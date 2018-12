FT België. Standard ziet wat in Bezus - Zulte Waregem denkt aan Hairemans - Antwerp bouwt schuldenberg af De voetbalredactie

21 december 2018

Standard ziet wat in Bezus

Roman Bezus (28) is één van de spilfiguren bij STVV en dat is ook Standard niet ontgaan. De Oekraïner staat op het verlanglijstje van de Rouches. Standard heeft nog plek voor een middenvelder met technisch vernuft. Bezus past in dat plaatje. Alleen is het niet duidelijk welke houding STVV in het dossier inneemt. De Kanaries hebben nog een optie om het aflopende contract van Bezus te verlengen tot en mét volgend seizoen. De Japanse eigenaars plannen die ook te lichten. Dat staat wel gelijk aan een gevoelige loonsverhoging voor de Oekraïner, maar dan verzekert STVV zich van een transfersom. In het andere geval kan Bezus vanaf 1 januari al voor een andere club tekenen en volgende zomer gratis verkassen. Preud’homme kwam Bezus in 2015 al voor het eerst tegen. In de kwartfinale van de Europa League schakelde Dnipro toen Club Brugge uit. (SJH/FDZ)

Zulte Waregem denkt aan Hairemans

In de zoektocht naar een creatieve middenvelder is Zulte Waregem bij Geoffry Hairemans (27) terechtgekomen. Essevee heeft al een lijntje uitgegooid en overweegt om concrete stappen te ondernemen om Hairemans naar de Gaverbeek te halen. Alleen wil Antwerp hoe dan ook boter bij de vis. In april verlengde de Great Old het contract van Hairemans tot 2021. D’Onofrio kan dus een behoorlijke transfersom eisen. Op dat moment was hij nog de draaischijf van Bölöni. Tegenwoordig moet hij veelal vrede nemen met een rol op de bank in de schaduw van Refaelov. Hoe Hairemans zelf tegenover een transfer naar Zulte Waregem staat, is nog maar de vraag. Hij wil uiteraard aan spelen toekomen, maar heeft ook een emotionele band met Antwerp. Hairemans is er dé publiekslieveling . Hoe dan ook heeft Antwerp de sleutel, maar dat er voor Hairemans aanbiedingen zullen binnenlopen, lijkt nu al vast te staan. (VDVJ)

Antwerp bouwt schuldenberg af

Antwerp sloot vorig seizoen af met een gevoelig positievere financiële balans dan een jaar eerder. Het verlies werd teruggebracht van bijna 7,5 miljoen euro naar 4 miljoen. Nochtans steeg de loonlast van 6,2 naar 11,6 miljoen euro. De opbrengsten stegen van bijna 3,8 miljoen naar net geen 6,3 miljoen. Ook de schuldenberg werd afgebouwd van 17,5 naar 15,8 miljoen. Mede door een kapitaalsverhoging van eigenaar Paul Gheysens én een kwijtschelding van een eerdere investering beschikt Antwerp ook over een eigen vermogen van ongeveer 6 miljoen euro en wat meer financiële beweegruimte. Het gaat met andere woorden na jaren van donkerrode cijfers steeds meer de goede richting uit met de Great Old. (SJH)

Thorup remt herstelde Kvilitaia af

Giorgi Kvilitaia (25) is vroeger dan verwacht hersteld van een voetbreuk. De Georgische spits had graag gespeeld tegen Cercle, de club waar hij vlak voor zijn blessure uit nog tegen scoorde. “Ik heb met Giorgi gepraat”, zegt Jess Thorup. “Hij wil graag, wat bewijst dat hij mentaal klaar is. Maar er is ook het fysieke aspect, want hij heeft drie maanden niet gespeeld. Ik heb hem uitgelegd dat hij er deze keer nog niet bij is, maar dat we zullen zien voor volgende week op Genk.” Thorup recupereert Birger Verstraete, die uit schorsing terugkeert, maar hij lijkt niet veel te willen veranderen aan het team dat in de beker op STVV won. (RN)

Charisis (Kortrijk) ten onrechte uitgesloten, maar Lardot wijkt niet

Je zal maar Charis Charisis zijn. De Griek kreeg in het bekerduel tegen Mechelen geel voor een overtreding... van ploegmaat Batsula, die op tien meter van hem gebeurde. Charisis protesteerde nog tevergeefs, ook op weg naar de kleedkamer tijdens de rust. Toen ref Lardot na de pauze weer buiten kwam, zei hij: “Ik heb het bekeken, jij was het wel degelijk.” Vanderhaeghe: “Hij was niet enkel fout, hij loog dus ook nog.” In de slotfase gaf de ref nog een terechte tweede gele kaart. KV Kortrijk heeft gisteren een schrijven gericht aan de bond. De club heeft immers één werkdag de tijd om een klacht te formuleren. (ESK)