt nog nagegaan wat de beste optie is. Ook het veld, dat stilaan zwaar te lijden heeft onder de wedstrijden en de trainingen, krijgt bij het behalen van play-off 1 een nieuwe grasmat. Het gazon van de Bosuil lag er de voorbije wedstrijden steeds slechter bij. De oefenvelden zijn niet in goede staat. Daarom traint Bölöni de dag voor de wedstrijd graag in het stadion. Dat begint nu door te wegen en dus wordt er een nieuw veld aangelegd als Antwerp zich in de top zes handhaaft. Wordt het play-off 2, dan moet er verder op het huidige veld gespeeld worden. (SJH)

Ticinovic naar Hajduk Split

Lokeren heeft Mario Ticinovic (26, nog contract tot juni 2019) tot het einde van het seizoen verhuurd aan Hajduk Split, dat ook een aankoopoptie afdwong. De Kroaat kwam na Nieuwjaar slechts één match in actie en zat de voorbije weken vooral op de tribune. Split staat tweede in Kroatië. De wintermercato was er open tot middernacht. (MVS)