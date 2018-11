FT België. Standard maakt selectie bekend voor duel tegen Sevilla: enkel Bokadi en Cavanda ontbreken, Oulare is er voor het eerst bij in Europa De voetbalredactie

28 november 2018

Mpoku: “We zullen efficiënter voor de dag moeten komen tegen Sevilla”

Paul-José Mpoku (Standard) blikte vooruit naar de wedstrijd op de vijfde speeldag van de Europa League, morgen (om 21u00), tegen het Spaanse Sevilla. “We spelen het steeds klaar de tegenstander vertrouwen te geven”, liet de geboren Luikenaar optekenen.

Standard verloor op de openingsspeeldag van de groepsfase van de Europa League met 5-1 bij Sevilla. “En intussen zijn ze dan ook nog eens leider in La Liga”, zuchtte Mpoku. “Maar wij verloren dit seizoen ook al op bezoek bij Eupen, Moeskroen en Zulte Waregem. Je kan in het voetbal nergens een touw aan vastknopen. Alles kan snel keren. Bovendien kijken wij opnieuw naar boven na twee zeges op rij de competitie.”

Mpoku had uit de heenwedstrijd nog een opvallende conclusie te delen. Ondanks de 5-1 nederlaag vond de buitenspeler dat de Luikenaars aanvallend tekort schoten. “Ik ben ermee akkoord dat het defensief ook niet top was, maar ook offensief moeten we sneller gebruik maken van de mogelijkheden die zich aandienen. Dat hebben we in Sevilla niet gedaan. Verder is het uitkijken voor balverlies, want ze zijn razendsnel in de omschakeling.”

“Ik denk niet dat de Europa League voor Sevilla opeens minder belangrijk is nu ze op kop staan in de competitie”, besloot Mpoku. “Grote clubs denken niet op die manier. Ze hebben de Europa League al vier maal gewonnen. Dat bewijst hoe belangrijk dit toernooi voor hen is.”

Voor Standard is een overwinning een must na een 6/12 in de eerste vier duels in de poulefase. Het Russische Krasnodar en Sevilla delen de leiding in poule J met 9/12. Op de slotspeeldag wacht de Rouches nog een verplaatsing naar het Turkse Akhisarspor, rode lantaarn in de groep met nul punten.

Anderlecht-verdediger Lawrence wil ‘overbodig’ duel tegen Trnava winnen

RSC Anderlecht ontvangt morgen op de vijfde speeldag van de Europa League het Slovaakse Spartak Trnava. James Lawrence, in Slovakije lange tijd actief bij Trencin, kent de ploeg goed. “Dat motiveert me des te meer”, verklaarde de 26-jarige verdediger op een persmoment in het Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht is Europees al uitgeschakeld.

“Trnava heeft voor mij weinig geheimen”, vertelde Lawrence, die van 2014 tot afgelopen zomer de kleuren van Trencin verdedigde. “Op het veld speel ik mijn wedstrijd en maakt het weinig verschil, het motiveert me alleen wat meer. We kunnen niet meer doorstoten in onze groep, maar willen de partij wel nog winnen. We moeten altijd met die ingesteldheid op het veld komen, ook al staat er niets meer op het spel.”

Lawrence vierde deze maand zijn debuut bij de nationale ploeg van Wales. De verdediger stak er veel op van bondscoach Ryan Giggs en topspelers als Gareth Bale en Aaron Ramsey. “Het is super om met hen te werken. Ik heb op enkele dagen veel van hen geleerd. Ik hoop hiervan iets mee te nemen naar Anderlecht.” Dinamo Zagreb voert groep D aan met het perfecte rapport van twaalf punten uit vier matchen. Fenerbahçe (7 ptn) volgt, voor Trnava (3 ptn). Anderlecht sluit de rangen en is uitgeschakeld.

Standard maakt selectie bekend voor duel tegen Sevilla

Standard heeft zijn selectie voor het Europa League-duel van morgen tegen Sevilla bekendgemaakt. Enkel Merveille Bokadi en Luis Pedro Cavanda ontbreken. Twijfelgevallen Razvan Marin, Gojko Cimirot, Samuel Bastien en Emond maken wél deel uit van de kern van Michel Preud’homme. Daarnaast is Obbi Oulare er voor het eerst bij in Europa.

Genk stuurt fans gratis naar Charleroi

RC Genk speelt volgende woensdag in de beker in en tegen Charleroi. Dat willen de Limburgers graag met een vol bezoekersvak doen, geen evidentie op een weekdag in deze periode van het jaar. Genk krijgt 1.000 tickets en die worden gratis verdeeld via de 29 supportersclubs, het busvervoer moeten de fans wel zelf bekostigen. De Limburgers reizen deze voormiddag met 23 spelers richting Malmö. Ingvartsen, Fiolic en Zhegrova ontbreken door blessures. Als Genk morgen wint, is het zeker van een plaats bij de laatste 32 in de Europa League. (KDZ)