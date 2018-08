FT België. Standard haalt voorlopig slag thuis voor Carcela - Antwerp wil Mpenza een kans geven Redactie

10 augustus 2018

17u45 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Standard haalt voorlopig slag thuis voor Carcela

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist de vonnissen in de strafdossiers rond Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (Eupen) met een week uit te stellen. De commissieleden wilden met zekerheid weten of de Pro League de indicatieve tabel erkent.

"De debatten worden heropend op 17 augustus om de partijen toe te laten het bewijs aan te brengen dat de indicatieve tabel werd goedgekeurd door de Pro League", tweette de KBVB.

"De bondsprocureur verklaarde ter zitting dat Pierre François, de CEO van de Pro League, de indicatieve tabel goedkeurde, zoals gepubliceerd op Sportleven op 25 juli. Daar kan de procureur evenwel geen bewijzen van voorleggen. Een simpele publicatie op Sportleven is geen bewijs. Het bondsreglement (artikel B.1905.1) stipuleert dat de goedkeuring van die indicatieve tabel, waarop sancties worden gebaseerd, verplicht is", voegde commissievoorzitter Dieter Detollenaere daar nog aan toe. Het is nu aan de bondsprocureur om het PV af te leveren waarop de handtekening van Pierre François staat. Indien zo'n document niet bestaat, is de strafvordering ongeldig en gaan Wesley, Carcela en Occansey wellicht vrijuit.

Met dit tussentijdse vonnis halen Standard en zijn juridisch directeur Pierre Locht voorlopig hun slag thuis. De voorbije dagen wees de bondsprocureur erop dat de indicatieve tabel goedgekeurd was door de KBVB en de Pro League. Locht trok dat in twijfel en vroeg het PV op, maar dat kon het Bondsparket niet afleveren. "Zo'n tabel moet gestemd worden op een algemene vergadering, zoals dat bij alle verenigingen het geval is. Dat is hier niet gebeurd. Het Bondsparket baseert zich op een ongeldige indicatieve tabel en dus is de strafvordering niet ontvankelijk", aldus Locht ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

De advocaat van de Rouches kwam in het bondsgebouw pleiten voor Mehdi Carcela, maar speelde ook Wesley Moraes (Club Brugge) en Eric Ocansey (Eupen) in de kaart. Hoewel hun raadsmannen niet repten over de ongeldigheid van de indicatieve tabel, trekt de commissie in hun strafdossier wel dezelfde conclusie.

Het uitstel van de zitting betekent dat de drie spelers komend weekend op de derde speeldag in de Jupiler Pro League in actie mogen komen. Club Brugge speelt vanavond zonder Wesley tegen Kortrijk. Carcela is morgen speelgerechtigd voor de thuiswedstrijd van Standard tegen Cercle Brugge. Ocansey mag morgen met Eupen afzakken naar Zulte Waregem.

Dinsdag kregen Wesley (6 speeldagen schorsing + 6.000 euro boete), Carcela (2 speeldagen schorsing + 2.000 euro boete) en Ocansey (4 speeldagen schorsing + 4.000 euro boete) zware sancties voor hun rechtstreekse uitsluiting op speeldag twee.

Standard zet opnieuw aanval in: "Indicatieve tabel is ongeldig"

Mehdi Carcela is zich vanmiddag gaan verantwoorden bij de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor zijn rode kaart van vorige week. Daarvoor kreeg de Marokkaanse aanvaller van Standard twee speeldagen schorsing, maar zijn vertegenwoordiger Pierre Locht vroeg de vrijspraak. "De indicatieve tabel is niet goedgekeurd door de Pro League", pleitte de juridisch directeur van de Rouches.

Het Bondsparket en de disciplinaire commissie van de KBVB baseren zich voor hun vorderingen en vonnissen op een indicatieve tabel, die de verschillende overtredingen opdeelt in categorieën en per categorie een gepaste strafmaat voorstelt. Op vraag van de Pro League werden de sancties dit seizoen aanzienlijk verhoogd. En dat is niet naar de zin van alle profclubs, zoals de voorbije week duidelijk werd in diverse strafdossiers.

De bondsprocureur wees de clubs er altijd op dat de indicatieve tabel goedgekeurd is door de KBVB en de Pro League. De bekrachtiging ervan gebeurde door de publicatie op Sportleven, het online platform van de KBVB. "Maar publicatie is niet hetzelfde als goedkeuring", ging Locht in het verweer. "Zo'n tabel moet gestemd worden op een algemene vergadering, zoals dat bij alle verenigingen het geval is. Dat is hier niet gebeurd. Ik vroeg het PV op, maar krijg ze niet. Omdat het Bondsparket zich baseert op een ongeldige indicatieve tabel, is de strafvordering niet ontvankelijk en moet Mehdi Carcela vrijgesproken worden."

Carcela was vrijdagmiddag wel present. De zitting in eerste aanleg kon hij niet bijwonen, omdat de winger zich voorbereidde op de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (2-2). Carcela kreeg twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete, nadat hij in de match tegen Waasland-Beveren een counter had gestopt door Boljevic langs achter aan te tikken. "Ik wilde hem zeker geen pijn doen. Ik weet wat het is om trappen te incasseren. Ik krijg ze continu op het veld. Daarom zou ik ze nooit zelf uitdelen. Ik wilde hem enkel doen struikelen", verklaarde Carcela zijn professionele fout.

De Geschillencommissie maakt zijn uitspraak vanavond bekend. Daartegen is geen beroep meer mogelijk.

Mpenza naar Antwerp

Emile Mpenza (40) staat op het punt om zich bij de staf van Antwerp te voegen. De ex-Rode Duivel en spits van onder meer Schalke 04, Hamburg en Standard voerde gesprekken met vice-voorzitter Luciano D'Onofrio. Hij zou met de aanvallers van de jeugdopleiding gaan werken. (SJH)

Blessure Madu, transfer ver weg

Streep door de rekening van Kingsley Madu en Zulte Waregem. De Nigeriaan staat een maand aan de kant met een scheur in de adductoren, waardoor een transfer voor de linksachter uitgesloten lijkt. De overgang van Gent-spits Mamadou Sylla wordt wellicht vandaag afgerond. Mühren geniet, net als Verboom, interesse uit Cyprus. (VDVJ/PJC)

Denswil en Decarli fit, Nakamba en Mechele pas volgende week

Wesley is er dan wel niet bij, toch is er ook goed nieuws voor Ivan Leko. Club kan immers opnieuw een beroep doen op Saulo Decarli en Stefano Denswil, beiden onbeschikbaar vorige week in Moeskroen. Wie nog geen deel uitmaakt van de selectie, zijn sterkhouders Nakamba en Mechele: "We hopen dat ze volgende week kunnen spelen", aldus Leko. Ook op Diatta (polsbreuk) en Mata (pubalgie) is het nog even wachten. (TTV)