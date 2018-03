FT België: Standard-spits "klaar voor de oorlog" - Brandon Mechele krijgt contractverlenging De voetbalredactie

09 maart 2018

21u22 11 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Duje Čop is er klaar voor

"Klaar voor de oorlog". En of Standard-spits Duje Čop staat te popelen om de Rouches naar play-off 1 te knallen. De Kroaat heeft er zelfs zijn strijdmasker voor opgezet. Standard moet zondag naar Oostende, grote concurrent Antwerp trekt naar Anderlecht. De Luikenaars hebben momenteel alles in eigen handen dankzij een beter doelsaldo.

Gert Verheyen selecteert twintig jonge Duivels voor eliteronde

Gert Verheyen, bondscoach van de Belgische U19-jongensploeg, heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de eliteronde (de laatste voorronde) van het EK 2018. Van 21 tot 27 maart trachten de jonge Duivels zich in Spanje te plaatsen voor de eindronde.

De Belgen werden begin december bij de loting in Nyon in groep 6 ondergebracht, samen met kleppers Spanje en Frankrijk. Verder zit ook Bulgarije in de poule. De zeven groepswinnaars spelen de eindronde in Finland (16-29 juli). In de eerste kwalificatieronde plaatsten de troepen van Gert Verheyen zich als tweede in hun poule, samen met Macedonië, voor de eliteronde. Het EK 2018 telt ook als kwalificatietoernooi voor het WK U20 in 2019. De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.

De jonge Duivels openen woensdag 21 maart (12u) met een wedstrijd tegen Frankrijk in Benidorm. Daar staat op zaterdag 24 maart (18u) ook het duel met het gastland op het programma. De Belgen sluiten de eliteronde op dinsdag 27 maart (17u30) af met een match tegen de Bulgaren in Alcoy.

Selectie: Francis Amuzu (Anderlecht), Indy Boonen (Manchester United/Eng), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Andreas Burssens (AA Gent), Milan Corryn (Anderlecht), Jarno De Smet (Lommel United), Jerome Déom (Standard), Sieben Dewaele (Anderlecht), Robbie D'haese (Oostende), Daam Foulon (Waasland-Beveren), Natanaël Frenoy (Standard), Brent Gabriël (Club Brugge), Davino Liessens (Waasland-Beveren), Mike Trésor Ndayishimiye (Anderlecht), Lois Openda (Club Brugge), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Brandon Schoonbaert (Club Brugge), Thibaud Verlinden (St. Pauli/Dui), Louis Verstraete (Waasland-Beveren).

Recordaantal journalisten voor Cercle - Beerschot Wilrijk

Maar liefst 70 journalisten zullen morgenavond de terugwedstrijd van de finale in 1B bijwonen. Zo sneuvelt niet alleen het recordaantal toeschouwers in de Proximus League, maar dus ook het aantal accreditaties. De aandacht voor het sleutelduel tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk is massaal. Ter vergelijking: voor een thuiswedstrijd van competitieleider in 1A Club Brugge verwelkomt blauw-zwart gemiddeld een vijftigtal perslui.

Club Brugge beloont Mechele met nieuw contract

Club Brugge heeft het contract van verdediger Brandon Mechele opengebroken. Het jeugdproduct van blauw-zwart, die nog tot juni 2019 onder contract lag in het Jan Breydelstadion, ondertekende een nieuwe overeenkomst voor vier seizoenen, tot medio 2022.

De 25-jarige verdediger, die vorig seizoen in de terugronde werd uitgeleend aan STVV, is dit seizoen één van de uitblinkers bij de competitieleider. Mechele miste in de competitie nog geen minuut voor de Bruggelingen en werd al meer dan eens geloofd om zijn sterke prestaties.

"Het voelt aan als een blijk van vertrouwen na de goeie prestaties van het voorbije jaar", legde Mechele zelf uit. "Nu is het zaak hard te blijven werken, zodat ik kan bedanken voor het vertrouwen met goeie prestaties en hopelijk ook heel wat prijzen met het team."

Eenzelfde geluid bij algemeen manager Vincent Mannaert. "Brandon is een voorbeeld voor jonge spelers. Dankzij zijn doorzettingsvermogen en harde werk dwong hij een basisplaats af in deze ploeg. Dat hij zich na een geslaagde uitleenbeurt bij STVV opnieuw ontpopte tot vaste waarde toont zijn veerkracht aan. We zijn zeer blij dat we met Brandon een eigen opgeleide speler langer aan ons kunnen binden."

