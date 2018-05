FT België: Standard kent vier mogelijke tegenstanders in derde voorronde Champions League - Limbombe weer fit Redactie

21 mei 2018

09u02 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Belgisch Voetbal “Fitte” Limbombe hoopt op selectie: “Zou fantastisch mooi zijn”

Het zijn spannende uren voor Anthony Limbombe, die straks weet of hij al dan niet opgenomen wordt in de selectie van bondscoach Martinez. Gisteravond meende de vleugelspits van Club Brugge dat hij alvast klaar is voor de Rode Duivels: “Jammer dat ik er in de slotwedstrijd tegen Gent niet kon bij zijn, maar het is toch een mooi seizoen geweest. Intussen heb ik drie weken kunnen rusten en ben ik bijna volledig fit. Nu is het hopen op een selectie. Over twee weken zou ik er opnieuw moeten staan. Mocht ik geselecteerd worden voor het WK, zou dat fantastisch mooi zijn. Ik denk dat ik de eerste oefeninterland (tegen Portugal, red.) nog zou moeten laten passeren, maar voor de tweede en derde (tegen Egypte en Costa Rica, red.) zal ik zeker fit zijn”.

Vier mogelijke tegenstanders voor Standard

Eén dag na het afscheid van coach Ricardo Sá Pinto en de kwalificatie voor de derde voorronde van de Champions League kent Standard al zijn mogelijke tegenstanders. De Luikenaars krijgen straks in augustus voor potentiële rivalen voor een ticket voor de CL-groepsfase: Benfica, Dinamo Kiev, Basel en Ajax. Op 23 juli weten we meer, dan staat de loting voor de derde voorronde op het programma. Afwachten dus voor Standard, dat met Michel Preud'homme voor volgend seizoen zo goed als zeker een nieuwe coach heeft. Een nieuwe kans voor de gewezen doelman dus om zich te bewijzen op het kampioenenbal.