Jonge Belgen komen niet verder dan puntendeling tegen Cyprus in eerste wedstrijd

De Belgische voetbaljongens onder 17 jaar zijn begonnen aan hun eliteronde voor het EK, later dit jaar in Engeland (4-20 mei). België speelde in zijn eerste wedstrijd in het Kroatische Rijeka, waar de eliteronde voor de Belgen plaatsvindt, 1-1 gelijk tegen Cyprus.

Na het openingsdoelpunt van Paroutis (6.) voor Cyprus, zorgde invaller Lissens (65.), speler van Anderlecht, diep in de tweede helft voor de gelijkmaker. Zweden en Kroatië nemen het later deze middag (om 15u30) tegen elkaar op in het andere groepsduel.

Maandag (om 12u) volgt de tweede wedstrijd voor de jonge Duivels tegen Zweden. Het laatste groepsduel, tegen gastland Kroatië, staat donderdag (om 14u) op het programma. In de eerste kwalificatiefase behaalden de manschappen van bondscoach Thierry Siquet een perfect rapport (9/9) tegen Zwitserland, Noord-Ierland en Malta.

De eliterondes bestaan uit 32 landen, onderverdeeld in acht groepen van vier teams. De acht groepswinnaars en zeven beste tweedes gaan rechtstreeks door naar het EK. Het zestiende ticket gaat naar gastland Engeland.

Brys krijgt meer dan 'slechts' 8.000 euro bij promotie

Dat Franky Vercauteren een serieus bedrag vangt als Cercle promoveert, wisten we al. In het contract van zijn collega bij Beerschot Wilrijk staat een bonus van slechts 8.000 euro, al zou daar nu toch een extraatje bijkomen.

Het artikel uit onze krant van 16 februari hangt op in het bureau van Marc Brys. Met fluo aangeduid: Vercauteren en 500.000 euro. "Dat is zeker geen verwijt naar Franky, want hij is een toffe collega en een geweldige coach. Ik heb hem al voorgesteld om de premies samen te leggen en te delen", lacht Brys. "Het toont vooral de verhouding tussen beide clubs. Dat maakt het eens zo speciaal dat we tegen zo'n ploeg op negentig minuten van eerste klasse staan. Als we Cercle, met hun budget, een peer zouden kunnen stoven, dat zou toch geweldig zijn."

De premie bij promotie voor de coach van Beerschot Wilrijk bedraagt contractueel 8.000 euro. De spelers hebben elk ook een premie bij een eventuele promotie in hun contract staan. Bovendien zouden de coach en de basisspelers mogen rekenen op een extraatje van 20.000 euro bruto. Bij Cercle ontvangen alle spelers een bonus van 20.000 euro als ze zaterdag promoveren.

200.000 euro laten liggen

"Bij ons telt vooral de innerlijke motivatie", meent Brys. "Ik las dat het een publiek geheim zou zijn dat de Beerschot-spelers niet zouden willen promoveren. Dergelijke zaken motiveren ons. Uiteraard is geld ook belangrijk. Als ik morgen een monsterbod krijg, ga ik daar ook over nadenken. Mensen zeggen dan snel dat je een geldwolf bent, maar ik heb 200.000 euro laten liggen door niet naar Kortrijk of Mechelen te gaan. Dat zegt toch genoeg over mijn motivatie en ambities?" (DPB/TTV/KDC)

Play-off 1 voor KVK? Dan wel op een nieuwe mat!

Als KV Kortrijk zondag de play-off 1 haalt, dan heeft het twee weken de tijd om een perfecte nieuwe grasmat aan te leggen. “En dat zullen we ook graag doen”, aldus voorzitter Allijns. De nieuwe mat mag dan 120.000 euro kosten, play-off 1 spelen brengt daar een veelvoud van op.

Drie weken geleden keurden twee experts in opdracht van de Pro League de velden van alle clubs die nog voor play-off 1 in aanmerking kwamen. Er was niet veel expertise nodig om te zien dat de mat van Kortrijk meer bestond uit zand dan uit gras, waardoor de bal eerder hobbelt dan rolt. “Ik zal niet zeggen dat wij er punten door verloren hebben, maar ik weet toch dat de voorzet van Ouali naar Chevalier anders over de grond was gestuurd tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem, terwijl die bal nu opwipte. Dat was gegarandeerd een doelpunt geweest”, zegt Glen De Boeck.

Op de duur werden ook de spelers er lastig van. “Bij elke terugspeelbal houd je je hart vast”, zegt Thomas Kaminski. “Je weet nooit hoe die bal zal aankomen.” Teddy Chevalier werd er op de duur zelfs boos over: “Dit is een patattenveld. Hierop laat een boer zijn koeien niet lopen, ze zouden hun poten omslaan.”

“Het veld moet onberispelijk zijn”, verduidelijkt CEO Pierre François van de Pro League. “Zo staat het in het interne reglement. Je moet weten dat de wedstrijden van de play-off 1 de wereld rondgaan en dan moeten ook de velden kwaliteit vertonen.” Kortrijk-voorzitter Allijns heeft er geen moeite mee: “We hopen dat we de werken moeten uitvoeren, ’t is dat we play-off 1 halen. En daar geloven we ook nog altijd in.” Misschien is het wel een beetje grappig dat voor de wedstrijden van de play-off 2, waar tenslotte uiteindelijk ook een Europees ticket kan van af hangen, een ‘patattenveld’ wel volstaat. (ESK)

D'Onofrio: "Stadion met Beerschot? Doen wat beste is voor de club"

Vicevoorzitter Luciano D'Onofrio gaf op de clubwebsite zijn mening over het idee van burgemeester Bart De Wever om in Antwerpen een stadion voor zowel de Great Old als Beerschot Wilrijk te bouwen. "Ik kan De Wever alleen maar feliciteren dat hij aan zo'n project denkt. Het is begrijpelijk dat de stad Antwerpen een ultramodern stadion verdient. Maar hierover werd nog geen enkele beslissing genomen. Wij zijn al ruime tijd bezig met het analyseren van alle mogelijkheden. Voor elk plan zijn er positieve en negatieve punten en het is aan de club om de juiste keuze te maken. Uiteraard zullen we onze fans raadplegen bij grote beslissingen, maar we moeten ook rekening houden met wat het beste is voor de toekomst van de club." Antwerp werkte gisteren nog een oefenwedstrijd tegen Westerlo af op de Bosuil. Dinsdag begint de club met de aanleg van een nieuw veld. (SJH)

Eupen ook tegen Moeskroen zonder Leye?

Doet Makelele een beroep op Leye voor de wedstrijd van de laatste kans tegen Moeskroen? We vermoeden van niet. De onzinnige communicatie van coach en club na de niet-selectie van de waardevolle spits (25 matchen, 10 goals, 4 assists) voor de match op Antwerp, wijst duidelijk op een conflict. "Zoek er niet meer achter dan een tactische zet. Ik koos voor snelheid voorin", luidde de uitleg of uitvlucht van Makelele. "Leye werd gespaard voor de confrontatie met Moeskroen", corrigeerde de clubleiding ongeloofwaardig.

Wat is er in werkelijkheid aan de hand? Georges Grün was deze week samen met Mbaye Leye in de studio's van RTL consultant voor de Champions League. "Meer dan dat hij geen uitleg heeft gevraagd aan zijn coach en dat hij de geruchten die verspreid worden gênant vindt, heeft hij niet gezegd", aldus Grün.

Wat houden die geruchten in? Dat Leye tijdens de wintermercato in beeld was bij KV Mechelen, godbetert de enige overgebleven tegenstander van Eupen in de strijd voor het behoud. Dat Leye al een voorstel kreeg om volgend seizoen in een lagere reeks speler-trainer te worden. Dat Leye en Makelele qua spelopvatting niet op dezelfde golflengte zitten. Dat laatste argument klopt allicht, maar of de spits daarom plots in ongenade is gevallen, valt sterk te betwijfelen. (AR)

Anderlecht scout Servische doelman

Volgens Servische media heeft Anderlecht een scout gestuurd naar Vojvodina-Rode Ster Belgrado (1-2). Paars-wit volgde er de prestaties van Emil Rockov (23), de doelman van Vojvodina. Ook Ajax, Saint-Étienne, Toulouse en Frankfurt hebben de Serviër, die bekendstaat als een van de grootste talenten van het land, op de radar. (PJC)